Terry (70) skulle ha en cystoskopi - ble omskåret ved en feil

Terry Brazier (70) får over 217.000 norske kroner i erstatning etter at han skal ha blitt omskåret ved en feiltakelse.

Terry Brazier (70) var på sykehuset i Leicester for å ta en cystoskopi der han skulle få injisert botox i blæreveggen. Ved en cystoskopi undersøkes urinblæra ved hjelp av et endoskop - et tynt rør som føres opp gjennom urinrøret. Men det var ikke dette inngrepet Brazier fikk.

- Jeg dro for å få botox, og de endte opp med å omskjære meg, sier Brazier til The Daily Star.

Får erstatning

Flere medier har skrevet om hendelsen, blant andre The Guardian og The Sun. Brazier forklarer at han var opptatt med å snakke med sykepleieren og ikke fikk med seg akkurat hva som skjedde.

- De visste ikke hva de skulle si da de fant ut at de hadde gjort det. De sa at de ikke kunne sende meg tilbake til avdelingen og at de trengte å snakke med meg, sier Brazier.

Han skal nå få 20.000 pund, omkring 217.000 norske kroner i erstatning.

Sykehuset beklager

Andrew Furlong, medisinsk direktør ved Universitetssykehuset i Leicester beklager overfor The Daily Star det som har skjedd.

- Vi er dypt og genuint lei oss for at denne feilen skjedde, og vil gjerne få bruke denne muligheten til å beklage, sier han.

- Vi tar hendelser som dette svært alvorlig og har startet en grundig undersøkelse for å sørge for at vi lærer av denne hendelsen og gjør alt vi kan for å unngå at det skjer igjen. Selv om penger ikke kan gjøre opp for det som har hendt håper vi at denne betalingen gir noe kompensasjon.