Test: Apple Watch Series 5

Etter fem år er endelig Apple Watch blitt produktet det hele tiden burde vært.

Det gode

Endelig, endelig (!) er skjermen alltid påskrudd

Gode treningsfunksjoner

For de lydinteresserte er støymålingen veldig nyttig

Bygger videre på et operativsystem som over de siste fem årene er blitt bedre og bedre

Støtte for 4G uten mobilen i nærheten

Talestyring fungerer ganske godt - på norsk

Veldig nyttig å kunne bruke klokka som en handsfree-enhet

GPS-støtten er forholdsvis god

Bedre klokkeskiver

Fortsatt tilgjengelig i to forskjellige størrelser, der vi fortsatt er i tvil om vi foretrekker den store eller lille utgaven

Det dårlige

Må i praksis lades hver eneste natt

De nye titanium-klokkene er ikke tilgjengelig i Norge

Bruker ikke standard klokkereimer

Spotify-støtten er fortsatt ikke skikkelig på plass

Prisen for utgaven du har lyst på kan fort bli høy

Designet er fortsatt ikke spesielt sexy

Det grusomme

Ingenting

Klokkeverdenen er et absurd og fantastisk sted - bare spør 53.000 medlemmer på facebookgruppen Klokkeriet - som totalt har vært dominert av sveitsiske og japanske produsenter de siste tiårene.

Men på et eller annet tidspunkt var det noen som fant ut at «mannens smykke» var det naturlige neste steget for teknologiprodusenter.

Siden har det vært et ganske merkelig skue å følge med på Apples forsøk på å finne sin plass i klokkemarkedet. Smartklokken var nemlig helt åpenbart et produkt på leting etter et problem, fremfor løsningen på et problem.

De første forsøkene var derfor kanskje først og fremst et produkt for å vise notifikasjoner fra de stadig større mobiltelefonene, med en dose treningsfunksjoner som har fungert veldig godt. Spesielt pene har de heller ikke vært.

Treningsfunksjonene har vært det beste argumentet for en Apple Watch - ved siden av tilgang til notifikasjoner.

Dermed har Samsung, Huawei og Apples største konkurrenter egentlig vært Polar, Garmin og Fitbit - ikke hverandre.

Apple Watch sin gigantiske svakhet

Og det Apples klokke har gjort dårligere enn alle sine konkurrenter, er noe som er ganske essensielt for en klokke: Å vise tiden.

Hvor mye er klokka, sa du? Det har ikke alltid vært så enkelt å finne ut - her representert med Apple Watch Series 4 og 3.

Apples klokke har nemlig hatt den lille ulempen at når du ser på klokken, så får du ikke vite hvor mye klokka er. For å få til det må du enten trykke på klokka, eller vri på armen på en helt unaturlig måte for å «vekke» den.

Det er som da iPhone ble lansert: Apple ga fullstendig blaffen i grunnleggende mobilfunksjonalitet som 3G og eller SMS. Dette var ting som ble lagt til senere.

Og det samme har skjedd med Apple Watch: Gjennom de siste årene har sensorene blitt bedre. Talestyring har begynt å bli nyttig. Den har kommet i en utgave med integrert 4G, slik at du i praksis kan bruke klokka som en MP3-spiller på trening og faktisk ringe med den uten mobilen i nærheten.

Designet har blitt bedre, skjermen har blitt større. Brukervennligheten har forbedret seg markant.

Listevisning i menyen har i stillhet blitt rullet ut, for de som syntes det opprinnelige brukergrensesnittet var kaotisk.

I siste programvareoppdatering har klokken til og med direkte koblet til en app-butikk.

Men trass alle oppgraderingene, har Apple standhaftig neket å gjøre sin klokke til en god klokke.

Helt frem til nå.

En av veldig få rene nyheter i Series 5 - utover skjermen - er en integrert støymåler.

Femte generasjon Apple Watch gjør endelig klokka voksen

Femte generasjon ble før lanseringen omtalt som en så liten oppgradering at det var uklart om den i det hele tatt ville få et nytt navn, eller om Apple bare ville rulle den ut som en myk oppdatering.

Etter å ha brukt klokka i tre uker, er jeg overbevist om at dette er den viktigste oppgraderingen av klokken de har gjort. Det var derfor helt riktig å gi klokka navnet Series 5.

Innholdet er nesten identisk. Designet er identisk. Du kan riktignok nå få klokken både med titanium og keramisk kasse hvis du bor i det store utland, men ikke i Norge. Forskjellene er grovt sett litt bedre batterikapasitet og en forbedret skjerm.

Det forandrer alt - og var jammen meg på tide!

Skjermen utgjør hele forskjellen

Vi lurte veldig på hvorfor Apple ikke kunne tilby Apple Watch med en skjerm som alltid har vært påskrudd. Det har vært en selvfølge på Samsungs mobiltelefoner i mange år, og en av OLED-teknologiens store styrker er nettopp at deler av skjermen kan lyses opp med minimalt med strømforbruk.

Klokka i «aktiv» modus.

Apples forklaring ser ut til å være fraværet av «low-temperature poly-silicon and oxide display» - som vi ikke har noen anelse om hva betyr, har vært årsaken.

Sammen med en programvare som nedjusterer oppdateringsfrekvensen til 1 Hz, slik at strømforbruket holdes nede, har de nå klart å la skjermen alltid være påskrudd.

I «dvalemodus» forsvinner sekundviseren, og fargen på enkelte av skivene - men du kan se hvor mye klokka er.

Når klokka nå ikke er i bruk, går den nemlig i en slags dvalemodus der klokkeskiva fortsatt er synlig i en litt dimmet utgave. Dermed ser du alltid hvor mye klokka er.

Det høres ikke stort ut, men det fjerner et betydelig irritasjonsmoment med Apple Watch.

Kombinert med penere og mer nyttige klokkeskiver, betyr dette veldig mye.

Den nye California-skiva med ekstra informasjon har blitt vår nye favorittskive. For det første skifter den ikke vesentlig farge i dvale, den har et pent design og nyttige komplikasjoner som ikke tar for mye fokus.

Bygger på det vi kjenner fra før

De nye funksjonene er i seg selv ikke verken banebrytende, og vi mener fortsatt at Apple Watch fortsatt engang fortjener sammenligningen med et vakkert sveitsisk eller japansk ur når det kommer til design. Men på sine egne premisser har den siste generasjonen av Watch blitt den berømte dråpen.

Mens tidligere generasjoner smartklokker - både fra Apple og andre produsenter - veldig raskt har funnet veien ned i klokkeskuffen til fordel for noe mekanisk, har Series 5 blitt en klokke som har havnet på hånda hver eneste dag.

Årsaken er selvsagt at når man har fått ryddet unna de store irritasjonsmomentene, så begynner man virkelig å sette pris på alle tilleggsfunksjonene som en smartklokke tilbyr.

For undertegnede handler det ikke om notifikasjoner, som jeg i stadig større grad skrur av, men for eksempel fjernstyring av musikken på det Spotify-støttede lydanlegget, om enkel tilgang til kart når jeg er ute og går - og ikke minst at samtaler kan både startes og gjennomføres uten å ta opp mobilen fra lomma.

Og ikke minst muligheten til å finne igjen mobiltelefonen hjemme, som aldri ligger der jeg trodde jeg la den... Et klikke i menyen i klokka, og telefonen forteller meg hvor den har gjemt seg.

Det er ingen nyhet med GPS på klokka, men det er like nyttig som da det kom.

På vei hjem fra barnehagen er Siri-funksjonen «Ring mamma» en sikker vinner når den lille ønsker å snakke med farmor, og jeg har henne i den ene armen og sparkesykkelen i den andre. Og en like sikker vinner når kona ringer og sier at noe må plukkes opp på veien.

For andre kan det være det integrerte stjernekartet, tryggheten det er i automatisk ringing til nødnummer ved fall eller illebefinnende - eller bare det å raskt kunne lese nyheter fra Nettavisen eller NRK.

Og det er kanskje her noe av styrken ligger: Når Apple Watch endelig begynner å få på plass basisfunksjonene, blir det mer tydelig at klokken også har veldig mange andre funksjoner - der det er lett å finne noe for alle. Noe bryr ikke jeg meg om. Noe bryr ikke du deg om. Men de fleste kan finne noe å like.

Da gjenstår bare det viktigste steget: At Apple slutter å prioritere sin egen musikktjeneste, og tilbyr en fullgod Spotify-støtte.