Test: BMW 8-serie 850i Gran Coupe

BMWs flaggskip er omtrent akuratt så god som du forventer.

Det gode

En bil du virkelig ønsker å eie

Flott design

Et nydelig og funksjonelt interiør

V8-nytelse under panseret

En overflod av krefter

Forbausende lettkjørt

Firehjulsdriftsystem som gjør dette til en fin vinterbil

Godt med plass i baksetene

Flott lyd

Det dårlige

Designet er litt på den diskrete siden

Forbruket er ikke beskjedent, men kjøpere i denne prisklassen bryr seg neppe

Trass sitt sportslige image, gjør både lengde og vekt at dette ikke blir noen sportsbil

Det grusomme

Pris

Fakta BMW 8-serie M850i Gran Coupe xDrive ↓ Motor: V8 turbobensin

Volum: 4,4/4395 ccm

Effekt: 530 HK v/5500 RPM

Dreiemoment: 750 Nm v/1800 RPM

Girkasse: 8-trinns automat

Drift: Alle / xDrive

Størrelse: 5082/1932/1407 mm

Egenvekt: 1995 kg

Bagasjeplass: 440 liter

Hengerfeste: Nei

0-100: 3,9 sekunder

Forbruk WLTP: 1,15 l/mil

CO2 WLTP: 262 g/km Pris:

Bilmodell: 1.770.000 kroner

Testbil: Ca 2 millioner kroner Ekstrautstyr inkluderer blant annet adaptivt understell, karbontak, aktiv seteventilasjon, laserlys, kjøreassistentpakke, nattkamera (IR), soft close og B&W Diamond lydanlegg.

BMW M850i Gran Coupé xDrive er etter navngivningen å dømme BMWs flaggskipmodell. Det er en herlig ekstravagant bil. Foto: Magnus Blaker

Ekstravagant drømmebil.

Kort og godt. Det kunne godt vært alt vi skrev om denne bilen. Det oppsummerer nemlig 8-serie Gran Coupé på en prikk.

BMW 850i Gran Coupé xDrive.

Da BMW relanserte sin 8-serie etter flere tiår, gjorde de det ved å oppgradere den fenomenale 6-serien. Gjøre den litt kortere. Mer sporty. Mer massiv. Og posisjonerte den direkte opp mot Mercedes S-klasse Coupé.

BMW M850i i Coupé-utgave. Foto: Magnus Blaker

Resultatet ble en bil som det kanskje er litt vanskelig å helt se poenget med, men samtidig en bil som uten diskusjon havner helt i toppen av våre favorittbiler fra 2019. Det er en bil som man ganske enkelt ønsker å sette seg inn i og bare kjøre langt.

Men 6-serien fantes i to varianter, en kort og en lang, og dette konseptet har BMW valgt å videreføre med 8-serien. Den lange modellen har fått navnet Gran Coupé, og resultatet er en bil som i grunn ikke har noe sidestykke.

Coupé-utgaven. Foto: Magnus Blaker

Gran Coupé er vesentlig lenger, og har ikke helt den samme bakenden.

Det kunne vært fristende å sammenligne den med den vanvittig tilpasningsdyktige Mercedes CLS/AMG GT, men det er ikke rettferdig. For der Mercedes uttrykkelig skiller S-modellen fra alt det andre de produserer, er 8-serie Gran Coupé en vaskeekte toppmodell.

Vokst i alle retninger

Da BMW skulle lage Gran Coupé, gjorde de litt mer enn å strekke den for å gjøre plass til to ekstra dører og litt ekstra beinplass i baksetene.

Rett nok er bilen 231 millimeter lenger enn sin navnebror, hvorav hele 201 millimeter kommer i form av økt akselavstand. Men den er også 5 centimeter høyere og 3 centimeter bredere. Bredden er ikke bare pynt på hoftene: Sporvidden er økt like mye.

Designet er muskuløst og overdrevet, men bilen er så stor at det nesten ser normalt ut.

Faktisk er bilen 10 centimeter lenger og 4 centimeter bredere enn AMG GT. Og bare for å være litt vanskeligere er den 3 centimeter lavere.

Bagasjerommet er også vokst med 20 liter.

Bagasjerommet på BMW 8-serie 850i Gran Coupe.

Uansett hvordan du vender og vrir på det, er 8-serie Gran Coupé en massiv bil. Og den bygger videre på det overfremhevede BMW-designet på den vanlige coupéutgaven. Alt er massivt. Grillen er enorm. Bremseskivene setter betydelige begrensninger for hvor små felger du kan bruke. Panseret er enormt.

Og under panseret finner vi heldigvis den samme 4,4-liters V8-bensinmotoren som tidligere.

Det eneste som ikke er vokst på bilen fremstår i grunn som effekten, men med 530 hestekrefter og 750 Nm dreiemoment har ikke mangel på krefter stått fremst i hodet vårt på vinterføre.

BMW 850i Gran Coupé xDrive

Fantastisk innvendig

Setter man seg inn i forsetene, ser man raskt at det svært forseggjorte interiøret i lillebror er videreført.

Da vi første gang så interiøret på 8-serie, reagerte vi litt med likegyldighet, men jo mer tid man bruker her, jo mer fantastisk og riktig oppleves det hele.

Krystall-girspaken er ikke gratis, men det er en herlig detalj. Foto: Magnus Blaker

Joda, det er ekstravagant - nærmest dekadent - med en krystallkule på girspaken og krystalldetaljer på iDrive-hjulet. Men det er prikken over i-en, ikke et tegn på at man har gått helt over bord.

BMW 850i Gran Coupé xDrive

Skinnsportssetene er fantastiske, midtkonsollen er bred og rommelig, knappene rundt girspaken logiske og fornuftige, dashbordet fungerer nøyaktig slik du skulle forvente. Og det hele er pakket inn i flotte linjer og nydelige skinnsømmer.

Når mørket faller på ser du også lyset inni B&W-høyttalerne. Ikke unikt for 8-serien, men du hvor herlig.

BMW 850i Gran Coupé xDrive

Vi er fortsatt ikke overbevist over BMWs heldigitale instrumentpanel. Det ser utrolig fancy ut med noe som ser ut ti lå være hentet fra et romskip, men spesielt lett å lese turteller og speedometert som strekker seg langs kantene er det ikke. Heldigvis har man både HUD og store tall som viser hvor fort det går.

Helhetsinntrykket av «cockpiten» på 8-serien er utvilsomt at det er et av de aller beste stedene å være i bilverdenen.

I baksetene har det naturligvis blitt langt mer plass enn tidligere, men det er ikke like overdådig som i forsetene. Beinplassen er fullt ut akseptabel for voksen, selv når de som sitter foran tar seg til rette - og taklinjen er ikke lavere enn at de fleste vil sitte greit.

Det er ikke noe problem for en voksen å få plass «bak seg selv», men du får ikke luksusen til en 7-serie.

Det er til og med rent formelt plass til tre der bak, men den i midten må sitte skrefs over midtkonsollen. Denne midtkonsollen er dog ikke noe som må oversees: Her har man to USB-C-kontakter, kontroll over egne aircondition-dyser - og varme for rumpa.

Fine bakseter, men Gran Coupé er en limousin for den som selv foretrekker å sitte bak rattet.

Stor bil, store kjøreegenskaper

Som vi har vært inne på er 850 Gran Coupé en stor bil, og under panseret finner man en stor motor. Sannheten er så enkel at 2 tonn kan ikke skjules.

Leter du etter de skarpeste og mest engasjerende kjøreegenskapene i BMW-verdenen er det M2 Competition du leter etter, ikke flaggskipmodellen.

BMW 850i Gran Coupé er utstyrt med en herlig V8-motor, som både tilbyr krefter og lyd.

Men det betyr ikke at BMW ikke har gjort nærmest underverker.

Kombinasjonen av en V8-motor med skikkelig karakter, sving på bakhjulene og en herlig vektbalanse gjør at man kan hente ut mer moro av bilen enn tallene skulle tilsi.

Det er særlig dette med sving på bakhjulene som redder 8-serien: Dette gir både retningsstabilitet i høye hastigheter, og mer smidighet når det er trangt eller du vil gjøre brå bevegelser.

Dermed kan du tre bilen gjennom trange parkeringshus, skyte gjennom rundkjøringer som om du kjørte en 3-serie - og ganske enkelt få følelsen av å kjøre en mindre bil enn du egentlig kjører.

Uvant i starten - men så blir det bare en selvfølge.

BMW 850i Gran Coupé xDrive

Når så motoren og firehjulsdriftsystemet gjør at bilen gjør unna 0-100 på under fire sekunder, glemmer man fort at man kjører rundt en 5,1 meter lang, 2-tonns koloss.

Vi har bare fått testet bilen på realt vinterføre, noe som gjør at vi aldri har fått sjekket bilens veigrep og smidighet gjennom svinger på en optimal måte, men det lille vi har fått presset bilen viser at BMW fortsatt kan dette med å sette opp understell.

Det er alltid morsomt å danse en stor bil når det er begrenset underlag, særlig når V8-brølingen står for det lydmessige bidraget, men de fysiske realiteten i to tonn i bevegelse gjør at man må besinne seg.

BMW 850i Gran Coupé xDrive

Og når man legger fra seg de sportslige ambisjonene og velger comfort-modus, så viser Gran Coupé seg nettopp som en Gran Tourer: Turtallet legger seg lavt, støyen forsvinner, B&W-anlegget kan få fokusere på nyansene - og milene bare slukes helt uanstrengt. Dempingen er litt på den faste siden.

Vesentlig strammere enn hva CLS tilbyr i sin mest luftputeutgave, men langt snillere enn en CLS 63s. Om du er i målgruppen, vil du sannsynligvis omtale den som perfekt.

Ekstravagant

BMW har helt rett når de omtaler 8-serie Gran Coupé som en ekstravagant bil. I likhet med lillebroren er dette et statement om hva man kan få til - men til forskjell fra lillebror er det en bil som forsøker å tilby alt, til alle.

BMW 850i Gran Coupé xDrive

Det betyr en overdose design, som nesten drukner ved at bilen i seg selv er massiv. Interiøret er helt fabelaktig. Det er en bil du har lyst til å tilbringe mye tid i. Og jammen kan du ikke ta med deg hele familien på ferden også.

Og skulle du ha behov for å kjøre noen kollegaer, så er det ingen som vil klage på baksetet.

Foto: Magnus Blaker

Motoren tilbyr på uanstrengt komfortkjøring, men våkner til liv med et brøl hvis du bestemmer deg for å utfordre den. Fra lyskrysset kan du stikke fra de fleste, og bakhjulssvingen gjør at du kan bli en utfordring når svingene kommer også.

Det finnes mer sportslige biler. Det finnes biler med mer plass. Det finnes mer dramatisk design. Det finnes mer komfort. Det finnes bakseter som vil imponere Kongen mer. Men om det finnes biler som tilbyr mer for flere, er vi jammen ikke sikker på.

Legg så til et uovertruffent interiør, og det er lett å tenke at dette er «Terningkast 6»

Det vil du i alle fall tenke om penger er noe du vet at du har nok av.