Test: BMW 3-serie 330e eDrive

BMW viser at ladbare hybrider kan vinne krigen, selv om de tapte første slag.

Det gode

Ladbar hybrid begynner nå å gi mening, ikke bare på grunn av avgifter

Rekkevidden er betydelig forbedret og holder til daglig småkjøring

Effekten er økt i ren elmodus

Strømstyringen fremstår intelligent

Forbausende mye krefter når el- og bensinmotor kombineres

Kjøreegenskapene er BMW-skarpe, selv om vekten er økt

Et svært bra interiør

Gode seter

Drar godt nytte av avgiftsfordeler

Det dårlige

Ikke firehjulsdrift

Veier noe mer

Forbruket er ikke spesielt lavt på langkjøring

Det grusomme

Bagasjeplassen lider av batteriet tar plass

Fakta BMW 3-serie 330e eDrive ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret turbobensin

Volum: 2,0/1998 ccm

Effekt: 184 HK v/5000 RPM

Dreiemoment: 300 Nm v/1350 RPM

Elmotor: 112 HK Kombinert maksimal effekt: 292 hk og 420 Nm Batteri: 12 kWh li-ion

Elektrisk rekkevidde (WLTP): 55-56 km avhengig av utstyr

Girkasse: 8-trinns Steptronic

Drift: Bak

Størrelse: 4933/1852/1475 mm

Egenvekt: 2102 kg

Bagasjeplass: 460 Hengerfeste: 2100 kg

Toppfart: 230 km/t

0-100: 5,9 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,23 l/mil

CO2: 40 g/km Pris:

Modelltype: 456.100 kroner (OFV-tall)

Testbil: 667.500 kroner Bilens totalpris påvirkes stort av at testbilen er utstyrt med blant annet "eDrive First Edition"-pakke som inkluderer laserlys, rattvarme og skjermløsningen BMW kaller "Live Cockpit Professional". Annet ekstrautstyr er Vernasca skinnpakke, HUD, guesture-kontroll, elektrisk soltak, Harman Kardon surround-pakke, parkeringsassistanse mm.

De ladbare hybridene er bilene som så langt aldri har klart å leve opp til sitt potensial, med å kombinere det beste fra el- og forbrenningsmotorer.

BMWs nye 330e. Foto: Magnus Blaker

Den første storsatsingen Opel Ampera (forløperen til elbilen Ampera-e) var en ekstremt god idé, men ødelagt fordi GM endte opp med å jage amerikanske utslippssmutthull. Første generasjon Toyota Prius Plug-in var knapt en bil Toyota ønsket å selge.

Men plutselig begynte de ladbare modellene å komme på løpende bånd. Volkswagen pumpet ut Golf GTE-modeller helt uten engangsavgift på markedet. Audi gjorde det samme med A3 e-Tron. De tyske produsentene fant ut at store biler med lite batteri gjorde underverker på utslippsstatistikken.

VW solgte bøtter og lass av GTE-modeller - helt frem til nye utslippstester dukket opp. Foto: Magnus Blaker

Utstyrte man en stor Mercedes GLE eller X5 med «lommelyktbatteri», kunne produsentene skryte av lavere utslipp og kundene fikk lavere avgifter.

Nye EU-regler endret alt

Men så gikk det opp for hele Europa at tallene som lå til grunn for den gamle utslippstesten NEDC var ... humbug. Tullball. Rent oppspinn. Det var «tenk på et tall».

Rett nok kunne bilene kjøre uten utslipp i noen kilometer, men i virkeligheten var utslippet langt høyere enn testene viste. Motoren startet på vinterstid, selv med fullt batteri. Høy vekt skapte høyt utslipp på langkjøring. Og lite batteri gjorde at mange ikke tok seg bryet med å lade. Dermed fikk man ingen av fordelene.

Overgangen til den nye utslippstesten WLTP ble derfor et lite blodbad.

VW sluttet brått å selge noen av markedets aller mest populære biler over natten. Det samme gjorde Mercedes. Det var i grunn bare Volvo som kom seg halvveis velberget gjennom overgangen.

Foto: Magnus Blaker

2. generasjon ladbar hybrid

En skulle tro det var døden for ideen om både el- og bensin. Men nå er ladbare hybrider i ferd med å gjøre comeback, og igjen er det tyskerne som står i førersetet.

De mener fortsatt at ladbare hybrider var en veldig god idé, og for å gjøre en lang historie kort mener de nå at de kan redde biltypen ved å nær doble batterikapasiteten fra tidligere modeller. Mercedes har til og med vært så dristig å kombinert ladbar hybrid med en dieselmotor.

Som vi har sett tidligere, var det en forbausende god idé.

BMW gir seg ikke

Bilen vi har sett nærmere på denne gangen er den nye ladbare utgaven av 3-serien.

Forrige generasjon 330e.

Den nye generasjonen 330e. Foto: Magnus Blaker

Grunnlaget her er altså den splitter nye generasjonen G20, som vi her i Nettavisen dristet oss til å kalle «best». Utgangspunktet for en ladbar suksess kunne ikke vært bedre

I likhet med forrige generasjon ladbar hybrid, har BMW valgt å kalle den nye modellen for 330e - men det meste annet er endret.

Viktigst er det at bilen nå har et batteri på 12 kWh - 75 prosent større enn tidligere.

Foto: Magnus Blaker

Elmotoren er oppjustert fra 82 til 113 hestekrefter, noe som gjør at bilen får mer futt når den kjøres på ren eldrift. Faktisk skal man kunne cruise opp til 140 km/t. Bensinmotoren er fortsatt en 2-liters, 4-sylindret utgave, men den er faktisk nedjustert fra 211 til 184 hestekrefter.

Ifølge BMW gir de to motorene en maksimal total utnyttbar ytelse på 292 hestekrefter i korte drag hvis du aktiverer sportsmodus. Det er 35 hestekrefter mer enn en vanlig 330i.

Foto: Magnus Blaker

Den rene elektriske rekkevidden er nå oppgitt til 55 kilometer etter WLTP-standarden - eller 66 km etter den gamle.

Til sammenligning hadde forrige generasjon oppgitt 40 km etter gammel teststandard - og våre tester viste en forventet rekkevidde på ca 30 km.

Rekkeviddetest

Og la oss bare kaste oss rett ut i det: Vi kjørte bilen fulladet ut på Oslos motorveinett i ren elmodus, og bensinmotoren startet for første gang etter 49,6 kilometer. Det var nesten 10 kilometer lenger enn bilen selv antok før turens start.

49,6 kilometer på høsten, i all hovedsak på Oslos motorveinett er ikke direkte avskrekkende. Foto: Magnus Blaker

Innen vi hadde kommet oss tilbake i garasjen et par mil senere, oppga bilen at den hadde kjørt 53,5 kilometer på ren eldrift - og at den hadde strøm nok til én kilometer ekstra.

Rundt 50 kilometer bør dekke den store majoriteten av daglig kjøring for de aller fleste - samtidig som du også har en bil som du kan legge ut på langtur med i påskeutfarten uten ladekøangst.

På en langtur på 244 kilometer med til dels aktiv kjøring, opplyste bilen at den totalt hadde kjørt 78 kilometer på ren eldrift.

Det betyr at bilen klarer å regenerere noe strøm under kjøring, men at systemet ikke er like effektivt på å samkjøre el- og bensinmotor som de beste rene hybridsystemene fra Toyota.

Skal du kjøre langt, er dog fortsatt diesel å foretrekke. Men bylufta er ikke like enig.

Hvis du har planer om å kjøre lenger enn rundt fem mil, vil vi på det aller sterkeste anbefale å ikke aktivere ren elmodus, men heller la bilen bestemme.

Bilen har et forholdsvis intelligent strømstyringssystem som blant annet lar bensinmotoren slå inn i lange motbakker der batteriet ellers ville blitt tømt raskt - men som også kan tilpasse strømbruken etter en plottet GPS-ruter.

Foto: Magnus Blaker

Bygger på en strålende modell

Om du så lurer på hvordan 330e oppleves, så er det korte svaret på det at bilen ikke skiller seg nevneverdig fra den glimrende nye generasjonen 3-serie.

Det eneste er at bagasjerommet er redusert relativt betydelig fra 480 til 410 liter. Årsaken er ganske enkelt at batteriet må få plass et sted. Dette er nok bilens største ankepunkt.

Bagasjerommet imponerer ikke veldig, og har en liten «hump» i bakenden. Foto: Magnus Blaker

Heldigvis er kommer straks den ladbare hybriden i stasjonsvognutgave, noe den ikke gjorde i forrige generasjon.

Til gjengjeld har BMW har gjort sitt for at vektbalansen i bilen skal forbli nær perfekt. Så til tross for at bilen er rundt 200 kilo tyngre enn utgaven uten elektrifisering, er resultatet er at bilen ikke skiller seg veldig mye ut i kjøreegenskaper enn andre 3-seriemodeller så lenge du ikke skal teste ut yttergrensene.

Mye av årsaken er at bilen faktisk har mer effekt enn den bensindrevne 330i. Det er vel så nær man kan komme en hyllest, uten å legge seg ned på kne.

Foto: Magnus Blaker

Faktisk kan man argumentere for at den umiddelbare kraftleveringen fra bunn med en elmotor faktisk hever kjøreegenskapene.

Støynivået i bilen er forbausende lavt, og tyskerne har gjort en veldig god jobb med å samkjøre elmotor og bensinmotor. Det er ingen rykking når den ene tar over for den andre, og det hele virker veldig sivilisert.

Foto: Magnus Blaker

Interiøret på den ladbare hybriden bærer heller ikke preg av å være noe dårligere enn i sine mer tradisjonelt motoriserte varianter.

Det betyr at du sitter i gode seter, holder i et godt ratt, har et veldig godt infotainmensystem som du både styrer fra midtkonsollen og ved å trykke på skjermen - og ellers den luksusen du føler at du kan ta deg råd til på ekstrautstyrslisten.

Strålende - men for sent til bords?

Etter å ha kjørt BMWs nye ladbare hybrid, og med minnene friskt i minne om hva Mercedes også har fått til, er det lett å tenke at de ladbare hybridene nå har blitt noe i nærheten av hva de en gang ble lovet å være.

Større og mer energitette batterier gjør at den rene elektriske rekkevidden faktisk holder til det du trenger i hverdagen, noe som betyr mye for både byluft og utslipp generelt. Samtidig sørger forbrenningsmotoren for at du aldri trenger å bekymre deg for langkjøringer.

Foto: Magnus Blaker

Legg så sammen de to elementene, og du får forbausende mye effekt. Det kan du bruke til forbikjøringer eller bare pur moro.

Det er veldig lett å tenke at du får det beste fra to verdener.

Spørsmålet er bare om det er for sent. For noen år siden snakket man om at alle nye biler i Norge i 2025 skulle være «null- og lavutslippsbiler». Nå snakkes det bare om nullutslippsbiler. Det er vanskelig å se for seg at det vil snu seg når elbilene i september hadde nesten 55 prosent markedsandel.

Hvis man etter hvert skulle ta inn over seg råstoffmangelen til batterier som trengs for hele verden, har BMW vist at det faktisk finnes en veldig god quick fix.