Taylor Swift blir snart 30 år. Reagerer på baby-spørsmål

Selv mega-stjerner er ikke skånet fra irriterende spørsmål om å fylle 30 år.

Popstjernen Taylor Swift er ute med det nye albumet og singelen «ME!» som en samlet musikkverden har hatt store forventninger til.

Likevel er det sjelden sånn at det kun er musikken som står i fokus når det gjelder Taylor Swift.

GIR ALT: Verken i privalivet eller på scenen sparer Swift på kruttet. Her fra opptredenen hennes med Brendan Urie på Billboard Music Awards i mai i år. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Under et intervju med Deutsche Presse-Agentur referert i Cosmopolitan passet reporteren på å påpeke at stjernens alder kryper mot 30 år (Swift fyller 30 i desember), en alder hvor mange kanskje begynner å tenke litt på hva man har gjort og hvor man skal i livet.

Akkurat for Taylor Swifts del burde det være grei skuring, ettersom hun som tenåring signerte avtale med Sony og ga ut albumet Taylor Swift, som deretter føk rett opp på Billboard-listen. Siden har alt hun har tatt i blitt til gull...

via GIPHY

– Tror ikke menn blir stilt det spørsmålet

Likevel valgte reporteren å gå inn i tematikken rundt 30-årskrisa, ved å spørre om ikke Taylor hadde tenkt på å få seg barn en dag.

– Jeg tror ikke menn blir stilt det spørsmålet når de fyller 30, så jeg kommer ikke til å svare på det spørsmålet nå, smalt stjernen tilbake til den tyske reporteren.

Selv om Swift ikke vil svare på barne-spørsmålet er det helt tydelig at hun er glad i babyer, nærmere bestemt kattebabyer. I låta «ME!» synger kattefanatiker Swift om hvor mye hun elsker kattene sine, ved å si at de er som barna hennes.

LES OGSÅ: Ny studie: - Kvinner er lykkeligere uten barn eller ektemann

via GIPHY

Uvanlig rolig om nytt forhold



Den gleden kan hun nå dele med den britiske skuespilleren Joe Alwyn, som stjernen nå skal være i et uvanlig rolig forhold med.

Alwyn skal Swift ha møtt en eller annen gang i 2016, og første gang pressen får nyss i turtelduene er først våren 2017. I november 2018 ber hun sine 118 millioner fans på Instagram om å se Alwyns nyeste film «The Favourite».

KJÆRESTER: Joe Alwyn og Taylor Swifts forhold vil uansett utfall kunne beskrives som det mest rolige forholdet sangerinnen har vært i på årevis. Foto: Scanpix

Siden har de dukket opp på mange av de samme festene og blitt fanget av noen paparazzier, men de har ennå til gode å dukke opp på rød løper sammen.

At de to er så hemmelighetsfulle rundt forholdet, virker det som at kjæresten synes er helt innafor.

– Jeg tror ikke noen du møter på gaten ville fortalt alt om livet sitt til deg, så hvorfor skal jeg. Også blir det definert som å være uvanlig privat? Greit, men jeg synes ikke det er det. Jeg synes det er normalt, forteller den sindige briten i et intervju med Mr.Porter.

Hendelsesrikt datingliv

At Swifts dating-liv har vært alt annet enn harmonisk vil være en fullstendig underdrivelse. Det har vært preget av utallige overskrifter og spekulasjoner.

For det første skal hun ha datet en imponerende liste av verdens mest ettertraktede ungkarer, som; Joe Jonas ( som nylig giftet seg i Las Vegas med Game of Thrones-skuespiller Sophie Turner), Harry Styles fra One Direction, Twilights Taylor Lautner, John Mayer, skuespiller Jake Gyllenhaal, dj Calvin Harris og The Avengers-skuespiller Tom Hiddleston, for å nevne noen.

Selv om kjærligheten ikke alltid har gått Taylors vei, har fansen fått mye ut av disse forholdene, i form av fantastiske powerballader og hjertesorg-låter som «Look what you made me do» og «We're never ever getting back together»