Taylor Swift kommer til Norge

Superstjernen skal holde konsert i Norge for første gang siden 2011 neste sommer.

Popstjernen Taylor Swift (29) skal spille på Voldsløkka fredag 26. juni 2020.

Det bekrefter konsertarrangør All Things Live til VG mandag ettermiddag.

- Dette er noe av det villeste jeg har vært med på. Å få selveste Taylor Swift til å spille en av veldig få konserter i Skandinavia, er en drøm som går i oppfyllelse, forteller Peer Osmundsvaag, ansvarlig arrangør, til avisen.

Swift besøker kun et fåtall steder i Nord-Europa på sin nyeste turné. Sangerinnen skal blant annet innom Roskildefestivalen i Danmark 1. juli, mens Sverige og Finland denne gangen ikke er blant de heldige som står på Swifts hjemmeside.

50.000 tilskuere

Artisten beskriver sin siste plate, «Love», på Twitter som et album perfekt for åpne landskap, soldnedganger og sommer.

- Jeg har lyst til å framføre den på en måte som føles autentisk. Jeg vil dra til steder jeg ikke har vært før og spille på festivaler. Der vi ikke hadde festivaler, lagde vi bare noen, skriver hun.

De siste årene har Voldsløkka blitt Norges største arena for konserter hvor man må bruke billett for å komme inn. Osmundsvaag har kalt konseptet Oslo Sommertid.

Sommeren 2017 kickstartet Marcus & Martinus arenaen, og tvillingduoen trakk til sammen omtrent 40.000 tilskuere.

I fjor tok selveste Eminem turen og solgte ut de 55.000 billettene som ble lagt ut for salg.

Swift får nesten samme publikumskapasitet; 50.000 tilskuere.

- Inn i historiebøkene

- Hun kommer til å sette fyr på Norges største konsertarena, og vi forventer en kveld som går inn i historiebøkene, melder Osmundsvaag ubeskjedent.

Swift besøkte Norge sist i 2011, i Oslo Spektrum, og trakk et fullt hus med 8.000 skuelystne den gang.

Allerede den gang var superstjernen meget populær, men i løpet av de siste årene har Swift virkelig befestet sin posisjon på artist-himmelen med slagere som «We Are Never Ever Getting Back Together», «Shake It Off» og «I Knew You Were Trouble».

Popdronningens syvende album, «Love» ble nylig sluppet til gode kritikker. Det har også gått rett til førsteplass i flere land, som Norge, USA og Storbritannia.