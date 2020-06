Test: BMW X1 xDrive25e ladbar hybrid

Vi har aldri opplevd dette med en ladbar hybrid før.

BMWs andre generasjon X1 har vært med oss noen år. Den var mildt sagt kontroversiell da den dukket opp, siden den ikke så mye var en SUV, som «bil i suv-eklær».

Men oppskriften med å gjøre om en forhjulsdrevet flerbruksbil til en kompakt SUV har fungert veldig godt for BMW. De vet godt at de fleste som kjøper en SUV, primært gjør det for høyden, ikke fremkommeligheten.

BMW X1 xDrive25e Foto: Magnus Blaker

Det er ikke mange måneder siden vi kunne prøve bilen i en såkalt facelift-utgave, som tok bilen til nye høyder.

Endelig som ladbar hybrid

Med det norske avgiftssystemet er det likevel ingen tvil om at det er den ladbare utgaven av X1 vi har ventet på.

Denne bilen er nemlig ekstremt avgiftsvennlig siden den helt slipper unna engangsavgift, noe som gjør at den nå blir den billigste X1-varianten du kan kjøpe. Det kommer garantert til å slå ut på salgstallene.

BMW X1 xDrive25e Foto: Magnus Blaker

Siden X1 er bygget på samme system som 2-serie Active Tourer, var det ikke noe voldsomt hokus-pokus for BMW å overføre hybridløsningen de allerede har for flerbruksbilen.

Kjent drivlinje

Under panseret sitter det en 1,5-liters 4-sylindret bensinmotor som yter 136 hestekrefter og 220 Nm som trekker forhjulene.

BMW X1 xDrive25e Foto: Magnus Blaker

I tillegg finner vi en elmotor på 95 hestekrefter og 165 Nm som driver bakhjulene rundt.

Det gjør at bilen på papiret har 220 hestekrefter og 385 Nm dreiemoment, noe som er i Golf GTI-land.

Batteriet som driver det hele har 8,8 kWh tilgjengelig, og skal på papiret dra bilen 52 kilometer.

Batteripakken sitter under seter, som dermed er litt høyere enn på andre varianter av X1. Foto: Magnus Blaker

Rekkeviddetest

De påståtte rekkeviddetallene på ladbare hybrider er stort sett bare tull og tøys, og vi tok derfor bilen med en tur ut på veien for å se hvor langt det hele gikk.

Ved turens start var batteriet fulladet, men det var ikke nyoppladet. Forholdene var bortimot optimale, med temperaturer rundt 15-18 grader.

Motoren startet ikke før vi hadde gjennomført 58,6 kilometer på ren eldrift.

Turen gikk da på hva som må kunne kalles svært variabel vei, som både inkluderer motorvei (Ring 3 og E6 sørover), landevei (Gamle Mossevei) og bykjøring (Oslo).

Undertegnede kan på stående fot ikke huske at vi noen gang har gjennomført en slik test med resultater som markert overgår de offisielle tallene. Resultatet vil selvsagt være annerledes på vinteren.

BMW X1 xDrive25e Foto: Magnus Blaker

Vi måtte dobbeltsjekke med BMW om det stemmer at 52 km er offisielle rangering. Informasjonssjef Marius Tegneby opplyser at X1 xDrive25e i enkleste utgave fra fabrikk har 57 km rekkevidde, men at ekstrautstyret som tilbys i Norge gjør at rangeringen nedjusteres til 52. Vår rekkeviddemåling er uansett høyere enn enkleste utgave.

- Du er ikke den eneste som har rapportert høye tall på bilen, og viser at debatten om ladbare biler med kort rekkevidde som vi hadde for noen år siden, ikke er så relevant lenger, sier Tegneby til Nettavisen.

BMW X1 xDrive25e Foto: Magnus Blaker

Hvordan er den å kjøre?

Den oppgraderte X1 er utvilsomt en mer spennende bil enn sin forgjenger, og selv om dette egentlig er en forhjulsdrevet bil, har den likevel elementer av kjøreglede i seg.

Klemmer du inn sport-knappen kan man fint ha det gøy, mye takket være et forholdsvis stramt understell og totalt godt med krefter. Men er det kjøreglede du er ute etter har BMW mer ettertraktede alternativer.

BMW X1 xDrive25e Foto: Magnus Blaker

X1 xDrive25e er først og fremst en rolig og behagelig hverdagsbil som ikke gjør veldig mye ut av seg med mindre du klemmer til.

Elmotoren er helt på grensen til å være kraftig nok til å fungere på hverdagskjøringen, men bilen holder fint følge med trafikken hele veien opp i motorveihastigheter. Den 3-sylindrede bensinmotoren er forbausende sofistikert.

BMW X1 xDrive25e Foto: Magnus Blaker

Vi lot oss tidvis irritere litt over at den i ren elmodus kan fremstå litt seig i akselerasjonen fra lav hastighet, men det virker som en konsekvens av et overivrig antispinn-system. Vi mistenker at bilen ganske enkelt har litt lite vekt over bakhjulene til å håndtere elmotorens umiddelbare dreiemoment.

BMW X1 xDrive25e Foto: Magnus Blaker

Forbausende bra totalpakke

Når man legger til et velfungerende interiør, et markedets beste infotainmentsystemer - selv om dette er forrige generasjon - og gode seter, er det vanskelig å si noe annet enn at BMW her leverer en av de beste totalpakkene på markedet.

Bagasjerommet er på 450 liter, 50 liter mindre enn de andre modellene på grunn av batteriet. Foto: Magnus Blaker

Man kan ønske seg enda mer plass, man kan ønske seg lavere pris, man kan ønske seg mer elektrisk rekkevidde, man kan ønske seg enda mer givende kjøreegenskaper, man kan ønske seg enda bedre off-road-funksjonalitet. Men det er vrient å komme på andre modeller som klarer å balansere alle disse hensynene bedre.

Prisen på det hele? Det er litt turbulente priser på markedet for tiden, men i skrivende stund er startprisen på xDrive 25e 460.300 kroner, mens vår testbil er en «med alt»-utgave med 176.000 kroner i ekstrautstyr, inkludert HUD, kjøreassistentpakke, navigasjon, M Sport og meget mer.

Eurokursen derimot kraftig fallende for tiden, så det ville ikke være unaturlig om det kom en endring innen kort tid.

