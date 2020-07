Test: BMW 3-serie M340i xDrive Touring

Full score til BMW 3-serie M340i xDrive Touring. Dette er kanskje den beste bilen du kan få tak i. Det er bare én hake.

Hver gang vi skal teste en ny bil, må vi justere forventningene. Vi kan ikke teste en Nissan Leaf til 300.000 kroner med de samme innstilling som en Mercedes S-klasse til 2,5 millioner kroner.

Og sjelden har vi gått inn i en biltest med høyere forventninger enn denne gangen.

Da forrige generasjon BMW 3-serie i 340i Touring-utgave dukket opp, omtalte vi det som vår nye favorittbil. Det forble den også i facelift-utgave noen år senere.

Årsaken er at bilen langt på vei er alt, for alle. Det er en passe stor familiebil, strålende interiør, god komfort, firehjulsdrift, flotte kjøreegenskaper - og et helt voldsomt kraftoverskudd. Det hele er pakket inn på en svært diskret måte.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Nye generasjon gir enda mer futt

Nå har som kjent hele 3-serien blitt splitter ny. Og enda bedre.

Da vi i vinter testet 330i-utgaven konkluderte vi slik: «Det er lett å la seg imponere, og det er enda enklere å la seg imponere av fraværet av irritasjon.»

Når BMW nå skal toppe det hele med M340-utgaven - den råeste modellen som ikke er en M-utgave - har de gjort en rekke endringer:

Under her skjuler den nye 3-liters rekkesekseren seg. Foto: Magnus Blaker

Under panseret finner vi en ny 3-liters rekkesekser på hyggelige 374 hestekrefter og 500 Nm dreiemoment

Elektronisk styrt diff bak og en fleksibel xDrive-differensial som fordeler kreftene dit det er behov

M Sport-understell som stiver det opp litt

Sportseksos

340i-beskrivelsen er forsterket med en M foran, for å vise at M-divisjonen har har hatt et finger med i spillet

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Igjen får du den perfekte kombinasjonen

Og la oss gjøre dette klart med en gang:

M340i Touring har stort sett alle fordelene som vi likte med 330i, men enda mer på toppen.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Den nye 3-liters turbobensinmotoren har 48 hestekrefter mer enn forgjengeren. Den evner å være en silkemyk dreiemomentkonge som bare tar deg mil etter mil på motorveien uten det minste mas, samtidig som den kan hugge til som et hissig dyr hvis du aktiverer sportsmodusen og begraver høyrebeinet i gulvet.

Det er ikke M-brutalt, men det er engasjerende – og mer enn nok på offentlig vei.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

BMW har åpenbart gjort jobben sin når det handler om å optimalisere intern motstand og vibrasjon i den hensikt å få ned forbruket.

Resultatet er at motoren fremstår forbausende sofistikert og lett i gangen, men den klarer likevel å beholde den karakteristiske følelsen man forventer av en rekkesekser. Særlig i det nedre spekteret er det litt rumling, litt karakter.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Moderne 4-sylindrede motorer kan fremskaffe omtrent like mye effekt, men de klarer ikke å gi den samme følelsen. Sportseksos-systemet gjør at sansinntrykkene forsterkes, selv om det ikke er like dramatisk som en del rene M- og AMG-modeller.

0-100 unnagjøres på under 6 sekunder, men de seks sylindrene tar på ingen måte pause etter at du passerer tresifret. Her er det masse krefter til langt over lovlig fart.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Strammere – men ikke mer enn riktig

Understellet er noe strammere enn på helt vanlige 3-seriemodeller, men BMW har ikke strammet til mer enn det som føles helt riktig. Det er på ingen måte ubehagelig. Dette er utvilsomt en familiebil, men den er strammet opp nok til at du med mer krefter føler at den henger med i svingene. Bokstavelig talt.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Når jeg kjører alene er det akkurat slik jeg ønsker en bil, med noen i barnesetet kunne man ønsket litt mer komfort over de verste ujevnhetene.

Firehjulsdriftsystemet gjør at bilen aldri føles skremmende, og styringen er akkurat passe direkte, selv om vi fortsatt føler at elektrisk styring fratar oss noe følelsen med underlaget. Bilen oppleves å gjøre nøyaktig det vi ønsker.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Aktiverer du derimot comfort-modusen, roer bilen seg ned. Du kan ta livet med ro, og nyte det meget akseptable lydanlegget fra Harman Kardon.

Da kan man også få tid til å se seg rundt og se at den siste generasjonen med interiør fra BMW bare vokser på deg jo mer du bruker det. Det er ikke veldig «flashy», men det er stilrent og svært funksjonelt.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Kostbar moro

Det er veldig lett å tenke at M340i Touring er en av de aller, aller beste totalpakkene på markedet i dag. Det finnes større biler med mer plass, men der mister man litt sportslighet.

Det finnes mer sportslige biler, men da forsvinner gjerne praktikaliteten og komforten for hele familien.

M340i i stasjonsvognutgave befinner seg på mange måter midt i balansepunktet for det optimale.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Ulempen er at dette er kostbart.

Det er ingen annen måte å si dette på: Bilen har en startpris på nær 860.000 kroner, noe som er over 40 prosent høyere enn 330i Touring. Dette er som vi har vært inne på en svært, svært bra familiebil.

Etter at du har krysset av på det du ønsker på utstyrslisten, snakker vi om en bil til over en million kroner. Vår testbil er definitivt en millionbil, med alt det morsomme du ønsker i en slik bil.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

– Kvalitet koster, var det en tidligere PR-sjef som glatt avviste alle anklager om at produktene han promoterte kanskje var i overkant dyre.

Hvis du kan leve med det, så er dette en av de aller beste bilene du kan få tak i for tiden.

BMW M340i xDrive Touring Foto: Magnus Blaker

Det gode

En svært praktisk familiebil

Masse plass

Et strålende interiør

En fantastisk motor på alle måter

Flott girkasse

Et massivt kraftoverskudd

Evner å både være komfortabel og sportslig

Kan trekke opp til 2 tonn

Drift på alle fire

Fin lyd, uten å være bråkete

Det dårlige

Designet er så diskret at du må forklare folk hva du kjører

Ingen miljøbil

Kunne ønsket den marginalt mykere i komfort-modus

Det grusomme

Blir veldig kostbart