Test: Audi e-Tron 55 med digitale speil

Audi har forsøkt å finne opp hjulet på nytt. Det var helt unødvendig.

Den nye Audi e-Tron er utvilsomt en av de mest attraktive elbilene på markedet for tiden. Det er en stor SUV med ganske mye plass, lang rekkevidde, markedets kanskje beste firehjulstrekksystem - og kjøreegenskaper som ikke skuffer.

Da vi testet bilen for første gang i vinter, konkluderte vi som de fleste andre at det eneste som egentlig var å utsette på bilen var at den brukte forholdsvis mye strøm.

Store hjul, store hjulbuer, stor bil - og små speil.

Bytter ut speil med kamera og skjerm

Denne gangen har vi vært ute og testet varianten som kanskje kan gjøre noe med det. E-Tron er nemlig tilgjengelig i en utstyrsvariant der de vanlige sidespeilene er byttet ut med kameraer på utsiden og skjermer på innsiden av dørene.

Dette er utstyr som vi har sett på mange konseptbiler opp gjennom årene, men som alltid har vært droppet på bilene som faktisk kommer i produksjon.

Trolig med veldig god grunn.

Utover at det ser litt tøft ut, er noe av det viktigste poenget med en slik løsning at det reduserer luftmotstanden. Speil er nemlig ikke bare en luftbrems, det skaper turbulens. Ved å kunne designe aerodynamiske kameraholdere på siden vil man slå to fluer i en smekk.

En åpenbar ulempe er at speil er billig. Kamera og skjermer, og utviklingen av dette, er ikke billig. 15.000 kroner ekstra må du ut med.

Speil-skjermene fremstår litt små, men er utvilsomt fancy.

Fortsatt høyt forbruk

Vi har ikke hatt anledning til å foreta en direkte sammenligning av e-Tron med og uten digitale speil, men kan konkludere med at forbruket under vår testkjøring på i overkant av fire timer, med alt fra motorveikjøring til småkjøring, endte med et snittforbruk på ganske nøyaktig 26 kWh/100km. Dette var omtrent det samme som bilen selv oppga før vår testkjøring.

Det tilsvarer omtrent langkjøringsforbruket vi oppnådde i vinter på bilen med vanlige speil.

Det er dermed ingenting som tilsier at det er snakk om dramatiske endringer med digitale speil. På en bil som veier rundt 2,6 tonn, og som ellers er uendret, er vi ikke spesielt overrasket over at forskjellene ikke var åpenbare.

Ganske enkelt unødvendig - og til dels irriterende

Når det gjelder hvordan vi opplever de nye speilene, er to ting positivt å si om det: Det ser pent og tøft ut, samt risikoen for å bli blendet via speilene er fjernet helt.

Speilene gjør under vanlig kjøring en helt akseptabel jobb.

Så lenge du ligger på vanlig landevei er det ikke mye å klage på, men utfordringene begynner fort å melde seg.

For det første har et kamera og speil en fundamental forskjell: I et speil har du dybdesyn, mens et kamera er helt 2D. Det betyr at det er forholdsvis vanskelig å beregne avstander i de små skjermene. Det blir som om du lukker det ene øyet, og skal beregne avstand.

Er det plass til å bytte felt her?

Skjermen sitter for lavt

Et annet irritasjonsmoment er ganske enkelt at skjermene sitter vesentlig lavere enn et vanlig speil. Gang på gang på gang tok vi oss selv i å se ut av vinduet, ikke finne speilet - og så se ned.

Dette er nok ting man etter hvert blir vant til - men er du som oss og gjerne legger armen hvilende på døra, så vil du fort oppdage at armen blir liggende mellom øynene dine og skjermen.

Du kan ikke ha hånda liggende på dørkarmen mens du kjører hvis du vil se i speilet.

Den virkelige utfordringen kommer derimot ved rygging. Vi opplever ganske enkelt ikke at speilene til å stole på, og at vi får mindre informasjon enn vi kunne ønske oss. Vi har under testingen trolig brukt dobbelt så lang tid som vanlig på å rygge inn på en parkeringsplass.

Mens det i speilet kan se ut som om dette går med solid margin, er virkeligheten litt mer hårfin hvis en stikker hodet ut av døra.

En unødvendig oppfinnelse

Audis nye speil er ikke direkte elendige. Utover å se bra ut, forsøker de reelt å redusere luftmotstand - og dermed forbruk.

Likevel oppleves de i alle høyeste grad som unødvendige - og til en viss grad et steg tilbake. En kan helt sikkert bli vant til det meste, men i det store og hele oppleves ulempene du får med på lasset som større enn fordelene.

Audi e-Tron er utvilsomt en av de mest attraktive elbilene på markedet. Men du kan trygt spare 15000 kroner ved å gå for helt vanlige speil.