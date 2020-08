Taylor Swift bekrefter: Røper kjendisparets babynavn i ny låt

Stjerneparet har holdt datterens navn hemmelig helt til nå.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Da Blake Lively (32) og Ryan Reynolds (43) ble foreldre for tredje gang i fjor, røpet de verken babyens kjønn eller navn.

Fra før av har stjerneparet døtrene James (5) og Inez (3), og tidligere denne måneden ble fansen overbevist om at navnet på tredjemann ble avslørt gjennom en låt på sangstjernen Taylor Swifts (30) ferske album, «Folklore».

TREBARNSFORELDRE: Ryan Reynolds og Blake Lively med sine to eldste barn, James og Inez, i 2016. Foto: NTB Scanpix

En av låtene heter nemlig «Betty», og i sangteksten nevnes både James og Inez.

Blant annet synger Swift «She said: James, get in, let's drive», «You heard the rumors from Inez» og «Betty, I know where it all went wrong».

Nå bekrefter Taylor Swift at hun fikk avsløre babynavnet, som altså er Betty.



– Jeg ga alle karakterene i denne historien navn etter barna til vennene mine. Jeg håper dere liker det, avslørte 30-åringen i et intervju tidligere denne uken, ifølge Daily Mail.

Swift har også tidligere brukt venneparets barn i låtene sine, da eldstemann James snakket innledningsvis på singelen «Georgeous» fra 2017.

Kobles til kollega etter brudd

Skuespiller Jennifer Garner (48) og kjæresten gjennom to år, John Miller (42), har gått hver til sitt, skriver Us Weekly.

– Han var klar for ekteskap, men det var ikke hun, hevder en kilde overfor nettstedet.

SINGEL: Ifølge Us Weekly er Jennifer Garner singel igjen etter to år med John Miller - mens TMZ hinter om at singeltilværelsen kan være kortvarig. Foto: Valerie Macon (AFP via NTB Scanpix)

Garner og Miller ble først koblet til hverandre i 2018, men har siden holdt kortene svært tett til brystet hva gjelder å snakke offentlig om hverandre. Derfor er det kanskje ikke så overraskende at de heller ikke har bekreftet bruddet enda.

Det som derimot trolig kommer som en overraskelse på mange, er at Garner nå kobles til skuespillerkollegaen Bradley Cooper (45), som hun spilte mot i tv-serien «Alias».

ROMANSERYKTER: TMZ knipset flere bilder av Bradley Cooper og Jennifer Garner på stranden tidligere denne uken. Foto: NTB Scanpix

Skuespillerne tok nemlig turen til Malibu Beach sammen tidligere denne uken, der de ifølge TMZ flørtet mens de lekte med Coopers tre år gamle datter, Lea. Cosmopolitan påpeker imidlertid at de to har hatt et nært vennskap i flere år, så om det er noe romantisk mellom dem gjenstår dermed bare å se.

Dårlige nyheter etter dobbelt brudd

En annen som nylig har gjennomgått ikke bare ett, men to brudd, er den britiske tv-stjernen Katie Price (42). Hennes brudd er imidlertid i anklene, ikke med en kjæreste.

42-åringen landet feil etter et hopp under en nylig reise til Tyrkia, og endte opp med å brekke begge anklene.

«Ja, det er sant. Jeg har brukket begge anklene mine og fått dem operert. Jeg har blitt fortalt at jeg ikke kan gå på tre til seks måneder», skrev hun til et bilde av sine gipsede ben på Instagram forrige uke.

Nå har hun derimot fått dårlige nyheter, og ifølge The Sun kan det ta langt lengre tid enn tre til seks måneder før hun er hundre prosent på beina igjen.

– Rehabiliteringen kan ta opp mot to år. Hun er veldig lei seg, og kan ikke tro at det er såpass ille, sier en kilde til nettstedet.

Samme dag som Price var hos legen i London, delte hun følgende melding med følgerne sine på Instagrams historiefunksjon:

«Akkurat ferdig med en konsultasjon med kirurgen min om føttene mine. Etter flere skanner, er beskjeden knusende. Jeg er så lei meg».