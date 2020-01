Test av Hansa sine alkoholfrie

I min vandring i alkoholfrie øl er jeg kommet til Hansa sitt utvalg.

I utvalget fra Hansa finnes det for tiden syv forskjellige alkoholfrie øl. Fem av disse er fra Clausthaler.

Som i testen av ølene fra Ringnes er det ikke gitt karakter, men ølene er sortert i stigende rekkefølge, fra det jeg likte minst til det jeg likte best.

Heineken 0.0

Lys som en meksikaner i glasset. Lite skum.

Lukter på sett og vis som en lys lager skal, men på en flat, litt død og ubestemmelig, måte. Minner meg mest om å tømme dryppkaret under tappekranene. Søtlig smak som til å begynne med minner mest om asiatisk lys lager, men som etterhvert blir mer og mer lik utvannet eplejuice. Jeg mister rett og slett ølfølelsen her, men den kan nok fungere leskende for dem som liker eplesaft bedre enn øl. Jeg trodde virkelig Heineken kunne bedre enn dette.



Santa Clausthaler

Farge omtrent som champagnebrus, og med det litt lysere enn jeg forventer av en juleøl. Helt greit skum. Duft av vørter, malt og tørket gress. Smaken er fyldigere enn forventet ut fra lukten, men vørteren dominerer for mye og det hele blir litt ubestemmelig, men umiskjennelig alkoholfritt øl. Her burde de kostet på seg mer mørkt malt, for å senke sødmeopplevelsen og gi mer julefølelse.

Null

Svært lys og litt blass på farge. Skummet er helt ok. Duft av malt og korn, tørket korn. Smaken begynne svært forfriskende, men raskt kommer sødmen til og minner meg på at dette er et alkoholfritt øl. Lite ettersmak. Allikevel et øl jeg gjerne tar etter å ha slått plenen, eller om jeg har bilen med. Men ikke mange. Hadde tålt litt mer humle.

Denne er i tillegg glutenfri.

Clausthaler Dry Hopped

Gulorange og lett disig, med tett og fint skum. Humlen dominerer i lukten. Deler av den er frisk og deler av den er mer direkte som lukt av pellets. Her er det jordnært, med mindre lite blomster og frukt enn forventet når «dry hopped» kjøres frem, men gir samtidig plass til korn- og brødskorpesmaken. I smaken kommer humlen langt mer til sin rett. Men også her er den en smule bakpå. Først i ettersmaken kommer sitrus, blomstertoner og lyng frem.

En litt snodig øl. Den gir på en måte mer enn jeg forventer av en alkoholfri øl, men samtidig fremstår den som en litt slett brygget pale ale. Det er allikevel langt over mye av det som finnes av alkoholfrie øl på markedet.

Clausthaler Pale Lager

Farge som tørket gress. Lett disig. Greit skumnivå. Duft av gress, lett lys vørter og brødskorpe (Wittenberger). Smaken domineres av en temmelig ubestemmelig sødme som er litt vørteraktig - og litt fruktaktig. Litt for mye sødme for min smak. Humlen kommer mer frem i ettersmaken, men originalen er rett og slett bedre.

Clausthaler Original

Lys og klar i glasset, med greit skum. Duft av tørket gress, tørkede blomster og deig.

Maltsødmen, som ofte blir for dominerende i alkoholfrie øl, er her dempet fint ned, men dette har gått noe på bekostning av andre smaker. Den føles dermed tynnere og lettere enn for eksempel Hansa Null eller Munkholm Fatøl. Lang lett og behagelig ettersmak, der bitterheten fra humlen setter seg behagelig i ganen og på tungen.

Clausthaler Weizen

Gulorange og disig i glasset. Mye tett og fint skum. Ser rett og slett ut som en hveteøl.

Og i tillegg lukter det banan (og bananskall), som det skal. Svært forfriskende med overraskende mye smak og et klart innslag av sitrus - mot sitron. Denne leker mer med banansmaken og den underliggende kornsmaken. Kan nok arte seg noe forskjellig, på både godt og vondt, i forskjellige temperaturer. Ettersmaken er en grei forlengelse av hovedsmaken.

(Jeg er overrasket over at denne kom best ut, for jeg liker i utgangspunktet ikke hveteøl. Mye fordi magen min takler det dårlig).

