Tarni (27) stresser ned når edderkoppene kravler i ansiktet hennes

View this post on Instagram

This content is exclusively managed by Caters News. To license or use in a commercial player please contact licensing@catersnews.com or call ‪+44 121 616 1100‬ / ‪+1 646 380 1615‬ Gravid female Nephila pilipes AKA Giant Golden Orb-weaver (nephilinae) #gravid #nephilapilipes #nephila #nephilinae #araneidae #beautiful #friendly #timid #spiderfriends #squashfearnotspiders #forthoveofspiders #spider #spiders #spidersofinstagram #photography #canon #canonphotography #canon80d #spiderphotography #selfie #winter #sarina #queensland #australia