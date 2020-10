Telenor lover å åpne 5G-nettet i tre nye byer før jul

3500 kunder skal få 5G hver dag de neste to årene.

Saken oppdateres.

Dagen før Apple offisielt avduket sine nye 5G-mobiltelefoner, meldte Telia at de hadde åpnet sitt 5G-nett i store deler av Oslo og Bergen - i tillegg til utbyggingen som allerede var gjennomført i Trondheim.

Les også: Apple avduket iPhone 12 med 5G

Dermed har presset ligget på Telenor, som så langt kun har hatt marginal utbygging utenfor Trondheim. Samme dagen som nye iPhone-modeller er tilgjengelig i butikk, valgte derfor telegiganten å kalle inn til pressekonferanse.

Tema: Utbygging av 5G i «årene som kommer».

- 5G er sannsynligvis den viktigste investeringen i Norge i det neste tiåret, hevdet Telenor.

- Ferdig i 2024

Telenor startet pressekonferansen med å fortelle at de har brukt de to siste årene til å lære av sine 11 pilotprosjekter.

- Dette legger grunnlaget for den kjappeste utrullingen i Telenors historie. Planene er lagt, og vi skal være ferdig i 2024, sa administrerende direktør Petter-Børre Furberg.

Samsung Note 20 tilkoblet 5G-nettet.

Han mente dette ville kunne bli et reelt alternativ til fiber, og ville veldig gjerne at regjeringen skulle subsidiere utbyggingen.

5 basestasjoner om dagen

Planen til Telenor er at det i 2021 og 2022 i snitt skal oppgraderes fem basestasjoner hver eneste dag, noe som ifølge dem vil føre til at 3500 nye kunder skal få 5G hver dag.

Det med gjennomsnitt er viktig, for ifølge Telenor skal farten «rampes opp» betydelig etter hvert.

Bergen og Oslo først ute

De første løftene er åpning av nettene i noen av de største byene rett før jul:

Bergen: November

November Oslo: November

November Stavanger: Desember

Desember Bodø: Januar

Hele byene vil derimot ikke få dekning samtidig:

- Har du 5G-telefon vil man måned for måned oppdage stadig større områder hvor man kan bruke 5G-nettet, opplyste teknologidirektør Ingeborg Øfsthus.

I april lover de at de skal følge opp med en rekke nye byer.

Les også: Er 5G bare en hype, eller kommer det til å endre våre liv totalt?

Mener den store verdien ligger et par år frem i tid

På pressekonferansen var Telenor åpne på at det store potensialet som ligger i 5G, neppe vil være tilgjengelig før om noen år.

Deler av årsaken til dette er at Norge fra før har to av verdens raskeste 4G-nett, noe som gjør at behovet for høyere hastigheter er mindre i Norge enn i mange andre land.

De påpekte likevel at de som i dag kjøper 5G-telefoner vil kunne få en «wow-opplevelse» ved at ventetiden ved lasting av videoer og lignende vil kunne bli lavere.

- Dessuten forventer vi kraftig vekst i mobiltrafikken fremover, så hadde vi ikke bygget ut, ville stadig flere opplevd «buffering» når man bruker mobilen.