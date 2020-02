Teslas V3 Supercharger til Norge i mars – ladeprisen endres ikke

Nå får Tesla-eiere mye raskere lading – men har du Model X og S er det dårlige nyheter.

For et år siden avduket Tesla sin 3. generasjon superladerteknologi «V3 Supercharger», som skal kunne gi ladehastigheter på opp til 250 kW.

Dagens ladestasjoner (V2) var opprinnelig begrenset til 120 kW, men er siden oppgradert til 150 kW.

Det siste året har det likevel vært stille om når de nye ladestasjonene skulle installeres. Meldingen har vært at det bare har vært uttesting i USA.

Kommer til Norge i mars

Nå bekrefter Even Sandvold Roland i Tesla at de første ti ladepunktene vil dukke opp på den nye ladeplassen på Liertoppen utenfor Oslo i midten av mars.

SLO PORSCHE: Her er Teslas nye Supercharger i Las Vegas. Nå har selskapet satt opp en slik ladestasjon ved Tysklands mest kjente racerbane, Nürnbergring.(Wade Vandervort/Las Vegas Sun via AP) Foto: Wade Vandervort (AP)

– Testanlegget vi skal åpne i midten av mars på Liertoppen blir blant de første V3-stasjonene i Europa, og kan bli en av verdens største når alle ladestolpene er på plass.

– Stasjonen vil i første omgang ha 10 ladeplasser, og før sommeren utvider vi anlegget til å få til sammen 40 ladeplasser. Alle ladestolpene på Liertoppen vil være V3 Superchargers. Erfaringer herfra blir et viktig datagrunnlag i utvidelse av ladenettverket vårt fremover, sier Roland.

Tesla antar at en Model 3 Long Range kan få strøm nok til 120 kilometer rekkevidde i løpet at fem minutters stopp.

Tesla har ikke kunnet dele noen nyheter om hvordan den faktiske ladehastigheten vil bli gjennom en ladeøkt, men sier at de regner med at et vanlig ladestopp nå vil reduseres til rundt 15 minutter.

Det er grunn til å tro at det fortsatt vil være slik at den høyeste effekten vil oppnås når batteriet er mellom 20 og 40 prosent oppladet.

Dårlige nyheter til Model X og S-eiere

Da Tesla lanserte Model 3, ble det den første modellen fra selskapet som benyttet seg av ladekontakten CCS, mens Model S og Model X har benyttet en form for Type 2-kontakt.

Eiere av Model S og Model X vil ikke få de viktigste endringene av V3 Supercharger-løsningen. For å bruke de nye stasjonene må de også ha et adapter. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

Dette gjorde at de rullet ut nye ladestasjoner med to ladekabler, men de nye V3-stasjonene vil utelukkende ha CCS-kontakten. Det vil ha ganske store konsekvenser for Model S og X-eiere.

– V3 Supercharging representerer et stort teknologisk fremskritt, og de europeiske V3-stasjonene vil kun ha CCS-kontakt. Model S og Model X-eiere vil fortsatt kunne bruke de nye laderne med CCS-adapteret, sier Roland.

Dette adapteret koster 5000 kroner, og inkluderer en serviceoppgradering hvis du har en bil som er produsert før 1. mai 2019. Utfordringen er at adapteret i skrivende stund bare er sertifisert for 142 kW, noe som betyr at Model S og Model X-eiere ikke vil oppleve de nye topphastighetene.

Ifølge Tesla gjenstår det fortsatt noe testing, så dette kan endre seg.

– Model S og Model X- vil oppnå ladehastigheter tilsvarende det de får med dagens V2-superchargere ved bruk av CCS-adapteret. Fordelen med V3 for eiere av Model S og Model X ligger i at de vil ha jevnere ladeeffekt gjennom hele ladeøkten, da det ikke lenger er begrensninger knyttet til effektdeling med ladestolpen ved siden av, , sier Roland.

Vil rulles ut på alle nye ladestasjoner

Tesla bekrefter at alle de nye ladeplassene som skal åpnes i år, vil bli utstyrt med V3 Superchargere.

Alta - skal komme i løpet av 2020

Bodø - skal komme i løpet av 2020

Brekkvasselv - skal komme i løpet av 2020

Gol (west) - skal komme tidlig i 2020

Grenstøl - skal komme i løpet av 2020

Hadeland - skal komme i løpet av 2020

Karasjok - skal komme i løpet av 2020

Kautokeino - skal komme i løpet av 2020

Liertoppen - midten av mars 2020

Lofoton - skal komme i løpet av 2020

Olderfjord - skal komme i løpet av 2020

Svolvær - skal komme i løpet av 2020

Varangerbotn - skal komme i løpet av 2020

Selskapet vil ikke bekrefte nøyaktig når noen av disse stasjonene vil åpne.

Knuser konkurrentene på pris

Det ble mye bråk da ladeselskapet Ionity annonserte at de ville endre prisstruktur til å ta betalt 8,40 kroner per kWh en lader på selskapets lynladere.

Tesla bekrefter at de beholder dagens prisstruktur. Det betyr 1,40 kroner per kWh for kunder som ikke har «superlading» inkludert.