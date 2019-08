Test: 14 dager med Samsung Note 10+

Samsungs toppmodell er fantatsisk - men ikke for alle.

Samsung Note er mobilen som har blitt en bauta i mobilmarkedet og som alltid strukket strikken for hvor stor en mobil kan være.

Siste generasjon er intet unntak: Skjermen har nå blitt på smått utrolige 6,8 tommer!

For å sette det i perspektiv: Skjermen er nesten på millimeteren like høy som skjermen på nettbrettet iPad Mini.

Note 10 dekker hele skjermhøyden på en iPad Mini.

Det hele ville vært helt utenkelig om det ikke var for at rammen rundt skjermen er nesten helt borte.

Telefonen har blitt så stor at Samsung for første gang har sett seg nødt til å lage en mindre utgave av Note for dem som mener den har blitt for stor, men som likevel vil ha en penn. Du kan derfor nå få Note i en 6,3 tommers utgave. Den bruker vi derimot ikke tid på her.

En Galaxy S10+ på stereoider

Note 10+ er en telefon som bygger på samme grunnlag som Samsungs eksisterende toppmodell Galaxy S10+.

Galaxy S10+ har et ganske markert dobbeltkamera integrert i skjermen.

Telefonene har samme skjermteknologi, samme skjermoppløsning, samme operativsystem, samme Samsung-grensesnitt på toppen av Android (OneUI), en like rask prosessor, nesten identisk kameraoppsett, samme fingeravtrykkleser i skjermen - ja selv designet er ganske likt.

Note 10 har fått ett enkelt kamerahull midt på skjermen.

Forskjellene er i hovedsak følgende:

Note er fysisk større - 162,3 x 77,2 x 7,9 vs 157,6 x 74,1 x 7,8 mm, og 196 x 175 gram

Note har integrert penn

Note har ikke dobbeltkamera på forsiden

Note har en ekstra sensor på baksiden - en såkalt time-of-flight-sensor, som først og fremst er et nisjeprodukt som bare brukes i svært spesielle omstendigheter

Note har 12 GB minne som standard

Note har ikke minijack-utgang

minijack-utgang Note har 4300 mAh-batteri, sammenlignet med Galaxy som har 4100 mAh

Note støtter hurtiglading opp til 45 W, 25W lader følger med

Note 10 støtter nå Dex via USB-kabel, adapter er ikke nødvendig

Den dedikerte Bixby-knappen er fjernet

Prosessoren er like rask, men laget med

En forbedret penn

Note 9 ble levert med det som etter undertegnedes mening er den mest behagelige digitale pennen på markedet. Den føltes nesten oppsiktsvekkende naturlig og presis å bruke på skjermen.

På Note 10 har Samsung bestemt seg for å gjøre pennen enda bedre. De har byttet ut strømlageret i form av en hurtigladende, lavkapasitets kondensator - og erstattet det med et litium-titan-batteri. Dette batteriet lader ikke like raskt som kondensatoren, men skal til gjengjeld holde i 9-12 timer, fremfor «noen hundre klikk» på forgjengeren. Lading skjer fortsatt automatisk når du putter pennen inn i hullet sitt.

Pennen kan brukes til alt fra utløser til kameraet, til å bruke forskjellige luftbevegelser for justering av lyd, zoom - ja, til og med som en penn. (Bildet er tatt med selfiekameraet)

Det nye batteriet har gitt rom for mer avansert funksjonalitet, nærmere bestemt i form av bevegelsessensorer og Bluetooth-støtte. Dermed har pennen lenger rekkevidde enn tidligere, noe folk som bruker Note til presentasjoner vil like, og den støtter forskjellige luftbevegelser. Ved å bevege pennen i sirkler eller fra side til side, kan du justere volum, zoome, styre musikken og mye annet.

Om disse tingene reelt har noen nytte for deg, avhenger av bruken.

En ny penn-funksjon er en AR-variant der du kan tegne på omgivelsene dine i 3D. Fin måte å vise frem teknologi på, men ikke spesielt nyttig.

Pennen oppleves forøvrig fortsatt usedvanlig presis og god å skrive og tegne med.

En nyhet i programvaren som også mange vil sette pris på: Mobilen kan nå konvertere håndskrevne notater til tekst. Med undertegnedes veldig-langt-fra-pene-håndskrift, var treffsikkerheten ikke perfekt, men langt bedre enn forventet.

Ellers kan pennen brukes til både tegning, skrive animerte bildemeldinger - eller generelt som en mer presis fingertupp til å styre

Erfaringene etter nesten to uker

Å bruke Note 10 byr på veldig få overraskelser hvis man tidligere har brukt en Samsung-mobil. Vi hoppet direkte over fra Galaxy 10+ til Note 10+, og grunnleggende er opplevelsen nær identisk.

Men etter nesten to ukers testing, har vi likevel gjort oss noen tanker:

Hjem-skjerm, søkeskjerm og menyen som dukker opp når du tar ut pennen.

Skjermen: Telefonen er virkelig, virkelig stor, og dette gir en brukervennlighet som er et nettbrett verdig. Vi liker at Samsung har brukt mindre plass til kamerahull på skjermen enn på Galaxy 10, og telefonen klarer i større grad å utnytte størrelsen på skjermen både når man arbeider, eller man bruker telefonen til video. Ved bruk av Netflix får man veldig bredt bilde, men likevel ikke noe «hull».

Hullet er plassert slik at det akkurat ikke dekker til film.

At Samsung har holdt seg for god for gimmick-funksjoner, som mekanisk kamera og mikrofon under skjermen, for å dekke hele forsiden av mobilen er en virkelig god ting.

At kvaliteten er god, føles nesten litt overflødig å nevne: Bildekvaliteten er sannsynligvis markedets beste.

Kantene: Samsung insisterer på å ha avrundede kanter. Dette gir virkelig inntrykk av at skjermen dekker hele forsiden, men er egentlig en uting. Ingenting som ligger helt i kantene ser riktig ut - og siden Note 10+ er så stor som den er, vil man til stadighet strekke tommelen.

Det er nesten umulig å bruke telefonen med én hånd uten å legge håndflaten rundt kantene - som er trykkfølsomme.

Det fører uunngåelig til at du med håndflaten treffer skjermarealet på siden av skjermen, og telefonen er ikke god nok til å ignorere denne formen for feilklikking.

Ytelse: Det eneste du egentlig trenger å vite om Note 10 er at den er mer enn rask nok. Bruken av mobilen oppleves sømløs. Samsung har til og med laget en spilladministrator som justerer telefonens ytelse etter behov. Candy Crush krever ikke like mye som Fortnite...

Det eneste som kunne gjort at telefonen føltes raskere, måtte vært høyere oppdateringsfrekvens på skjermen - slik OnePlus har innført.

Note 10 tar ikke like ekstreme nattbilder som Huawei P30, men treffer godt på eksponeringen i nesten alle situasjoner.

Kameraet: Samsung har gjort veldig lite nytt med de grunnleggende kamerafunksjonene - og det har både positive og negative sider. Kameraets virkelig store styrke er at det er utrolig bra på korrekt eksponering. Under- eller overeksponering er et ikke-tema.

Mobilen har tre hovedkameraer på baksiden, samt et eget «Time of flight» 3D-kamera som brukes for å måle dybde. Det brukes foreløpig ikke til så veldig mye.

Det virker derimot som en liten hemsko at telefoto-linsen bare er 2x.

En av telefonens store nyheter er en såkalt «Time of Flight»-sensor, som kan måle dybde i bilde. Da vi først hørte om nyheten trodde vi at dette ville skape en raskere autofokus, som Samsungs modeller kunne trengt. Dessverre brukes den nye sensoren bare til to nisjefunksjoner: Legge på dybdeuskarphet i video, samt enkelte AR-funksjoner som å måle areal på fysiske objekter.

Det er ganske utrolig hvor mye man egentlig får med på bildet når man bruker ekstrem vidvinkel - men det går på bekostning av fortegning i kantene som gjør det uegnet til å ta bilder av mennesker med.

Ultra vidvinkel fungerer godt til oversiktsbilder.

Sammenlignet med forrige generasjon Note, er det også en ultravidvinkel-løsning på plass. Denne kan skape ganske flotte landskapsbilder, men bør for all del unngås brukt på mennesker. Forvrengningene i hjørnene er forferdelige.

Bilde tatt med henholdsvis tele (2x), vanlig vidvinkel (1x) og ultra vidvinkel (0,5x).

Og da har vi ikke nevnt at telefonen har et av de mest imponerende bildestabiliseringsløsningene på video som vi har sett.

Svært rask lading: Nye Note har et stort batteri, og bruker til dels mye batteri - noe som betyr at telefonen med jevne mellomrom har behov for å fylles med batteri. Telefonen støtter trådløs lading opp til 15 watt, og hurtiglading opp til heftige 45 W.

Standardladeren til iPhone er på 5 watt, mens den medfølgende laderen på Note 10 er på 25 watt. Dette skaper forbausende rask lading mellom 20 og 80 prosent. Vi målte 5 minutter fra 32 til 43 prosent lading. Etter nye 18 minutter var mobilen 74 prosent full. Etter 80 prosent går det derimot vesentlig saktere - på grunn av batteriteknologien.

God lyd: Det er ofte lett å glemme at en mobiltelefon ofte skal brukes som... telefon. Det virker også som enkelte produsenter glemmer, for det er ikke uvanlig at dårlig lyd gjennomsyrer både høyttaleren i mobilen - og signalkvaliteten. På Note 10 oppfatter vi lydkvaliteten på upåklagelig.

Det er bare synd at minijack-kontakten nå er fjernet også fra Samsung-mobiler.

Konklusjon

Samsung Note 10+ er et monster av en telefon - og det er neppe å dra det langt å hevde at det er en telefon som kan langt mer enn den jevne brukeren noen gang vil ha bruk for.

Skjermen er stor nok til å kunne utfordre nettbrett - og har en fantastisk kvalitet. Pennen er god både å skrive med, men også å bruke som en fjernkontroll.

Ytelsen er helt i toppklasse. Den kan kobles til en skjerm og tastatur via DeX-funksjonaliteten for en slags desktop-opplevelse. Den har et kamera som er god nok for de fleste. Den har stort batteri g svært høy ladehastighet - og med både minnekortleser og 256/512 GB lagringsplass, bør den holde godt i en streamingverden.

Samsung har dessuten tonet ned fokuset på den ganske overflødige, og ikke spesielt velfungerende talegjenkjenningsfunksjonen Bixby.

Men telefonen er ikke perfekt. For det første er Note så stor at den vil skremme mange fra å kjøpe. Selv om Samsung har gjort tiltak for å gjøre telefonen enklere å bruke med én hånd i sine OneUI-tilpasninger, så er det langt å strekke fingrene i mange tilfeller. Større er ikke alltid bedre.

Og selv om kameraet er bra, har ikke Samsung lenger noe hegemoni på bildekvalitet. Der leder for tiden Huawei klart, og ryktene skal ha det til at Apple også vil ha den tittelen med ny iPhone som kommer neste måned. Vi kunne tenke oss både kraftigere zoom og raskere autofokus.

Dessuten har vi det evige spørsmålet i bakhodet: Hvor mye brukes egentlig pennen i praksis over tid for den jevne brukeren? Det gjør telefonen større og tyngre - og ikke minst dyrere. Galaxy S10+ koster fra ca 8000 kroner, Note 10+ koster deg 3-4.000 kroner mer avhengig av minnestørrelse.

Du bør kunne svare på hva du egentlig skal med det ekstra Note har å by på før du bestemmer deg.