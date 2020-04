Test av iskaffe: Store forskjeller på sukker og kalorier

Mange tenker på iskaffe som en «kalorisynder». — Bedre å se på det som et fint, lite mellommåltid, mener ernæringsfysiolog.

- Iskaffe og annen kaffe latte gir både en liten oppkvikker fra koffeinen, protein som metter og viktige næringsstoffer som kalsium og jod, sier Cathrine Borchsenius, klinisk ernæringsfysiolog og daglig leder av Bra mat, til Nettavisen.

Denne testen viser likevel at det er mye å hente på å velge «riktig» variant - særlig for de som ønsker å passe vekten eller å gå ned i vekt.

- Da er det viktig å ta med slike kaloriholdige kaffedrikker i det daglige kaloriregnskapet, påpeker Borchsenius, som har gjennomført denne testen av 17 forskjellige varianter.

Sunt med ren kaffe

Det er mye bra med kaffe. Kaffe kan virke oppkvikkende og skjerpe sansene. Flere studier viser dessuten at kaffe er sunt.

- Kaffe kan altså være bra for helsa, men når man snakker om kaffe og helse er det ofte snakk om ren kaffe, ikke iskaffe, sier Borchsenius.

Mange typer iskaffe inneholder 9 gram sukker per dl, mens brus 1 dl brus inneholder litt over 10 gram sukker, altså omtrent det samme.

- Med mindre du er svært aktiv og trenger stort påfyll av raske karbohydrater, er det altså ingen god idé å velge de søteste typene, påpeker ernæringsfysiologen.

Pass på flytende kalorier

Flytende kalorier er ansett som verre enn andre kalorier, fordi de ikke bidrar til metthetsfølelse, og man derfor letter kan få i seg for mange kalorier. For eksempel vil du orke flere kalorier om du drikker eplejuice enn om du spiser et eple, som også inneholder mye fiber.

- Saft, brus, iste, iskaffe og sjokolademelk inneholder alle det vi kaller for «flytende kalorier». Fra saft, brus og iste får vi bare sukker og kalorier, mens i sjokolademelk og iskaffe er det også andre næringsstoffer som kommer fra melken. Derfor kan disse to sies å være et sunnere valg enn brus og saft - hvis du velger en type som ikke inneholder for mye sukker, sier hun.

Fakta Slik er testen gjennomført ↓ For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av iskaffe, har vi sett på hvor mye kalorier, protein, sukker og mettet fett de inneholder. Mye kalorier, sukker og mettet fett har trukket ned, mens mye protein har trukket opp. Smak er ikke en faktor i testen. I testen er produktene rangert fra terningkast 2 til 5. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at de sunneste får terningkast 5 og de minst sunne får terningkast 2. Et produkt som får terningkast 5 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter og matvarer. Det er heller ikke slik at et produkt som får terningkast 2 er direkte dårlig eller usunt, bare at det har dårligere total poengsum enn de som får høyere terningkast.

Testresultater

Tine Iskaffe Caffe Brasil

Mye kalorier og mye sukker.

Energi: 337 kJ (80 kcal)

Fett: 2,7 g

Mettet fett: 1,8 g

Karbohydrater: 12 g

Sukker: 8,8 g

Protein: 2,1 g

Kalsium: 73 mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Tine SA

Starbucks Cappuccino En del kalorier og mye sukker. Energi: 291 kJ (69 kcal)

Fett: 2,5 g

Mettet fett: 1,6 g

Karbohydrater: 8,8 g

Sukker: 8,5 g

Protein: 2,7 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Starbucks Coffee Company Espresso Mønster Salted caramel monster-salted_caramel

En del kalorier og mye sukker.

Energi: 259 kJ (61 kcal)

Fett: 1,9 g

Mettet fett: 1,3 g

Karbohydrater: 8,7 g

Sukker: 8,1 g

Protein: 1,9 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Monster Energy

Starbucks Frappuccino En del kalorier og mest sukker av alle. Energi: 274 kJ (65 kcal)

Fett: 1,2 g

Mettet fett: 0,8 g

Karbohydrater: 10 g

Sukker: 10 g

Protein: 3 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Arla Foods

Tine Iskaffe Cappuccino En del kalorier og mye sukker. Energi: 246 kJ (58 kcal)

Fett: 1,1 g

Mettet fett: 0,8 g

Karbohydrater: 9,5 g

Sukker: 9,5 g

Protein: 2,6 g

Kalsium: 100 mg

Jod: 13 mikrog

Produsent/distributør: Tine SA

Tine Iskaffe Mocha En del kalorier og mye sukker. Energi: 238 kJ (56 kcal)

Fett: 1,1 g

Mettet fett: 0,8 g

Karbohydrater: 9 g

Sukker: 9 g

Protein: 2,6 g

Kalsium: 101 mg

Jod: 13 mikrog

Produsent/distributør: Tine SA

Espresso Mønster Vanilla espresso En del kalorier og ganske mye sukker. Energi: 252 kJ (60 kcal)

Fett: 2 g

Mettet fett: 1,3 g

Karbohydrater: 8,3 g

Sukker: 7,9 g

Protein: 2,2 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Monster Energy

Starbucks Caramel macchiato En del kalorier og ganske mye sukker. Energi: 261 kJ (62 kcal)

Fett: 1,6 g

Mettet fett: 1 g

Karbohydrater: 9 g

Sukker: 8,6 g

Protein: 2,9 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Starbucks Coffee Company

Plant Oat latte Ok innhold av sukker og kalorier Energi: 190 kJ (50 kcal)

Fett: 1,4 g

Mettet fett: 0,1 g

Karbohydrater: 6,9 g

Sukker: 5,1 g

Protein: 1,2 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: O.Kavli AB

Tine Iskaffe Caffe latte uten tilsatt sukker Greit innhold av kalorier og sukker. Energi: 206 kJ (49 kcal)

Fett: 1,3 g

Mettet fett: 0,9 g

Karbohydrater: 5,3 g

Sukker: 5,3 g

Protein: 3,3 g

Kalsium: 105 mg

Jod: 16 mikrog

Produsent/distributør: Tine SA

Tine Iskaffe Cappuccino uten tilsatt sukker Greit innhold av kalorier, og ikke altfor mye sukker. Energi: 174 kJ (41 kcal)

Fett: 1,1 g

Mettet fett: 0,8 g

Karbohydrater: 5 g

Sukker: 5 g

Protein: 2,8 g

Kalsium: 104 mg

Jod: 14 mikrog

Produsent/distributør: Tine SA

Honest Organic coffee mocha Greit innhold av kalorier, og ikke altfor mye sukker. Energi: 190 kJ (45 kcal)

Fett: 1,8 g

Mettet fett: 1,1 g

Karbohydrater: 4,9 g

Sukker: 4,9 g

Protein: 2,2 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Coca-Cola European Partners Norge AS

Honest Organic coffee latte Greit innhold av kalorier, og ikke altfor mye sukker. Energi: 190 kJ (45 kcal)

Fett: 1,8 g

Mettet fett: 1,1 g

Karbohydrater: 4,9 g

Sukker: 4,9 g

Protein: 2,2 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Coca-Cola European Partners Norge AS

Honest Organic coffee cappuccino Greit innhold av kalorier, og ikke altfor mye sukker. Energi: 190 kJ (45 kcal)

Fett: 1,8 g

Mettet fett: 1,1 g

Karbohydrater: 4,9 g

Sukker: 4,9 g

Protein: 2,2 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Coca-Cola European Partners Norge AS

Tine Iskaffe Mocha uten tilsatt sukker Greit innhold av kalorier, og ikke altfor mye sukker. Energi: 175 kJ (42 kcal)

Fett: 1,2 g

Mettet fett: 0,9 g

Karbohydrater: 4,8 g

Sukker: 4,6 g

Protein: 2,9 g

Kalsium: 94 mg

Jod: 12 mikrog

Produsent/distributør: Tine SA

Starbucks Skinny latte Greit innhold av kalorier, og ikke altfor mye sukker. Energi: 149 kJ (35 kcal)

Fett: 0,9 g

Mettet fett: 0,6 g

Karbohydrater: 4 g

Sukker: 3,7 g

Protein: 2,8 g

Kalsium: - mg

Jod: - mikrog

Produsent/distributør: Starbucks Coffee Company