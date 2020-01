Test av Ringnes sine alkoholfrie

Flere og flere ser ut til å mene at januar passer som hvit (alkoholfri) måned. Jeg føler derfor at det er naturlig å teste litt alkoholfritt øl.

Testingen vil bli gjort i flere runder. Først ute er utvalget fra Ringnes/Carlsberg. Alle øl er smakt ut fra mine personlige preferanser, men det er selvsagt tatt høyde for det stilen ølene sies å være i skal gi av duft og smak.

Les også: Ny trend herjer på taxfree: – Krever noe litt ekstra

Det er ikke gitt karakterer. Ølene er ordnet med de jeg likte minst først. Logisk nok avsluttes det da med ølene jeg hadde mest sansen for. Konklusjonen kommer etter dette.

Munkholm Fruktig IPA

Det lukter fruktcocktail fra boks, og det smaker billigste type vingummi, mens humle er så totalt fraværende at det skulle vært et eget kapittel i alkoholloven om å kalle det IPA. Jeg får inntrykk av at noen har fått beskrevet fruktig IPA, med få setninger, og så har prøvd å lage det. Jeg har fått servert vin som smaker mer fruktig IPA enn dette.

Kronenbourg 1664 Blanc

Disig som Munkholm sin weiss. Duft av vingummi (billig) og Love Hearts. Smaker som søt brus.

Hvorfor kalles dette øl?

Her kan du lese flere innlegg fra Sammy Myklebust.

Munkholm Weiss

Lett disig, som en weiss skal være, med hvitt og fint skum, som det gjerne skulle vært mer av. Lite duft, og det som er er søtlig som en pose med mikset snop. Leter jeg lenge nok finner jeg noe som muligens minner om korn. Smaken er som utvannet weiss. Det føles som om det har vært noe her, men det er forsvunnet. Den største mangelen er det totale fraværet av estere fra gjæren, og det er disse som gjør hveteøl spesielt og forfriskende.

Kan fungere for folk som ikke er spesielt interessert i øl, og ikke liker lukt eller smak av vørter.

Les også (Nettavisen+): Stig Otto fant en hemmelig inngang på eiendommen. Han fikk hakeslipp av oppdagelsen bak døra

Carlsberg Alcohol Free Pilsner

Den ser ut som en pils, og dufter pils med et lite innslag vørterøl. Smaken spinner mye rundt det samme. Det smaker rett og slett to deler Carlsberg og én del Vørterøl. Slett ikke ille. Bedre matøl enn vanlig Carlsberg pilsner, men mangler noe friskhet som «plenklipperøl» i varmen.

Munkholm Original

Her lukter det ganske enkelt øl. Søtt øl, med innslag av vørter(øl), men uansett øl. Smaken er lett og litt søtlig. Den minner dermed mer om en asiatisk lager enn en standardisert nordisk lys lager. Personlig kunne jeg tenkt mer litt mer bitterhet (humle) for å få et friskere øl og dempe søtheten litt.

Munkholm Fatøl

Det lukter øl og det lukter vørter(øl), men som en av de få Munkholmene gir denne nesen et lite hint av humle.

Jeg kan ikke si at humlen kommer klart gjennom i smaken, men ølet oppleves som mer balansert enn Original. Mitt valg om jeg skal kjøre bil etter at plenen er klippet eller snøen måkt.

Munkholm Bayer

Duft av korn, vørter(øl) og brød. Satt sammen på en måte som gjør at ølet frister. Et av de mer balanserte alkoholfrie ølene. Jeg får rett og slett følelsen av at det er mer humle i denne enn i noen av de andre Munkholmene, men det kan og skyldes bruken av mørkere malt.

Munkholm Juleøl

Dette er etterhvert en klassiker. Her er det blitt brukt nok mørk malt til å få frem dufter som hinter mot dobbeltbokk (standard norsk juleøl), og som med det dekker det meste av vørter(øl)-duften som er gjennomgående i Munkholm-serien.

Vørteren er mer tilbake i smaken, men den kler en juleøl bedre enn de lettere ølene. Et greit øl på mørke vinterkvelder og et godt matøl.

Brooklyn Special Effects

Et alkoholfritt øl som har duft av både malt og humle. Mer detaljert finner jeg brød, korn, blodappelsin og et hint av epleskall . Det er rett og slett fristende.

Smaken følger opp. Dette smaker øl. Antagelig litt lite for ølnerder, men det kan fort bli i meste laget for den jevne lagerdrikker.

Konklusjon

Det som overrasker mest er spennet i stiler og smaker. Her var mye forskjellig.

Det som skuffer mest er hvor dårlig det treffes på enkelte stiler. En får fort inntrykk av at markedsavdelingen har hatt mer å si enn bryggerne i valg av navn.

Munkholm har et særtrekk med mye duft og smak av vørter, og jeg finner det samme i Carlsberg, som ut fra etiketten også er brygget i Norge. Jeg mener dette bør kunne nedtones med mer mørk malt og ikke minst mer humle. Noe jeg ikke er i tvil om er at bryggerne på Ringnes både er klar over og i stand til; men får de lov?

Kvaliteten på de beste er uansett så bra at jeg kommer til å plukke med meg en alkoholfri nå og da, når jeg har smakt meg gjennom flere varianter og har fått et greit totalbilde. Enn så lenge er den klare konklusjonen at det spares for mye på godsakene fra malt og humlelageret når det «brygges» alkoholfritt. «Alkoholfritt», i hermetegn, fordi det kan diskuteres om det er brygging, og fordi dette er en skattemessig grense som tillater opp til 0,7 prosent alkohol.

En klar oppside ved alkoholfritt i januar er at dette, i motsetning til alkoholholdig, er merket med næringsinnhold. Bare sånn siden enkelte har begynt å tenke at det går mot vår ...