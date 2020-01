Taylor Swift snakker ut om spiseforstyrrelse

Mener kommentarer og bilder trigget sykdommen.

Det er i Netflix-dokumentaren «Miss Americana» at Taylor Swift åpner opp om sin hittil ukjente kamp. Det er BBC som siterer fra filmen, som ble vist under filmfestivalen Sundance og har premiere 31. januar.

Der forteller Taylor Swift om hvordan hun slet med sykdommen i flere år og endte opp med en størrelse langt under normalen, for stjerna som måler nærmere 180 cm.

Tok overhånd

Da den suksessrike artisten reiste på turné i 2015 hadde spiseforstyrrelsen virkelig tatt overhånd.

– Jeg følte det var meningen at jeg skulle føle som jeg burde besvime på slutten av showet, eller midtveis. Det skjedde bare et par ganger, og jeg er ikke på noe vis stolt av det, sier Swift i filmen.

Stjerna forteller videre sterke detaljer om at hun både sultet seg og sluttet å spise. I tillegg noterte hun ned alt hun spiste og trente hardt.

Taylor Swift er i dag frisk igjen, her er hun på premieren til sin nye dokumentarfilm.

Hun forteller at hun slet spesielt med at hun ble fotografert konstant, fra øyeblikket hun forlot dørstokken til hun kom hjem igjen om kvelden.

– Hvis jeg så et bilde av meg hvor jeg følte at magen min var for stor, eller... noen sa at jeg så gravid ut. Det ville bare trigge meg til å sulte litt, til å slutte å spise, sier hun i dokumentarfilmen.

Ble koblet til gravid-sak som 18-åring

I et eksklusivt intervju med bladet Variety forteller Taylor mer om hvordan sykdommen påvirket henne. Der nevner hun ett spesielt øyeblikk hvor hun følte at hun var for tykk.

– Jeg husker da jeg var 18, det var første gang jeg var på forsiden av et blad. Og tittelen var «Gravid som 18-åring?» Og det var bare fordi jeg hadde på meg noe som gjorde at nedre del av magen min ikke så flat ut. Så jeg bare anså det som en straff for det, sier Swift til bladet.

Fikk kompliment for at syerskene ikke måtte sy ut klær

Videre forteller hun at det ble vanskelig da hun fikk komplimenter på fotoshoots for at hun kunne passe inn i klærne fra catwalken uten at det måtte gjøres justeringer som å sy de ut.

Dermed ble det å hente slike komplimenter og straffe seg om det ikke ble som hun ønsket en del av hverdagen.

Likevel var det noen som reagerte, men det bare viftet superstjernen unna på følgende måte

– «Hva er det du sier? Selvsagt spiser jeg... Jeg trener mye» og jeg pleide å trene mye. Men jeg spiste ikke, forteller hun til Variety.

Ukomfortabel

Swift er tydelig både i dokumentaren og ovenfor Variety på at hun er ukomfortabel med å snakke om de vanskelige årene med sykdommen. Likevel ønsket hun å ha det med i sin Netflix-film.

I dag forteller artisten at hun har fått bukt med sykdommen. I dokumentaren viser de hvor tynn Swift så ut da hun utga albumet 1989 i 2014, mot hvordan hun ser ut i dag.

I intervjuet med Variety forteller hun hva hun har lært av å komme seg ut av den tøffe perioden.

– Nå innser jeg at, nei, hvis du spiser mat, har energi og blir sterkere, så kan du gjøre alle showene og føle deg bra.

– Kvinner blir holdt til en latterlig standard av skjønnhet

Hun har også hentet inspirasjon fra skuespillerinnen Jameela Jamils sitater om kvinner og kropp og hvordan kvinner i hennes industri blir behandlet i mediene.

Disse mener hun roer henne ned og hjelper henne.

– Kvinner blir holdt til en latterlig standard av skjønnhet. Vi ser så mye på sosiale medier som får oss til å føle mindre enn, eller hva vi ikke skal være, så du trenger på en måte et mantra å gjenta i hodet ditt når du får skadelige eller usunne tanker.

Alvorlig syk mor

Det har vært en tøff tid i det siste for Taylor. For samtidig som filmen lanserer kommer nyheten om at moren hennes er alvorlig syk. Først ble det kjent at moren hadde fått tilbakefall av kreft, og for et par dager siden kom nyheten om at legene også har oppdaget en svulst i hjernen hennes.

Swift er satt opp som gjest på søndagens Grammy-utdeling, og i juni dukker hun også opp i Norge, da skal hun holde konsert på Voldsløkka i Oslo.