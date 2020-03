Tenåringsbruden Courtney Stodden: - Han utnyttet meg fullstendig

Courtney Stodden (25) var bare 16 da hun giftet seg med skuespilleren Doug Hutchison (59).

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg ser tilbake på dette bildet og føler meg fullstendig utnyttet, skriver barnebruden Courtney Stodden i en ny post på Instagram denne uken.

Courtney Stodden (25) og Doug Hutchison (59) fikk massiv oppmerksomhet da de to giftet seg i 2011. Han var da 50, mens hun var 16, og Stodden måtte derfor få foreldrenes tillatelse for å gifte seg, noe hun fikk.

På grunn av sin lave alder fikk hun dermed kallenavnet «barnebruden» eller «tenåringsbruden» .

Stodden ba om skilsmisse i mars 2018 og denne uken var det formelle i orden.

Courtney Stodden (25) og Doug Hutchison (59) fikk massiv oppmerksomhet da de to giftet seg i 2011. Foto: Instagram: @courtneyastodden

- Det er 3. mars i dag og jeg er da offisielt skilt fra skuespilleren Doug Hutchison. Det er en dag full av følelser for meg, skriver hun på Instagram denne uken.

Der tar hun også et oppgjør med Doug Hutchison og hvordan han oppførte seg mot henne.

- Gudene må vite hvordan han føler seg, men det jeg kan si er at det er for det bedre. Jeg ser tilbake på dette bildet og føler meg fullstendig utnyttet. Jeg har vært redd for at si ifra om det å føle seg utsatt for grooming, eller det å ha blitt utsatt for verbalt misbruk gjennom de nesten 10 årene med ekteskap, fordi jeg var et barn og han var 50 da vi ble gift. Men jeg er en kvinne nå og det er på tide at jeg putter på meg de store jentebuksene og snakker ut om dette. Jeg følte meg fullstendig fanget, manipulert og til tider forlatt av de voksne // det å vokse opp i et slikt miljø - det ble ensomt og det ble til et mørkt sted. Følg med etter min kommende bok, skriver hun i en omfattende Instagram-post, der hun også har lagt ved et bilde av seg selv og Doug Hutchison.

- Og til deg Doug… jeg vil alltid elske deg; men jeg vil alltid være sinna på deg. Du forlot meg - en barnekvinne, som følte seg minimert og forvirret. Dette skal jeg komme over. Og jeg ønske deg vel. Men vær så snill, aldri gjør dette med en mindreårig igjen. Det er ikke riktig … selv om foreldrene godkjenner det. Vent en respektabel andel tid før et giftemål. Barn er ikke på ditt nivå. Jeg vil alltid elske deg uansett. Vær bedre. Det skal jeg, skriver hun.

- Holdt sexslaver i et globalt harem av kvinner



Courtney Stodden gikk også nylig til frontalangrep på milliardæren Peter Nygård (78), etter at det har blitt kjent at han er blitt anklaget for voldtekt og sexmisbruk av unge jenter.

Flere kvinner hevder at Peter Nygård, som også er venn av prins Andrew, har brukt dem som sexslaver i et globalt harem av kvinner.

Les: Nye anklager kaster skygge over prins Andrews 60-årsdag: Rik venn blir anklaget for voldtekt og misbruk av unge jenter

I februar slo også FBI og lokalt politi til mot hans hovedkvarter på Manhattan, Nygård Fashion, i et raid, for å lete etter bevis i den pågående etterforskningen, som går på sex-trafficking. I ettertid har også Peter Nygård trukket seg som styreformann i selskapet, og samtidig varslet at han vil trekke sine verdier ut av selskapet, som en følge av etterforskningen.

I en posten på Instagram har Courtney Stodden (25) gått til frontalangrep på Peter Nygård fordi hun er blitt klådd på av milliardæren.

- Lei mentaliteten bak «ta tak i fitta»

- Takk for Gud for at Peter Nygård nå er blitt avslørt ... han prøvde å lokke meg flere ganger og rørte meg på steder som var ekstremt upassende (den første upassende kontakten skjedde bare timer etter at dette bildet ble tatt (jeg var så ung og naiv) - Jeg er lei meg på vegne av de unge kvinnene som også er blitt overfalt.

- Jeg er lei av at gamle menn utnytter kvinner som meg selv, og hele mentaliteten bak «ta tak i fitta». Dette kommer til å stoppe. Inkludert og ikke begrenset til verbal og emosjonell fangenskap - noe jeg også opplevde. La oss bare si det slik; bare fordi du er gift med en mindreårig, gjør ikke at du er fritatt. Jeg har blitt bedt om å holde kjeft mange ganger jeg har vært sammen med menn. Nå er det nok. Boka mi skal ut og alt vil bli avslørt. ALLE DERE ROVDYR ER FERDIGE! skriver hun på Instagram, sammen med et bilde av seg selv og Peter Nygård.

Her kan du se selve Instagram-posten:

Den planlagte boken vil både inneholde avsløringer om Peter Nygård og hennes tidligere ekteskap med Doug Hutchison.