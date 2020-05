Test: Apple iPhone SE 2020

Apples nye iPhone SE er en terningkast 7-mobil.

Det er to måter å se den nye iPhone SE på.

1. Det er selve inkarnasjonen av latskap. Apple har ikke en gang forsøkt å gjøre noe nytt. De har tatt den tre år gamle telefonen iPhone 8, basert på et seks år gammelt design , og dyttet det ut som en nyhet. Det betyr terningkast 1.

Eller:

2. Dette er den beste iPhone-nyheten noen gang. Det betyr terningkast 6.

Og når sant skal sies: Det er kombinasjonen av disse to ytterpunktene som gjør at vi mener at den nye iPhone SE fortjener å bli Apples nye storselger.

Dermed legger vi sammen terningkastene til en klokkeklar 7-er!

Å kjære hjemknapp, hvorfor forsvant du?

En oppgradert bestselger

Nye iPhone SE er for alle praktiske formål en iPhone 8, med noen oppgraderinger og lavere pris.

Apple har forsøkt dette med billigere mobil tidligere. Den første iPhone SE var ikke vers, men for meg ga aldri «billigmobilen» iPhone Xr mening. Det var en for dyr telefon, med for dårlige egenskaper, til at den forsvarer sin tilstedeværelse. Det ble bare en «dårligere iPhone», ikke en «fornuftig iPhone».

Det var ingen åpenbar målgruppe. Skulle man spare penger, så har det smarte valget hele tiden vært å gå for iPhone 7 eller 8. De to modellene er nær identiske, der prosessoren og trådløs lading er den mest åpenbare forskjellen.

Det er mye rammer på nye iPhone SE, men ellers den samme brukeropplevelsen.

iPhone 8 har vært en storselger i lang tid. I julehandelen solgte Telenor flere iPhone 8 enn noen annen Samsung-modell, og den ligger fortsatt på bestselgerlistene hos både Telenor og Telia.

Du trenger ikke å være geni for å forstå at toppmodellene til Apple har blitt for dyre, og at det har vært behov for et rimeligere alternativ.

Dessuten: iPhone 8 var det beste Apple noen gang klarte å gjøre sitt opprinnelige iPhone-konsept, før de endret mye med iPhone X. Det betyr at det ganske enkelt er en veldig god mobil basert på noe folk er vant til.

Viktigste nyhet: Verdens raskeste mobilprosessor

Men å selge en slik mobil år etter år har noen store ulemper, og de største henger sammen med prosessoren: Dette er selve hjernen i mobilen, som oppgraderes i hver generasjon av iPhone.

For å produsere iPhone 8, må Apple forsette å produsere en gammel prosessor (A11), i tillegg til de nyere generasjonene (A13). Det er økonomisk og logistisk en fordel å holde kompleksiteten i produktutvalget så lavt som overhodet mulig.

Det første poenget gir nok du blaffen i, men det andre poenget er viktig:

Apple oppdaterer til stadighet programvaren, og iOS blir mer og mer komplisert. Med ujevne mellomrom sier de at eldre produkter ikke lenger vil få oppdateringer, og dette avgjøres av hvilken prosessor de benytter.

Kameraeene på iPhone 11 Pro, iPhone SE og iPhone 7.

Ved å bytte ut prosessoren i iPhone 8, sørger Apple for at et produkt som kundene ønsker, kan leve videre - samtidig som Apple får ned kostnadene sine. Derfor har den nye iPhone SE den samme prosessoren som i selskapets toppmodeller, som er markedets raskeste.

Som noen enkelt sa det: Å kjøpe en billig mobil handler ikke bare om prisen, men hvor ofte du må betale prisen. Og iPhone SE bør holde like lenge iPhone 11 Pro.

Selfie-kameraet på SE er brukbart, men gir noe gråere bilder enn iPhone 11.

Kamera-skinnet kan bedra

Apple nekter plent å si noe om hva de har gjort med kameraet rent fysisk. Det betyr som regel at det ikke er noe nytt å melde. Spesifikasjonene er identisk med iPhone 7 og 8: Et 12 megapiksels vidvinkelkamera med f1.8 lysstyrke.

Vi har dessverre ikke hatt en iPhone 8 å sammenligne direkte med, men sammenlignet med iPhone 7 er det ren knock-out-seier. Et kamera handler ikke bare om optikken, men minst like mye om hvordan informasjonene som fanges av kameraet behandles.

Med den raskere prosessoren, er det ingen tvil om at bildene som vi henter ut fra iPhone SE håndterer sterke kontraster mye bedre.

iPhone SE klarer å hente opp mer informasjon i bilder med store kontraster.

Alle som har brukt en nyere iPhone har sett at bildekvaliteten får et markert «hopp» noen sekunder etter at et bilde er tatt. Denne etterbehandlingen får man man med iPhone SE, men ikke iPhone 8. Du får også portrettmodusen, som gjør bakgrunnen uklar.

Dette er riktignok ikke noe best-på-markedet-kamera. Sammenlignet med iPhone 11 Pro faller det gjennom, og særlig savner vi nattmodusen.

iPhone SE og 11 Pro sent på kvelden.

Men så lenge lyset er godt nok, så tar mobilen gode nok bilder.

Du får hva du ønsker av en iPhone

Det aller viktigste med nye iPhone SE er at det er en Apple-mobil. Det høres litt dumt ut, men det er veldig mange som ikke kunne brydd seg filla om telefonen er litt bedre eller dårligere enn Android-alternativer:

Folk liker iPhone. De skal ha en iPhone. De er allerede fordypet i Apples økosystem. De skal ha AppStore, iMessage, AirDrop og FaceTime – og ikke minst: Bildearkivet sitt. Og for disse kundene er iPhone SE et helt åpenbart valg.

AppStore er likt uavhengig av hvilken Apple-modell du velger. Foto: Magnus Blaker

Min kone er et klassisk eksempel, som ikke engang vil bruke de nye Apple-modellene uten hjem-knapp. Vanligvis bruker hun en iPhone 7, og er dermed midt i målgruppen for mobilen.

Vi klonet den gamle mobilen, satt den inn i det samme dekselet hun har fra før, og etter fire dager var dette tilbakemeldingen:

Jeg ser jo at den tar bedre bilder, ellers er jeg ikke sikker på om jeg legger merke til noen stor forskjell. Den er litt raskere, og batteriet holder litt lenger.

iPhone 7, iPhone SE og iPhone 11 Pro.

Og der har man iPhone SE oppsummert: Den gjør en av Apples aller mest populære produkter litt bedre. Til en litt lavere pris.

Den er ikke best, men 128 GB-utgaven av telefonen er rundt 3000 kroner billigere enn den vanlige iPhone 11, og nesten halv pris av iPhone 11 Pro.

Det er den beste dealen til Apple noen gang.

Det gode

Fenomenal ytelse

Hyggelig priset - til å være Apple

En god skjerm

Et akseptabelt kamera

Markedets kanskje beste økosystem

Strålende brukervennlighet

Hjem-knappen består

Trådløs lading

Hurtiglading

Helt akseptabel batterikapasitet, selv om den ikke imponerer

Det dårlige

Skrekkelig uoppfinsom

I dårlig lys imponerer ikke kameraet

Hurtiglader følger ikke med

Det er veldig mye ramme rundt skjermen

Det grusomme