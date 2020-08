Telenor: Alle 5G-mobiler fungerer ikke i alle mobilnett

- Det er viktig at folk er klar over dette når man velger en 5G-mobiltelefon.

Hva skal til for å kunne bruke 5G-nettet? En mobil som støtter 5G og det å være et sted der det er bygget ut 5G?

Så enkelt er det dessverre ikke.

- Det er viktig at folk er klar over dette når man velger en 5G-mobiltelefon, sier Telenors kommunikasjonssjef Anders Krokan til Telenor.

Ikke åpnet for alle modeller

Nylig testet vi den nye mobilen OnePlus Nord, og var svært imponert over hvor mye mobil man får for pengene.

Test: OnePlus Nord 5G

Oneplus Nord fungerer fint i Telenors nett - men kan ikke koble seg på 5G, selv om telefonen markedsføres som en 5G-mobil. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Men til vår skuffelse fikk vi ikke testet 5G-funksjonaliteten, ganske enkelt fordi Telenor ikke hadde åpnet for for at telefonen kunne brukes i deres nett.

Derimot fungerer telefonen med Telias 5G-nett.

Fra Oneplus' egne nettsider.

Ikke en tilfeldighet

I etterkant har vi blitt kontaktet av flere lesere som mener at dette langt ifra var en tilfeldighet med en ny mobil som ikke har blitt godkjent ennå.

- De har heller ikke ikke åpent for 5G på min OnePlus 8-mobil, skriver en leser til Nettavisen.

Ifølge e-poster vi har fått videresendt fra Telenors kundesenter, henvises det til at Telenor og OnePlus ikke har noe kommersielt samarbeid. OnePlus ble opprinnelig huket inn til Norge av Telia.

Telenor: 5G-mobil betyr ikke at det fungerer i 5G-nettet

Telenors kommunikasjonssjef Anders Krokan bekrefter at ingen av Oneplus' mobiltelefoner får utnyttet 5G-nettet til telegiganten. Ifølge Telenor er problemet at OnePlus ikke har «prioritert» Telenor.

Kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor. Foto: (Telenor)

- Vi i Telenor skulle gjerne ha sett at OnePlus også fungerte med 5G hos oss. Det er riktig at vi ikke har et kommersielt samarbeid med OnePlus, og all den tid vi ikke har det, opplever vi at OnePlus så langt ikke har prioritert å aktivere sine mobiltelefoner i vårt nett. Men vi er i dialog med OnePlus, og Telenor vil legge til rette for OnePlus i vårt 5G-nett, så fort One Plus gjør de nødvendige tilpasninger på sin side.

Dette er valgene man får på 5G-telefonen i Telenors nett.

- Generelt gjelder at en mobil merket med 5G ikke nødvendigvis har 5G-støtte i alle land eller hos alle operatører. Mobiloperatører og produsenter jobber sammen for å implementere ulike mobiltelefoner i de ulike mobilnett, og der hvor det ikke er samarbeid, vil mobilene ikke nødvendigvis få all funksjonalitet. Det er viktig at folk er klar over dette når man velger en 5G-mobiltelefon, sier Krokan.

- Har en pågående dialog

Oneplus er tilbakeholdne med informasjon om årsaken til at 5G-funksjonaliteten ikke er på plass hos Telenor.

- Telenor er en viktig partner for oss, og vi har en pågående dialog med dem. Vår ambisjon er at alle 5G-modeller fra Oneplus skal være kompatibel med Telenors 5G-nett, men den nødvendige prosessen for å få dette til har blitt forsinket på grunn av de rådende omstendighetene, sier selskapet i en skriftlig uttalelse med henvisning på pandemien.

Hva dette rent praktisk handler om, og når det eventuelt vil skje, får vi ikke svar på.

5G er foreløpig dårlig utbygget

Fraværet av 5G vil neppe oppleves som et stort tap for de aller fleste mobilbrukere med det første. I skrivende stund er for eksempel 5G-dekningen til Telenor i Oslo begrenset til et lite område utenfor Stortinget, samt rundt Holmenkollen.

Telias 5G-dekningen i Oslo. Foto: (Telia)

Telia har markert bedre 5G-dekning, men også hos dem er det foreløpig forholdsvis tilfeldig hvor man får tilgang.