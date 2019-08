Tesla topper verstingliste

Elbilene bulker mest – og Tesla er «verstingen».

Da elbilsalget tok av for alvor her i landet, trodde mange at dette ville føre til færre skader. Teorien var at elbiler generelt ville kjøre langsommere og mer forsiktig, og bli mest brukt på korte strekninger og i tettbygde strøk.

Men slik har det ikke gått. Tvert imot.

Nå skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.noat elbilene er kraftig overrepresentert på skadestatistikkene. Og særlig ett merke skiller seg ut fra de øvrige.

Basert på skadetakster foretatt i 2018 fra Bilskadekontoret/Finans Norge har Bilbransje24 beregnet skadefrekvens spesifikt for elbiler. Takstene er ikke inkludert glasskader.

I gjennomsnitt ble det registrert én skade for hver femte Tesla på veien i 2018. Dermed skiller det amerikanske elbilmerket seg klart ut på statistikken. Foto: Illustrasjonsbilde (Broom)

En skade for hver femte Tesla

Skadefrekvensen registrert på elbiler er hele 44 prosent høyere enn fossilbilene. Mens fossilbiler har en skadefrekvens på 9,4 prosent, har elbil hele 13,5 prosent.

Det er liten forskjell i skadefrekvens elbil-merkene imellom, med ett unntak: I gjennomsnitt er det i 2018 registrert én skade for hver femte Tesla på veien.

– Det er et nesten ekstremt høyt tall. Her skiller Tesla seg virkelig ut på statistikken, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Skadefrekvensen registrert på elbiler er hele 44 prosent høyere enn fossilbilene. Og Tesla utmerker seg som merket med flest skader. Foto: Elbilforeningen

Store og tunge biler

– Hva kan dette skyldes?

– Helt sikkert flere ting, men det er nærliggende å tenke at solid kraftoverskudd og heftig akselerasjon har mye å si her. Dermed er det nok mange som blir fristet til å bruke litt for tung gassfot. Mange har også Tesla som sin første elbil. Da krever det kanskje litt prøving og feiling, særlig i starten, mener Møller Johnsen.

– Kjører Tesla-eierne mer aggressivt enn andre?

– Jeg har ikke sett noen undersøkelser på det, men ut fra min erfaring ute i trafikken er det nok endel Tesla-eiere som vet å utnytte kreftene i bilen sin. Særlig på vinteren kan det være skummelt. Både Model S og Model X er jo store og tunge biler. På glatte veier skal det ikke veldig mye til før det kan gå galt.

Tesla Model 3 kom til Norge i år og har solgt i rekordhøyt antall. Det gjenstår å se hvordan den vil påvirke Teslas skadefrekvens. Foto: Broom

Høyere forsikringspremier

Han legger til:

– Samtidig er det jo slik at mange elbileiere kjører pent og defensivt, for å spare på strømmen. Så vi har nok et veldig bredt spekter her, slik det er på de fleste bilmerker.

At elbilene har høyere skadefrekvens enn andre biler, vil naturligvis merkes på forsikringspremiene. Her spiller det også inn at endel elbiler har svært kostbare deler. Alt dette logges hos forsikringsselskapene, som tilpasser prisene på forsikring deretter.

Slik ser skadefrekvensen ut for de største elbilmerkene. Tabell fra Bilbransje24:

Merke Akkumulerte registreringer* Antall skader i 2018 Skadefrekvens Tesla 30.839 6.290 20,4 % Volkswagen 40.952 5.451 13,3 % Nissan 54.229 7.151 13,2 % Kia 15.892 2.067 13,0 % Hyundai 6.808 846 12,4 % Renault 11.227 1.241 11,1 % BMW 20.087 2.066 10,3 % Andre 23.030 1.974 8,6 % Totalt 203.064 27.086 13,3 %

