Test: BMW 3-serie 330i Touring

Det er sjelden man finner en bil uten feil: Dette er nær den perfekte familiebilen.

Det gode

En flott bil har blitt enda mer praktisk med mer bagasjeplass

En veldig god motor

En veldig god girkasse

Fenomenal balanse

Et flott interiør

Gode seter

Ganske lavt støynivå

Nok bakseteplass

Drift på alle fire

Det dårlige

Kan ikke kombinere ladbar hybrid og stasjonsvogn

Med ekstrautstyr blir det kostbart

Instrumentpanelet kunne vært bedre

Det grusomme

Ingenting

Fakta BMW 3-serie 330i xDrive Touring ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret turbobensin

Volum: 2,0/1998 ccm

Effekt: 258 HK v/5000-6500 RPM

Dreiemoment: 400 Nm v/1550-4400 RPM

Girkasse: 8-trinns Steptronic Drift: Alle / xDrive

Størrelse: 4709/1827/1440 mm

Egenvekt: 1640 kg

Bagasjeplass: 500/1510 liter

Hengerfeste: 1800 kg Toppfart: 230 km/t

0-100: 5,9 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,71 l/mil

CO2: 161 g/km Pris:

Modelltype: 596.500 kroner (OFV-tall)

Testbil: 876.300 kroner Ekstrautstyr inkluderer Model M Sport, Adaptivt understell, Parking Assistant Plus, Connecitivyt-pakke, Innovation-pakke, Comfort-pakke, Winter-pakke, tilhengerfete mm

Endelig er den kommet, stasjonsvognutgaven av BMWs nye 3-serie. Vi har tidligere sett nærmere på sedan-utgaven, og spesielt i ladbar hybrid er den en bil som virkelig imponerer.

Les test: BMW 3-serie 330e eDrive ladbar hybrid

BMW 330i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Men det er først i stasjonsvognutgave bilen virkelig oppfyller sitt fulle familiebilpotensial.

Mer praktisk, men ikke veldig mye mer plass

Så la oss begynne med det viktigste: Hele bakenden kan nå åpnes fra tak til gulv, noe som gjør mulig å stable mer i høyden.

Bagasjerom 3-serie sedan Foto: Magnus Blaker

Bagasjerommet på BMW 330i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

BMW riktignok gått for en løsning med et ganske skrått vindu, noe som gjør at den formelle lagringsplassen bare er økt med 20 liter fra 480 til 500 liter. Dette høres veldig lite ute, og skal vi være helt ærlige skjønner vi ikke hvordan BMW har målt for å komme frem til dette tallet. Den opplevde plassen er vesentlig mer økt enn som så.

BMW 330i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Dette er uansett 40 liter mer enn Mercedes skryter av i sin C-klasse stasjonsvogn med firehjulsdrift.

BMW 330i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Strålende motor

Da vi testet sedan-utgaven tidligere i år, påpekte vi at bilen har et så bra understell at den tålte - og fortjente - langt mer krefter enn det den 2-liters dieselmotoren kunne tilby.

Og i 330i-utgave, med en 2-liters turbobensinmotor som yter 258 hestekrefter og hyggelige 400 Nm dreiemoment, er det som om alt faller på plass. Det er ikke det veldig morsomme kraftoverskuddet som man får i M340i-utgaven, men du blir umiddelbart sittende med følelsen av at du er tildelt det korrekte antall hestekrefter.

BMW 330i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Motoren har en veldig jevn og fin gange, som gjør bilen utrolig lettkjørt. Motoren mangler karakteren til en rekkesekser, men den har ingen problemer med å servere kreftene etter noter. Det er aldri noen eksplosjon av krefter, men det er alltid litt mer krefter enn du regner med. Og selv på det verderstyggelige vinterføret vi har testet bilen på, går det fort mye fortere enn du tror.

Selve effekttoppen ligger forholdsvis høyt opp i spekteret, nærmere bestemt mellom 5000 og 6500 RPM, men BMWs etter hvert så velkjente 8-trinns automatkasse sørger for at det aldri oppleves masete.

BMW 330i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Fenomenal balanse

Vi har allerede vært inne på at plattformen som bilen bygger på et ekstremt god, og i stasjonsvognutgave kan vi bare igjen understreke dette poenget. Bilen har en veldig god balanse, og i kombinasjon med det bakhjulsprioriterte firehjulsdriftsystemet gjør det til en fantastisk morsom bil å kjøre - og da særlig på vinterføre.

Understellet er fast, men evner likevel å håndtere ujevn vei på en god måte - og det er selvsagt ikke på noen måte like fast som modeller i M/AMG/RS-territoriet. Det er den beste kombinasjonen, også for de små i baksetet som helst vil ha lite bevegelse, men likevel høy komfort.

Understellet sørger for at bilen gir gode tilbakemeldinger om hva som til enhver tid skjer under hjulene til sjåfør, som igjen gir deg en stor grad av selvtillit bak rattet. Det er ingenting som skjer som kommer som en overraskelse - og når ting først skjer, så sørger bilens balanse for at det er forutsigbart og håndterlig.

BMW 330i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Interiør som bare vokser på oss

Setter du bilen i komfortmodus, roer alt seg og du kan bare cruise avgårde. Det gir en mulighet til å nyte BMWs siste generasjons interiør, som vi i grunn bare opplever som bedre og bedre for hver gang vi setter oss inn i en ny BMW.

BMW 330i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Designet er ikke like «in your face» oppsiktsvekkende som for eksempel Mercedes' løsning, men det er så utrolig funksjonelt, delikat og oversiktlig at det er vanskelig å si hva de egentlig kunne gjort bedre.

Eller, det er ganske lett, for vi skjønner fortsatt ikke hvorfor BMW har falt ned på instrumentpaneldesignet som de innlemmer på alle nye modeller for tiden: Selve speedometeret og turtelleren som er klistert opp langs kantene på hver side er lite lesbare. Det er veldig lett å tenke at dette kun er laget slik for at det skal se pent ut, ikke være lett å lese. Heldigvis vises farten også som et stort siffer midt på skjermen - og så har man jo HUD-en.

Setene er selvsagt gode, rattet er godt å holde i, og plassen i baksetene er god nok for en barnefamilie. Solskjerming er integrert.

BMW 330i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Ganske enkelt fenomenal

Vi føler oss ganske trygge når vi sier at 330i xDrive Touring er en bil som nærmest hvem som helst kan sette seg inn i, og tenke at «dette kunne jeg godt leve med». Den har et design det er vanskelig å mislike, en motor som virker skreddersydd til familielivet, godt med plass, et interiør som overgår det aller meste der ute - og kjøreegenskaper som du forventer av en BMW.

Foto: Magnus Blaker

Det er lett å la seg imponere, og det er enda enklere å la seg imponere av fraværet av irritasjon.

Skal man irritere seg over noe, er det at bilen koster rundt 130.000 kroner mer enn den ladbare hybridutgave av bilen som faktisk har mer krefter - men også mer vekt. Hybriden har enda mer sømløshet ved hjelp av sin elektriske motor som slår til i bunn, men skal du ha stasjonsvogn kan du bare glemme det.