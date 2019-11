Test: BMW 225xe Active Tourer facelift

En bestselger får det lille ekstra.

Det gode

Har nå fått den rekkevidden som tidligere var fagre løfter

En bil som er forbausende praktisk på alle måter

Firehjulsdrift er standard

Godt med bakseteplass

Godt med bagasjeplass

Selv om interiøret er forrige generasjon, er tåler det tidens tann veldig godt

Forholdsvis kvikk og gode kjøreegenskaper

Bilen har ingen engangsavgift

Det dårlige

Elmotoren kunne vært sterkere

Batteriet kunne vært enda større

Designet er fint til å være flerbruksbil, men snodig til å være BMW

Det grusomme

Hvorfor er det så små koppholdere?

Fakta BMW 225xe Active Tourer facelift ↓ Bensinotor: 4-sylindret twinturbobensin

Volum: 1,5/1499 ccm

Effekt: 136 hk v/4400 RPM

Dreiemoment: 220 Nm v/1250 RPM Elmotor: 88 hk, 165 Nm

Batteri: 9,6 kWh brutto, 7,6 kWh netto

Elektrisk rekkevidde (WLTP): 49 km Effekt totalt: 224 hk

Dreiemoment totalt: 385 Nm Girkasse: 8-trinns automat

Drift: Firehjulsdrift (elmotor driver bakhjul)

Størrelse: 4354/1800/1555 mm

Egenvekt: 1660 kg

Bagasjeplass: 400/1350 liter

Hengerfeste: Nei

Toppfart: 202km/t

0-100: 6,7 sekunder

Forbruk: 0,2 l/mil

CO2: 46 g/km Modell: 382.500 kroner

Testbil: 543.640 kroner Utstyr inkluderer panorama soltak, eDrive M-sport Edition, påkostet GPS med Connected-pakke, Dakota-skinn med perforering, dynamisk cruise control, sanntids trafikkinformasjon, ryggepakke, lyspakke, oppvarmet ratt, LED-lys, HUD, multifunksjonsratt, elektriske sportsseter, regnsensor mm.

BMWs 2-serie Active Tourer en en bil undertegnede alltid har blitt forvirret av, men som det likevel har vært veldig lett å like.

Og det er åpenbart flere som har falt for bilen BMW aldri skulle lage: Den har klart å skaffe seg en pallplassering over Norges mest solgte ladbare hybrider.

Vi skal denne gangen ikke henge oss opp i alt det vi hang oss opp i da bilen ble lansert. Som at dette var den første forhjulsdrevne bilen til BMW - noe BMW ikke driver med. Eller at det er en flerbruksbil - noe BMW ikke driver med. Eller at navnet altfor lett kan forvirres med den vanlige 2-serien - kanskje markedets aller mest kjøreglade småbil. Dette er nemlig noe helt annet.

Marginale kosmetiske endringer

Derimot skal vi snakke om en av de virkelige storselgerne til BMW i Norge, som havnet på Topp 20-listen for mest solgte bilmodeller i 2018, som nå i facelift-versjon har fått én nyhet som virkelig betyr noe - og en håndfull som er lett å glemme.

Endringene som ikke betyr nevneverdig, er blant annet at BMW har sminket bilen litt.

Den originale 225xe.

Facelift-versjonen av 225xe. Foto: Magnus Blaker

Hvis du ikke ser forskjell på bilene på gata, så er du tilgitt. Nyregrillen er marginalt større, frontlyktene er byttet ut fra de gamle sirklene, til de nye vinklene. Du kan også se detaljendringer på nedre del av fronten, men det er marginalt.

Den ser litt mindre sint ut, men kanskje litt mer tøff i trynet.

Bakfra er vi ikke i stand til å se noen endringer av betydning.

Den originale 225xe.

Facelift-utgaven. Foto: Magnus Blaker

Innvendig skal du også jobbe hardt for å se endringene. Vår testbil har byttet ut elementer av det mekaniske instrumentpanelet med noe som ser ut som skjermer, men som egentlig ikke er det.

Ellers er det forrige generasjons infotainmentløsning, fortsatt de altfor små koppholderne som ikke har plass til en skikkelig kaffetermos - og det generelle designspråket som vi kjenner fra utgående generasjon BMW-design.

Designet er kjent, trygt og intuitivt - om enn noe traust. Foto: Magnus Blaker

Det oppleves ikke overdådig luksuriøst, men samtidig er det dønn umulig å tenke noe annet enn at det er funksjonelt og riktig på alle måter.

Ja, bortsett fra disse teite koppholderne, da.

Foto: Magnus Blaker

Setene er i kjent BMW-stil faste og gode - tilbyr fabelaktig lår- og støtte.

Infotainmentsystemet er forrige generasjon, men likevel fortsatt blant markedets beste. Rattet er fantastisk. HUD er på plass - selv om det er på sprett-opp-skjerm.

Interiøret oppleves forholdsvis premium - spesielt i mørket når du bader i dust lys. Foto: Magnus Blaker

I baksetene er det også forbausende mye plass, selv om dette er en liten bil. Noe av hemmeligheten ligger i utskjæringen av bakseteryggene som gir plass til knær.

Foto: Magnus Blaker

Bagasjeplassen er heller ikke gal. 400 liter er ikke til å bli blåst i bakken av, men igjen: Dette er en ganske kort bil.

Det er plass til å legge kabelen i pen stand under gulvplaten i bagasjerommet - men en savner en «frunk» til slikt dilldall. Foto: Magnus Blaker

Samme motorisering

Under panseret har det heller ikke skjedd stort. Motoren er fortsatt en 1,5-liters, 3-sylindret sak som yter 136 hestekrefter og 220 Nm dreiemoment som trekker forhjulene rundt.

Foto: Magnus Blaker

Bak sitter det en elmotor på 88 hestekrefter og 165 Nm som gir bilen firehjulsdrift.

Vi tviler på at disse motorene yter maksimal effekt samtidig, men BMW legger sammen tallene og skryter av 224 hestekrefter.

Det er Golf GTI-aktig. Og setter du kjøremodusvelgeren i sport, er det en forbløffende kvikk bil.

Bensinmotoren er forøvrig en lett modifisert utgave av motoren som sitter i sportsbilen BMW i8. Det skiller dog nesten 100 hestekrefter og ganske mye lyd.

Større batteri - lenger rekkevidde

Nyheten som gjør at det er verdt å sjekke ut facelift-utgaven er derimot at BMW har klart å presse mer strøm inn i batteriet. Kapasiteten er økt med 25 prosent, uten at at den fysiske størrelsen er økt.

Ser man på spesifikasjonene kan det nesten være vanskelig å oppdage denne kapasitetsøkningen. Før oppga BMW 7,7 kWh som totalkapasitet (brutto) på 225xe, nå oppgir de 7,6 kWh som utnyttbar (nett) kapasitet. Den totale kapasiteten er 9,6 kWh.

Å skille netto- og bruttokapasitet er forøvrig noe det syndes en del mot i bilbransjen generelt, men det viktige her er altså at kapasiteten er blitt høyere.

Bilen hevdet før vi startet en liten rekkeviddetest at den ville nå 40 km på ren elektrisk drift. Det ble også resultatet. Foto: Magnus Blaker

BMW hevder nå at dette er godt nok til å få bilen 49 kilometer på ren elektrisk rekkevidde - etter WLTP-standarden.

Kan levere det som tidligere var fagre løfter

Vår test på høsten viser at vi kom oss ganske nøyaktig 40 km før motoren startet - noe som må kunne sies å være ganske akseptabelt.

Foto: Magnus Blaker

Det skal nevnes at vi feilet i vårt første forsøk på å kjøre rekkeviddetest. For mens den nye BMW 330e har en elmotor på 113 hestekrefter, har 225xe beholdt effekten på 88 hestekrefter.

Det er 28 prosent ekstra også denne bilen kunne hatt godt av, for 88 hestekrefter er litt for lite til å gi en fullverdig kjøreopplevelse. Blir du for hard på gassen, så sparker bensinmotoren inn. Og skjer først det, så skrur den seg ikke av før den har varmet opp.

Du kan låse bilen til å kjøre på strøm, men mest effekt får du ut av å la den bestemme selv. Med mindre du vet du holder deg innenfor rekkevidden. Foto: Magnus Blaker

225xe er i grunn en bil som gjør seg best når du setter den i hybridmodus, og lar systemet styre ting selv. Da kjører du som oftest på strøm når det er fornuftig, og bensin ved behov.

Foto: Magnus Blaker

Tilbyr det lille ekstra

Den oppgraderte 225xe Active Tourer er ikke noen revolusjon. Det er heller ikke en bil som leverer blant de beste ladbare hybridene på markedet. BMW ville nok blitt fornærmet på om vi hevdet den var like god som den mer imponerende 330e.

Forskjellen på 225xe og 330e er derimot at 330e er en splitter ny bil, mens 225xe er en lett oppgradering av en eksisterende modell. De har tatt en eksisterende bestselger, og gjort den bedre der det betyr mest - og drysset litt glitter på toppen.

Foto: Magnus Blaker

I løpet av de siste fire årene har dessuten markedet fått fordøyd sjokket over at BMW i dag ikke lenger bare er sportslige sedaner med bakhjulsdrift.

Den forrige modellen var litt offer av hvor uredelig forbrukstesten NEDC var. EU-lovgivning er verken BMW eller bilens skyld. Så tidligere lovet BMW 4 mils rekkevidde, nå leverer de 4 mil. Vi føler vi har brukt dette begrepet mye den siste tiden, men i facelift-utgave er 225xe langt på vei blitt den bilen den burde vært fra starten av.

Basisen er fortsatt en forbausende praktisk og fornuftig bil, som både er komfortabel nok og evner å sparke fra seg. Og som fortsatt kommer svært godt ut av avgiftssystemet.