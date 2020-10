Tegnene som betyr at noen er kjærestemateriale: - Har han billig dopapir, er det bare å stikke

Podcasten Hun vs. han tar opp et nytt tema hver uke.

«Hva er bra tegn på at vedkommende du dater er en ok person, og ikke helt psykopat?».

Det var et spørsmål podcasten Hun vs. han fikk innsendt fra en kvinnelig lytter. Podcasten har tidligere diskutert det motsatte - såkalte «røde flagg» - om når du burde ta din bayer og løpe så raskt du kan ut av baren.

Begge de to programlederne hadde (som vanlig) mye på hjertet, hentet inn fra «eksperter» og egne fokusgrupper. «Grønne flagg» var alt fra god til å lytte og se deg, snill med egne foreldre og omtenksom.

«At hun kommer overens med gutta» var en dealbreaker for Adrian.

- Det er veldig viktig.

Det er dog én ting som forteller Kjersti, og hennes far, at dette ikke er en person å satse på:

- «Grønt flagg» er at vedkommende har, om ikke dyrt, i hvert fall ikke dårlig dopapir. Har man det tynne, gråe papiret, så skriker det at man kommer fra et kollektiv jeg ikke ville satt min fot i. Er det der man skal spare penger? Det sier mye om en person. Kunne ikke falt meg inn å kjøpe, avslører Kjersti.

Hvor programlederen har denne irritasjonen fra, er ikke vanskelig å spore.

- Pappa blir helt gal av billig dopapir. «Hva faen er det for noe? Du sitter der igjen med drit på hendene». Der hisser han seg faktisk kraftig opp - og det er ikke ofte.

Hør, le og del ukens Hun vs. han her. Du kan også høre podkasten i Apple podcasts eller Spotify.