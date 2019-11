Test: BMW 5-serie 530e xDrive

BMW imponerer med sin nye ladbare storbil. Men én ting skuffer.

Det gode

Endelig får du xDrive på den ladbare 5-serien

Virkelig forbausende komfortabel

Gir deg følelsen av å kjøre en enda større bil

Bilen «krymper» litt hvis du skal kjøre aktivt og kan frembringe kjøreglede

Godt med krefter

Et interiør som det er umulig å klage på

En veldig sofistikert bensinmotor

Sømløs kraftlevering

Veldig bra støydemping

Komfortable bakseter

Det dårlige

Den elektriske rekkevidden er fortsatt noe knapp i ren elmodus

Bagasjerommet bærer preg av at batteriet stjeler plass

Ikke tilgjengelig som stasjonsvogn (ennå)

BMW-puritanere vil nok rynke på nesten over fokus på komfort og hybrid

Det grusomme

Med alt ekstrautstyret du egentlig har lyst på, blir prisen fort høy

Fakta BMW 5-serie 530e xDrive ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret turbobensin

Volum: 2,0/1998 ccm

Effekt: 184 HK v/5000 RPM

Dreiemoment: 320 Nm v/1250-4000 RPM

Elmotor: 113 hk, 250 Nm Kombinert maksimal effekt: 252 hestekrefter Batteri: 12,0 kWh brutto, 10,8 kWh netto

Elektrisk rekkevidde (WLTP): 46 km

Girkasse: 8-trinns Steptronic

Drift: Alle

Størrelse: 4936/1868/1479 mm

Egenvekt: 1860 kg

Bagasjeplass: 410 liter

Hengerfeste: Nei

Toppfart: 235 km/t

0-100: 6,2 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,22 l/mil

CO2: 50 (WLTP) g/km Pris:

Modelltype: 524.900 kroner

Testbil: Ca 700.000 kroner

BMW satser stadig mer ladbart. Foto: Magnus Blaker

BMW har jobbet hardt den siste tiden med å oppgradere sitt ladbare utvalg etter at nye EU-regler i praksis gjorde de gamle variantene irrelevante. Med 225xe har de bare marginalt hevet en eldre, eksisterende modell, mens vi ble svært imponert over hva de fikk til med den splitter nye ladbare varianten av 3-serien.

Denne gangen har vi sett nærmere på den oppgraderte ladbare varianten av 5-serien, som dukker opp utelukkende grunnet de nevnte EU-reglene bare to år etter forrige variant - men som på flere måter oppleves som et betydelig løft. Bilen har mange likhetstrekk med nevnte 3-serie.

Utvendig er det ikke lett å se at dette er en ladbar bil - basisen er en helt vanlig 5-serie. Foto: Magnus Blaker

Modellen vil være en direkte konkurrent til Mercedes' nye ladbare E-klasse, men gjør det på en helt annen måte.

For der Mercedes denne gangen har bestemt seg for å knuse all kritikk om at ladbare hybrider bruker mye drivstoff på langkjøring ved å utstyre bilene sine med en svært effektiv 2-liters dieselmotor, har BMW satset på en mer politisk spiselig, turtallsvillig bensinmotor.

Og vi kan avsløre, like godt først som sist, at begge bilene har sine klare fordeler og ulemper.

5-serien er en forholdsvis stor bil. Foto: Magnus Blaker

Nå med xDrive firehjulsdrift

La oss begynne på nyheten som ikke har med EU-regelverket å gjøre, nemlig at 530e nå endelig er tilgjengelig med firehjulsdrift.

BMW selger stort sett bare biler med firehjulsdrift i de øvre bilklassene, men den ladbare hybriden har vært et unntak som har gjort den mindre ettertraktet i Norge. For 35.000 kroner ekstra er nå BMW istand til å sette inn en ekstra kobling til forhjulene.

Å se xDrive-logoen på 530e er svært velkomment.

Det er ikke noen annen måte å si det på at BMW her fjerner en betydelig ulempe med sin ladbare variant.

Baksiden er at en allerede ganske tung bil får 90 kg ekstra å dra på. WLTP-testen sier at rekkevidden blir redusert fra 49 til 46 km av endringen. Bilen har også et offisielt forbrukt som ligger på 0,22 liter per mil, fremfor 0,18 liter per mil.

Designet på 5-serien er forholdsvis anonymt bakfra. Foto: Magnus Blaker

Mer strøm i batteriet - mer rekkevidde

Den andre viktige nyheten er at kapasiteten på batteripakken er økt med 30 prosent fra 9,2 til 12 kWh. Den fysiske størrelsen er derimot uendret.

I praksis betyr det nå at 530e og 330e har både lik motor, lik elmotor og likt batteri.

For den tyngre 530e er offisiell rekkevidde nå 46 km. Vår testing viser derimot at denne rekkevidden er mildt sagt uforutsigbar.

Med 3 kilometers elektrisk rekkevidde igjen, har bilen bare tilbakelagt 23,6 kilometer på ren eldrift. Foto: Magnus Blaker

Ved bare å sette bilen i elmodus, oppnådde vi på vårt første forsøk kun 27 kilometer nå på høsten med kjøleskapstemperatur ute. Det er langt fra imponerende.

Men hybridsystemet kan fungere langt mer intelligent om du programmerer en kjøretur i GPS-en: Da kan bilen benytte GPS-informasjon, inkludert topografi, til å velge optimal strømbruk. Da vi la ut på en slik tur, oppnådde vi 50,5 kilometer ren elektrisk rekkevidde.

Det gir oss samtidig en indikasjon på at regenerering av strøm ikke er bilens sterkeste side.

Ved å la bilen selv styre strømforbruket på en kjøretur med GPS-informasjon, hentet bilen ut over 50 kilometer elektrisk rekkevidde. Foto: Magnus Blaker

På vår tur sparte bilen nesten halvparten av batterikapasiteten til siste del av kjøreturen, der bilen visste det var mer optimale veier. Da vi kom frem til målet, var det helt tomt.

Bilen som BMW bruker til pressekjøring hadde da vi testet bilen et forbruk siden den rullet ut fra fabrikken på 0,76 liter per mil i snitt. Det må kunne sies å være ganske akseptabelt for en stor bil, spesielt siden det er en bil som trolig har opplevd en god del hard testkjøring.

Fronten på 5-serien er kanskje BMWs mest vellykkede. Foto: Magnus Blaker

Er målet mye langkjøring, vil nok Mercedes' diesel-ladbare likevel by på markert lavere forbruk. Da vi testet E300d, var forbruket i snitt litt over halvliteren - selv om den veier 125 kg mer.

Baksetene er komfortable og passen er god nok for det meste. Foto: Magnus Blaker

Makeløst komfortabel

Vi har allerede nevnt at 5-serien med firehjulsdrift er blitt enda tyngre enn tidligere, og da vi kjørte den opprinnelige 530e-utgavne for noen år siden var vi tydelige på at bilen var forbausende komfortabelt satt opp til å være en BMW.

Velkommen inn. Foto: Magnus Blaker

Med testbilen vi har vært ute etter, er denne følelsen tydeligere enn noen gang. Det står riktignok M-logoer både her og der, når man setter seg inn i bilen kan man bli unnskyldt for å tro at man setter seg inn i luksusbilen 7-serie.

Interiøret holder svært høy standard, og spesielt ønsker vi å trekke frem de svært gode og pene setene. Foto: Magnus Blaker

Overveldende gode komfortseter med luksuriøst «Individual»-trimming bygger bare videre på et veldig delikat og velfungerende interiør, som også er litt oppgradert i forhold til forgjengeren. Blant annet er instrumentpanelet nå definitivt heldigitalt - mens BMW i forrige versjon nesten forsøkte å skjule at det var heldigialt.

Det er lite å utsette på detaljnivået. Foto: Magnus Blaker

Nå skal det sies at vi nesten ikke trenger instrumentpanelet, for BMW har utstyrt 5-serien med den største HUD-løsningen på markedet. I GPS-modus er den nå faktisk så stor at den nesten er i veien.

Aktiverer du GPS-visning i HUD, ser du virkelig hvor mye informasjon det er plass til i head-up display-ruten, nesten for mye. Foto: Magnus Blaker

Hybridsystemet fører til en helt sømløs og veldig behagelig kraftlevering som spesielt i lave hastigheter underbygger følelsen av å kjøre en større bil enn man egentlig gjør. Støydempingen er upåklagelig, og understellet er absolutt av de mer ettergivende som kommer fra Bayern.

BMWs nye 2-liters bensinmotor er svært lett i gangen, noe som gir veldig komfortabel kraftlevering - men den mangler litt karakter. Foto: Magnus Blaker

Aktiverer du sportsmodus, så er det likevel som om bilen krymper litt. Den blir litt mer på hugget, og oppleves nesten som om den får kortere akselavstand. Det gjør at du faktisk kan ha det litt moro på svingete vei - selv om bilen aldri egentlig forsøker å være noen sportsbil. Til det er bensinmotoren litt for sofistikert og vekten litt for høy.

530e oppleves som en storbil å kjøre, men kan likevel levere sportslige opplevelser hvis du presser på litt. Foto: Magnus Blaker

Vi har tidligere skrevet at siste generasjon 5-serie har et så fantastisk understell, at den trenger mye motor før en kan nærme seg noen form for grense. M550i og M5 så til de grader også beviset på nettopp det - men da også til en helt annen pris. Da er det i grunn like greit å trekke mot det komfortabel, men likevel bygge på perfeksjonen.

Litt bedre plass - men hva med stasjonsvogn?

BMW har valgt å gå for en marginalt mindre batteripakke enn Mercedes' E-klasse, og en fordel ved dette er at batteriet spiser litt mindre av bagasjerommet. I 530e er det 410 liter å ta av, noe som er 40 mer enn Mercedes' ganske trange bagasjerom.

Bagasjerommet er større enn du får hos Mercedes' ladbare, men batteriet spiser mye plass. Foto: Magnus Blaker

Det er vel og bra, men det likevel 70 liter mindre enn i en helt vanlig 530i med bare bensinmotor. Bagasjerommet er åpenbart litt trangt sammenlignet med bilens andre attributter.

Mercedes har allerede innrømmet at dette er litt lite, ved å rulle ut en stasjonsvognutgave av sin ladbare hybrid.

Om denne hekken endres til stasjonsvogn-utforming, har BMW en sikker vinner. Foto: Magnus Blaker

BMW er i ferd med å gjøre dette med lillebror 330e, og ryktene skal ha det til at også 530e vil bli lansert i Touring-utgave etter nyttår.

Kombinasjonen av BMW-merket og hybrid drivlinje begynner å gi stadig mer mening. Foto: Magnus Blaker

I så fall er BMW i ferd med å fjerne de aller fleste ulempene med sin ladbare satsing.