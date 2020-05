Test: BMW M8 Competition

«Til helvete» med elbiler: Det er ingenting som kan måle seg med en skikkelig V8-motor.

Det er to måter man kan angrip en omtale av BMWs nye flaggskip: Man kan grave seg ned i detaljene, sammenligne den med sin ikke helt ulike bror M5 Competition - og diskutere hva som egentlig er konkurrentene.

Eller så kan man gjøre det som betyr noe: Prøve å fortelle hvordan den føles.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

For det er følelsene som betyr noe med BMWs nye flaggskip: Uten dem kan du umulig forsvare kjøpet av denne bilen.

Og den korte oppsummeringen etter å ha tatt med bilen på en real testrunde, er at jeg ønsker - begjærer - denne bilen i livet mitt.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Grand tourer

Raskt oppsummert er M8 Competition den eneste utgaven av M-utgaven av 8-serien som selges i Norge. Det er en M850i på stereoider.

BMW gjør sitt aller ytterste for å hevde at dette er en bil som er banefokusert. Kjøper du det rette ekstrautstyret på bilen, får du opplæring på bane. Tyskerne kan sikkert snakke i flere dager om alle detaljene som er gjort for å få dette til å bli noe av det raskeste som har kjørt rundt nordsløyfa på Nurburgring.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Vi tviler ikke på at dette er en bil som kan gjøre det bra på en høyhastighetsbane som nordsløyfa, men egentlig er alt snakket sprøyt fra ende til annen.

Den 1885 kilo tunge bilen kommer bare til å se en bane ved ytterst høytidelige anledninger hos den eksklusive gjengen som har råd til å bruke rundt 2,5 millioner kroner på en drømmebil. Dette er ikke en bil man har lyst til å tre inn i enden av sandfella.

Det M8 egentlig er, er en forbausende komfortabel og stillegående «grand tourer» som har kraftoverskudd i bøtter og lass, som gir deg mulighet til å kjøre styggfort på en trygg måte.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

625 hestekrefter og 750 Nm dreiemoment plantes effektivt i bakken gjennom et av de mest sofistikerte firehjulsdriftsystemene på markedet.

Føler du deg mer leken - og har penger til overs for noen nye dekk - kan du også velge å sende alle kreftene rett ut på bakhjulene.

0-100 går unna på 3,2 sekunder - men det som betyr noe er at den tilsynelatende aldri gir seg. Bilen akselererer og akselererer og akselererer. Det er du som må gi deg.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

En luksusbil

BMW sier altså at dette er en banefokusert sportsbil, men det som imponerer med M8 Competition er at den klarer kombinasjonen av å være durabelig rask, samtidig som du ikke ofrer spesielt mye når det kommer til komfort.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Ekstrautstyr på vår testbil inkluderer ting som «Heat Comfort», «klimakomfort», «Night Vision med persongjenkjenning», aktiv seteventilasjon, - samt «Diamond surrond» fra Hi-fi-favoritten Bowers & Wilkins.

Bilen har til og med egne «Caring Car»-programmer som bruker alt utstyret til å få deg til å slappe av eller våkne.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Dette er ikke akkurat ting man forventer å finne på en banebil, hvor målet normalt er å ha så lite vekt som overhodet mulig. Men M8 er ikke noen lett bil. Den er rask på tross av høy vekt. Litt lettere enn en vanlig 8-serie, men likevel rundt 1,9 tonn.

Karbontak for redusert vekt. Fortsatt tung. Foto: Magnus Blaker

Når du setter deg inn i M8 Competition, senkes du umiddelbart ned i gode sportsseter med gode justeringsmuligheter.

Du pakkes inn i et delikat, førerfokusert interiør - og når du ruller ut fra parkeringsplassen føles bilen uforskammet normal.

Det eneste hintet du egentlig har til at dette er noe litt ekstra, er egentlig de to røde knappene på rattet.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Jeg er ikke umiddelbart sikker på om jeg «i blinde» hadde kunne merke forskjellen på M850i og M8 når man tar det piano.

Ut på motorveien er bilen bare en nytelse å kjøre. Stabil, komfortabel, pålitelig cruise control og forbausende stillegående til å være en M-bil. Mobilen får strøm fra den trådløse ladingen, og du kan kose deg med hva du nå enn ønsker å høre på.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Alt ligger til rette for å sluke mil. Mange mil. Hele dagen.

Djevelsk rask

Men når du svinger av motorveien og finner den riktige sideveien; du vet den veien du kjenner hver ujevnhet i, den hvor det ikke er andre biler. Det er da du trykker to ganger på den røde knappen på rattet som det står «M1» på - knappen du har programmert til å gjøre bilen til et kjøremonster.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Styringen blir tyngre, gassresponsen sylskarp. Girkassen jekker seg opp opp to hakk og er i angrepsmodus. Antispinn-systemet settes i «du skal få ha det gøy, men vi passer på at du ikke havner i grøfta»-modus.

Du skrur av Spotify, og nyter bilens eget lydspor.

V8-motoren på 625 hestekrefter er det ikke så mye å si om. Den er bare fenomenal. Foto: Magnus Blaker

Det går plutselig uforskammet fort. Hornene vokser frem, og du begynner å forstå hva 625 hestekrefter, 750 Nm, drift på alle fire hjuling - svinging på alle fire hjul - kan utgjøre. Det er ikke bare det at det går forbanna fort, men det føles så ekstremt trygt!

Det er bare å finne den lengste, mest svingete veien til dit du skal. Aller best blir det hvis du ikke skal noe sted. Da kan bilen bli verdens beste utforskervenn.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Bilen er tung, noe som gjør at den ikke er leken på den samme måten som mindre biler, men den føles likevel forbausende smidig. Sving på bakhjulene er magi. Det er ganske enkelt svinaktig moro.

Følelsen av en skikkelig V8-er som forsøker å vri hele bilen rundt med sitt dreiemoment, og byr på mer moro jo fortere det går, gjør at man blir minnet på hva man går glipp av i en elbil.

Det er fristende å si «til helvete med elbiler», for vi vil virkelig savne biler som dette når bensinbiler etter sigende skal bli ulovlig å selge om bare en håndfull år.

Det er ingen grunn til å kjøre denne veien - med mindre man har en bil man kan nyte litt ekstra. Foto: Magnus Blaker

Er du så ekstra tøff i trynet, noe man absolutt ikke bør være på offentlig vei, så kan man trykke to ganger på den andre røde knappen. «Hooligan»-knappen. Den hvor du har skrudd av alt av sikkerhetsutstyr - og også skrudd av driften på fremhjulene. Da har du plutselig et burnout-monster. Et drifting-monster.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Hvordan bilen fullstendig evner å skifte karakter med noen tastetrykk er beundringsverdig. Mens andre sportsbiler kan nærmest ødelegge hørselen din med støy før du kommer til de morsomme veiene, er M8 en bil som gjør det deilig å kjøre frem til de morsomme veiene, for så å endre karakter.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Er det egentlig noe å klage på?

M8 fremstår ganske enkelt som antidepressiva på fire hjul. Det er en lykkepille.

Er den feilfri? Neida. Det er ting å klage på, eller i alle fall ting å påpeke.

Bilen ha for eksempel et overraskende stort ratt kledd i helt vanlig skinn. Et litt mindre ratt kledd i semsket skinn ville vært å foretrekke når kjøringen blir som mest aktiv.

Og så vil nok noen ønske seg mer brutale girskift. Det er ingen som sitter med slegge i baksetet når gassen hamres i bunn, som kan være særdeles engasjerende. I stedet har BMW valgt å bruke en girkasse som bare er ekstremt effektivt.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Baksetet er dessuten der mest for syns skyld. Trenger du disse plassene til noe annet enn ekstra oppbevaring må du gå for «Gran Coupé»-utgaven av bilen.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Og skal jeg være helt ærlig, så er jeg ikke solgt på bilens design. Det er ekstremt mye design, masse detaljer, men helheten blir ikke spektakulær. Taklinjen gir oss store assosiasjoner til Fords legendariske muskelbil.

Ford Mustang Foto: Magnus Blaker

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Nå er det selvsagt ikke noe galt med Mustangs utseende, og M8 er omtrent like flott - eller bedre - å kjøre som man alltid har håpet at en Mustang skal være. Men det må være lov å ønske seg litt mer av lekenheten som BMW har vist med en annen modell med 8 i navnet.

BMW i8 Roadster Foto: Magnus Blaker

Men er det noen av disse tingene som egentlig betyr noe?

Dette er ganske enkelt en bil man har lyst til å sette seg inn og bruke en hel dag i.

En helg. En langhelg. En ferie.

På veien kan du både oppleve komfort og brutal ytelse.

BMW M8 Competition Foto: Magnus Blaker

Det må kunne kalles en innertier.

Det må kunne kalles terningkast 6.

Det må kunne kalles en drømmebil.

Bare så utrolig synd at man faktisk må finne en bane for å utnytte bilens enorme kraftoverskudd på en lovlig måte. Og at prisen har blitt enda høyere etter at korona-krisen sendte kronekursen i bakken.