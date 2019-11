Test: BMW 1-serie M135i xDrive

Dette vil bli årets mest kontroversielle bil.

Det gode

Vesentlig mer plass enn tidligere

Et interiør som gir Mercedes konkurranse

En veldig sofistikert motor

Endrer retning som en flue

Forbausende komfortabel til hverdagsbruk

Lynrask - og lett å kjøre fort

Svært gode seter

Tilstrekkelig med plass for voksne i baksetet

Firehjulsdrift, som gjør at den fungerer på vinteren

Det dårlige

Det merkes at dette nå er en forhjulsdrevet bil - bokstavelig talt gjennom «torque steer»

For første gang mener vi BMW-nyregrillen er overdefinert

Motoren mangler karakteren til en rekkesekser

Ikke like engasjerende å kjøre som forgjengeren

Det grusomme

Noe av DNA-genet er borte

BMW 1-serie M135i xDrive

Den nye BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Forrige generasjon M135i

BMW har alltid vært et selskap som har satt kjøreegenskapene først. De har nærmest dyrket sin posisjon som en lillebror blant tyske produsenter, og at de har hatt begrenset med ressurser. De ressursene de har hatt, har blitt brukt til å utvikle et understell og chassis som er så godt som det kan bli.

Det har vært svært vellykket.

Hva som måtte være igjen av utviklingsbudsjettet har blitt benyttet til interiør og sånne detaljer.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Forrige generasjon M135i Foto: Magnus Blaker

Har begynt å tenke annerledes

Men BMW har blitt et større selskap. De er ikke lenger bare for entusiastene. Først kom SUV-ene, så kom forhjulsdrevne modeller. Ja, til og med flerbruksbiler.

Så det var bare et spørsmål om tid før de skulle strekke strikken enda lenger. Og nå har det skjedd. For da de spurte kundene hva de ønsket i en ny generasjon 1-serie, var folk først og fremst i det fornuftige hjørnet: De ville har mer plass innvendig.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Dermed gjorde BMW noe utrolig drastisk: De bygget den nye 1-serien på den forhjulsdrevne UKL2-plattformen som både BMW 2-serie Active Tourer og X1 er bygget på.

Dette er et retningsskifte av de dramatiske. Forrige generasjons 1- og 2-serie var milevis mer spennende å kjøre enn sine konkurrenter. M135 med sin 6-er under panseret var en fantastisk bil, og M-utgaven av 2-serien er for øyeblikket vår favorittbil.

Les også Test: BMW M2 Competition

Nå skal den plutselig dele plattform med en SUV og en flerbruksbil!

Galskapen ble derimot ikke tatt ut fra løse luften. Den nye plattformen baserer seg på en tverrstilt motor som åpner for vesentlig bedre plassutnyttelse. Og med forhjulsdrift trenger man ikke strekke et rett stag fra motoren til bakakslingen, som også spiser interiørplass.

Noen baksider har det selvsagt. I motorrommet får man bare plass til 3- og 4-sylindrede motor. Si farvel til rekkesekseren.

Motorrommet er betydelig mer kompakt enn tidligere - takket være en mindre, tverrstilt motor. Foto: Magnus Blaker

Forrige generasjon M135 med 6-er som ikke er tverrstilt. Foto: Magnus Blaker

Og skal du ha drift på bakhjulene, må du ta til takke til en lettvekts xDrive-løsning som kan sende «opp til» halvparten av kreftene på bakhjulene. I mesteparten av tiden snakker vi om en forhjulsdrevet bil

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Møter verstingen

Vårt første møte med den nye 1-serien, er topputgaven M135. Vi kalte forrige generasjon for «kanskje BMWs beste bil» da vi testet facelift-utgaven.

Under panseret er rekkesekseren byttet ut med en 4-sylindret motor. Og det er ikke bare antall sylindre som er kuttet, effekten er redusert med 20 hestekrefter til 306.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Dreiemomentet er derimot økt, og det samme er antall hjul som gir bilen fremdrift. Resultatet er at bilen unnagjør 0-100 på 4,8 sekunder - 0,1 sekund raskere enn forgjengeren.

Det er ikke alltid det er størrelsen det kommer an på.

Det at antall hjul med fremdrift er økt, betyr også at bilen er betydelig hyggeligere å ha det moro med på sleipt underlag eller vinterføre. Vi har tidligere testet M135 både på vinter- og sommerføre, og det var i grunn bare i plussgrader bilen ga oss noe særlig glede. 300+ hestekrefter på bakhjulene på snø er ensbetydende med enten ukontrollert hjulspinn eller at antispinnsystemet struper effekten.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Design som vil bli debattert

Designet på den nye modellen har allerede blitt debattert høylytt. BMW har fått litt mye kritikk for å øke størrelsen på nyregrillen for mye de siste årene. På den nye 1-serien føler vi at grensen begynner å nås. Grillen er mye mer markert enn på nye 3, 5 og 7-seire - og ikke like harmonisk som på nye X1 eller elegant som på Z4.

Les også Test: BMW Z4 M40i

Hele formen på resten av bilen bærer preg av at dette er en fullstendig ny plattform. Forskjellene fra forrige generasjon er store på alle måter. Panseret har en helt annen lengde, bakdelen ser mer ut som en stasjonsvogn enn en kompaktbil.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Forøvrig klarer vi ikke å se på bilen uten å tenke på Volvo V40 - ispedd elementer av Mercedes A-klasse.

Interiør i særklasse

Bilens interiør har fått seg et betydelig løft siden forrige generasjon. For det første er det blitt mer plass, og særlig er det lett å legge merke til når man setter seg i baksetene. Undertegnede sitter uten problemer «bak meg selv».

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Også bilens bagasjerom har blitt marginalt større, med 20 liter.

Det er greit med plass både over og under gulvet i bagasjen. Foto: Magnus Blaker

Interiøret fremstår forøvrig på ingen måte som noen småbil. Elementene er langt på vei hentet ut fra siste generasjons interiørdesign fra BMW, med det heldigitale instrumentpanelet og den store nye infotainmentskjermen.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Det betyr at du kan styre ting enten fra rattet, fra midtkonsollen eller fra å trykke på skjermen. Her ligger BMW nå helt i front.

Vi har også særdeles sans for den nye lyssettingen BMW benytter. Det ser dødskult ut - og jammen meg har de ikke klart å integrere høyttalere i dørene uten at det knapt sees.

De nye lysdetaljene fremstår nærmest som lava som sprekker gjennom interiøret. Det ser nydelig ut i virkeligheten.

Mer oppbevaringsplass har det også blitt, men noen vil kanskje spørre: Hvor har det blitt av håndbrekket? For ikke bare har bakhjulsdriften forsvunnet, det samme har muligheten til å låse bakhjulene mens man kjører.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Setene i vår testbil er forøvrig fullstendig upåklagelige. God sidestøtte, god lårstøtte, gode justeringsmuligheter.

Men hva med kjøreegenskapene?

Når du setter deg ned og kjører nye 1-serie, så legger man umiddelbart merke til at dette er en helt annen bil enn tidligere. Understellet virker forbausende sofistikert, og hadde noen dekket til interiøret er vi ikke hellig overbevist om at vi hadde klart å skille den fra Mercedes' nye A-klasse på en helt vanlig kjøretur med familien.

Siden 4-sylindret motor nå er det største du kan få, betyr det også at motoren har en nesten skummelt jevn gange. Den er lettkjørt, komfortabel og villig. Som en hverdagsbil er det vanskelig å be om noe mer.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

Men dette er altså den nye topputgaven i 1-serien, og dessverre har vi den samme innvendingen mot denne bilen som A-klasse: Det nye understellet er åpenbart fantastisk, og det tåler mer krefter enn det tilbys.

Les også Test: Mercedes AMG A35

M135 har mye veigrep, selv om vinterdekkene på vår testbil ikke gir det samme suget som sommerdekk kan gi. Kombinasjon med forhjulsdrevet bil med direkte styring, gir det vilje til å endre retning lynraskt.

BMW kan jo dette med forhjulsdrevne biler fra før - de står bak Mini.

Men samtidig er det åpenbart at bilen tåler mye mer krefter enn det som tilbys fra bilens 2-liter. En sitter med et håp om at det er enda mer fyrverkeri som slippes løs ut fra svingene.Gi denne bilen 150 hester ekstra, og den ville bare sagt takk.

Hovedutfordringen er at man har gått fra 6 til 4 sylindre. Den nye motoren er mye mer pregløs enn sin forgjenger. Lett gange med lav friksjon er sikkert teknisk sett bedre, men det er ingen karakter. Lyden vil heller ikke begeistre noen.

Når det er sagt: Bilen går som et uvær. Motoren er turtallsvillig, og reagerer godt på endret input fra gasspedalen. På litt sleipt høstføre får vi kjenne på bilens nydelige vektbalanse. Det føles trygt å kjøre nær grensen. Styringen er svært presis - om en litt for lett.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

En skavank er at dette er den første BMW-en vi har kjørt med merkbar «torque steer» - altså at styringen påvirkes av gasspådrag. Det gir seg primært utslag i svinger - og særlig når du slipper opp gassen. Dette er prisen for å gå vekk fra bakhjulsdrift.

Konklusjon

Nye 1-serie er en bil som på nesten alle områder har blitt bedre enn sin forgjenger. Til dels betydelig mye bedre.

Den har mer plass, den bruker mindre drivstoff, den er bedre å kjøre i hverdagen og den har et fantastisk interiør. Det er også en bil som er enkel å kjøre fort når du tar frem hornene.

BMW 1-serie M135i xDrive Foto: Magnus Blaker

BMW har ganske enkelt lykkes i å tilpasse bilen mot den store gruppen av bilkjøpere.

Samtidig har den mistet sin særegenhet. 1-serie har blitt enda en god i en kompaktklasse med mange gode biler. Riktignok kan det tenkes at det den beste bilen i et marked med mange gode biler.

Men BMW har gitt med den ene hånden, og tatt med den andre. Det er virkelig en kalkulert risiko å lage en etterfølger til en av markedets mest kjøreglade biler, ved å ofre selve DNA-et. Det vil entusiastene rynke på nesen av.

Overraskende er det derimot ikke. Det er begrenset hvor lenge du kan prioritere mindretallet av kundene dine.

Får i pose og sekk?

Men alt er ikke tapt: Alt tyder på at når 2-serie Coupé lanseres en eller annen gang neste år, så blir det med bakhjulsdrift - selv om «Gran Coupé»-utgaven allerede er avduket med forhjulsdrift. Og det betyr også at M2 ikke blir noen forhjulsdreven sak.

BMW forsøker dermed å tilfredsstille alle. Det er nok ikke dumt.