Tesla har avduket elbilen Tesla Cybertruck

Under et pressearrangement i Los Angeles natt til fredag avduket Tesla sin nyeste elbil. Tesla Cybertruck får enorm rekkevidde og starter på en overraskende lav pris.

Ryktene og spekulasjonene har gått i syv år, og under et pressearrangement i Los Angeles natt til fredag norsk tid avduket endelig elbilprodusenten Tesla sin nyeste elbil.

Det er snakk om en pickup – som har fått navnet Cybertruck.

Som bildet i toppen avslører, er det en elbil utenom det vanlige.

Her er målene på Tesla Cybertruck. Det er ikke en liten bil ...

Den er bygget av det samme materialet som SpaceXs romraketter og skal ifølge Elon Musk være skuddsikker.

Presentasjonen feilet imidlertid da Musk skulle illustrere hvor sterkt glasset var, og begge vinduene på den ene siden knuste ...

– Det er rom for forbedringer, kommenterte Musk fra scenen.

Cybertruck får enorm rekkevidde

Tesla annonserte at Cybertruck får enorm rekkevidde. Den kommer i tre versjoner og bilen med størst batteripakke skal få en rekkevidde på over 800 kilometer.

De to andre modellene med mindre batteribakker har rekkevidde på 400 og 480 kilometer. Vi snakker da om den strenge EPA-målingen, som gir et temmelig realistisk bilde av rekkevidden.

Cybertruck støtter også en ladeeffekt på opptil 250 kW, og kan naturligvis lades på Teslas nettverk av Superchargere.

Tesla Cybertruck: Pris

Da Tesla avduket prisen, brøt det ut jubel i salen. På forhånd håpet man at pickupen skulle få en prislapp på under 50.000 dollar, men Tesla overrasker med en pris godt under det.

Den rimeligste modellen av Cybertruck får en pris på 39.900 dollar i USA før eventuelle elbil-prislettelser. Det tilsvarer 370.000 kroner. Det er da snakk om pickupen med rekkevidde på 400 kilometer.

Med økt rekkevidde, øker også prisen – til henholdsvis 49.900 og 69.900 dollar. Det tillsvarer 460.000 og 640.000 kroner.

Hva som blir faktisk pris i Norge er ikke avklart ennå. På nettsidene til Tesla i Norge kan man i skrivende stund kun reservere bilen for et mindre beløp.

De to rimeligste modellene skal være tilgjengelige i USA fra sent i 2021, mens elbilen med den største batteripakken først kommer på veien sent i 2022.

Her er pris, rekkevidde og flere detaljer på de tre modellene av Tesla Cybertruck.

Rask og sterk

Tesla Cybertruck leveres både med bakhjulstrekk og firhjulstrekk. De tre modellene har enten én, to eller tre motorer og egenskapene varierer tilsvarende:

Med én motor og bakhjulstrekk gjør bilen 0-100 km/t på under 6,5 sekunder, og kan trekke en henger på 3,4 tonn.

Med to motorer og firhjulstrekk gjør bilen 0-100 km/t på under 4,5 sekunder, og kan trekke en henger på 4,5 tonn.

Med tre motorer og firhjulstrekk gjør bilen 0-100 km/t på under 2,9 sekunder, og kan trekke en henger på 6,3 tonn.

Her er noen av de offisielle bildene av Tesla Cybertruck:

Saken oppdateres.