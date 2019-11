Test av Telenors nye TV-univers med T-We 2-boks

Noe med det nye TV-universetet imponerer. Andre ting skuffer.

Nylig ble det kjent at Telenor er i ferd med å rulle ut en helt ny TV-opplevelse til rundt 560.000 TV-kunder av det som tidligere hadde navnet Canal Digital Kabel.

Telenor har skapt en helt ny innpakning av sitt TV-univers, der mobil og TV langt på vei går hånd i hånd.

Vi har allerede omtalt hvordan du nå selv kan - og absolutt bør - gå inn og velge hvilke kanaler og streamingtjenester du ønsker inkludert i abonnementet ditt. Blant nyhetene er tilgang til HBO og Viasat.

Den nye boksen bruker i mye større grad grafikk som legger seg over bildet.

En splitter ny boks

En annen nyhet er at er at de nå er i ferd med å rulle ut en ny T-We-boks, altså den fysiske boksen du har stående ved TV-en din, som bare har fått navnet T-We Boks 2.

Slik ser T-We Boks 2 ut når den ikke er skrudd på.

Denne boksen har praksis seks endringer:

Den støtter 4K med HDR, forrige boks hadde bare FullHD

Prosessoren er raskere, slik at alt du gjør skjer med mindre forsinkelse enn tidligere

Displayet på forsiden, der man tidligere har kunnet se hvilken kanal man så på, er erstattet med et rent telelverk. Der vises enten kanalnummer eller hvor langt ut i en opptakssending du er.

Harddisken er dobbelt så stor (1 TB), men kan også leveres uten

Den har støtte for trådløst nettverk, så du er ikke avhengig av nettverkskabel

Den nye fjernkontrollen har fått mikrofon, slik at du kan lese inn søkene dine

Ny og gammel fjernkontroll. For å bruke stemmestyringen, holder du bare inne mikrofon-knappen og snakker.

Boksen har selvsagt den splitter nye programvaren som Telenor nå ruller ut, men den er lik enten man har ny eller gammel boks.

Bilde av T-We Boks 2 i mørket

Siden streaminginnhold nå også har får et betydelig større fokus, er det heller ikke til å komme utenom at 4K-støtte er en fordel. Hvis du har en TV som støtter det selvsagt.

Etter å ha brukt boksen i et par uker, er vi hellig overbevist om at den er et kjærkomment tilbud. Forrige generasjon boks har hatt til dels mye forsinkelse fra du trykker på en knapp, til det faktisk skjer noe. Den nye boksen bare fremstår bedre. Det er mindre irritasjon.

Deler av streamingtilbudet.

Stemmestyring til betydelig besvær

Det som derimot ikke er spesielt imponerende, er den integrerte stemmestyringen. Telenors satelittavdeling - Canal Digital - har tidligere tatt skrittet over til Googles verden med sine nye TV-bokser. En del av dette er stemmestyring gjennom Googles egen teknologi, som ganske enkelt fungerer veldig godt.

Ifølge Telenor bruker deres kabel- og satelittdivisjon systemer som er veldig forskjellige, så det var derfor ikke ønskelig å bruke samme Google-system for kabel-kunder. I stedet har Telenor derfor satset på et egenutviklet Linux-basert system. Det gir høy fleksibilitet, men ikke den samme gode stemmestyringen som Google har utviklet.

Resultatet er at stemmestyringen til en viss grad er fullstendig bingo. Vi har gitt opp å få boksen til å forstå at vi vil se på QI, og søk etter «Last Week Tonight» ga så mange rare treff, at det egentlig ikke egner seg på trykk.

Det ble tolket som alt fra «Lastevekt nei», «Vi får Anders» - til tolkninger som inneholdt ord for mannlig organ.

Ved forsøk på norske titler oppleves den hakket bedre, men langt fra perfekt.

Mye mer oversiktlig enn tidligere

Telenors utgående programvare har båret preg av at det har vært en ren TV-løsning, som en har bygget på med flere funksjoner som isolerte siloer som i liten eller ingen grad har snakket sammen. Brukergrensesnittet har heller ikke vært spesielt imponerende for alt annet enn selve TV-opplevelsen.

Egne opptak, ukesarkiv, et etter hvert bredt utvalg av streamingtjenester, filmleie og så videre har eksistert hver for seg - men det har vært vanskelig å finne frem.

Trykker du på T-We-knappen, havner du rett på anbefaltskjermen, som presenterer innhold fra mange forskjellige kilder.

Dette er i betydelig grad endret med den nye brukergrensesnittet. En kommer nå inn i en verden som ligner en god del på Netflix, der en umiddelbart presenteres for et «anbefalt» utvalg av innhold, som hentes fra alle mulige kilder du har tilgang til.

Vi har i liten grad brukt denne fanen, men den illustrerer kanskje best hvordan innhold nå samles på ett sted. Og trykker du på de forskjellige fanene, kommer du inn til info- og samlesider med til dels mye informasjon.

Universelt søk - nesten

Noe av det fine med dette, er at det er mye lettere å finne innhold du er interessert i - fremfor at du må forholde deg til hvor det hentes fra. Et søk på Peppa Gris, gir treff på både ukesarkiv og streamingtjenester.

Dessverre finner den ikke informasjon fra innhold som skjuler seg bak apper. Det betyr at innhold fra blant annet Netflix er helt utilgjengelig i universalsøket. Det samme gjelder alt innhold fra NRK som ikke ligger i ukesarkivet.

House of Cards glimrer med sitt fravær i søket, selv om det er tilgjengelig på Netflix og vi er logget inn der.

Den nye programguiden (EPG) er litt uvant i starten, men er langt mer responsiv enn tidligere (i alle fall på ny boks), og gir bedre informasjon enn tidligere.

EPG-en funger grunnleggende likt som tidligere, men har fått et nytt design og er mer responsiv.

Du kan klikke deg rett inn på en infoside om programmet du ser på, der du både kan velge opptak, å starte fra starten - eller spille av annet lignenden innhold.

Et HBO-kaos

HBO er en av de store nyhetene for Telenor denne høsten, men her må vi bare si at det foreløpig er ganske kaotisk.

Fremfor at du får en bruker på HBOs streamingtjeneste, blir alt innhold lastet over i Telenors egne systemer. Dette sørger for god og konsis kvalitet, og integreres dermed veldig så godt med den nye programvarens funksjoner.

Dessverre er det ganske vanskelig å finne frem i, om du ikke vet hva du skal lete etter.

HBO-innholdet er delt opp i to faner: En hovedside med fremhevet innhold, og en "alt innhold"-fane der innholdet ikke engang ser ut til å være sortert i alfabetisk rekkefølge. Det kan derfor være vanskelig å finne frem til klassikere som Six Feet Under eller The Wire, om du ikke velger å søke. For ikke å snakke om at innholdet som ikke faktisk er laget av HBO som ligger i tjenesten.

Men det er foreløpig til dels mye innhold som mangler.

I skrivende stund er det 27 episoder av Last Week Tonights siste sesong tilgjengelig i HBO-appen, mens det i T-We bare er 10 episoder tilgjengelig - og den siste er episode 21. Slik har det vært siden vi begynte testingen.

De to siste tilgjengelige episodene av Last Week Tonight er 18 og 21, mens fullverdige HBO-abonnenter har tilgang til alt opp til 26.

Gjennom hele serien er det hull i episodeutvalget. For mer profilerte dramaserier, som Westworld og Beforingers, ser innholdet ut til å være mer komplett.

Innholdet av de store seriene ser ut til å oppdateres fortløpende.

En mye bedre app

Sammen med den nye boksen, lanserer også Telenor en helt ny app. Den er bygget opp på en litt lignende måte som selve TV-opplevelsen, men siden du sitter med fingeren på skjermen og kan scrolle, er det faktisk enda mer brukervennlig.

Innenfor husets fire vegger har du i tjenesten nær full tilgang til alt innhold som du har i boksen, og utenfor har du tilgang til forholdsvis mye. Dette er et spørsmål om rettigheter.

Du kan styre TV-boksen fra mobilen.

Fra appen kan du velge å se på innholdet direkte på mobilen eller nettbrettet, eller du kan lete frem det innholdet du ønsker og velge at det skal spilles av på TV-en i stua. Eller i andre rom hvis du har flere bokser. Du kan også spole fra appen - selv om vi opplevde betydelig ustabilitet med vår beta-programvare.

Til en viss grad fungerer det på den måten at du kan se på TV, fortsette på mobilen når du går ut på kjøkkenet, og så hoppe tilbake på TV-en når du kommer tilbake.

Et skritt fremover

Vi har fått tilbakemeldinger på at den nye TV-opplevelsen til Telenor ikke oppleves som en direkte oppgradering for brukere av Apple TV – blant annet er det nå mer ventetid før programmene dukker opp på skjermen – men om du benytter den oppgraderte T-We 2-boksen, er det få - om noen - ulemper å spore. I stedet er det blitt raskere, mer oversiktlig og mer tilgjengelig.

Dessuten er det lettere å få innholdet som du ønsker.

Ukesarkivet har fornadret seg.

Om det er bedre eller dårligere enn hva andre TV-leverandører som Get, Altibox Canal Digital Satelitt, Viasat eller RiksTV tilbyr, blir mest en akademisk diskusjon da selskapene i veldig liten grad er i direkte konkurranse med hverandre.

Du kan ikke fritt velge TV-leverandør, og er ofte avspist med det som er tilgjengelig der du bor.

Da hjelper det ikke at Altibox og Get kan skryte av skylagring, eller at stemmestyringen er mye bedre i Android-boksene.

Telenors oppgradering gjør hverdagen betydelig bedre for en halv million TV-kunder - og siden de har satset på sitt eget system, slipper de også å kjøre alt gjennom en del av ulempene som blant annet Android-verden også byr på - som for eksempel at ting blir bedre om du ikke har iPhone.