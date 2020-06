Test: BMW X3 xDrive30e ladbar hybrid

En nærmest plettfri bil har fått det lille ekstra – men én ting kan bli en utfordring.

Det er par år siden BMW lanserte sin 3. generasjon med X3. Da vi for første gang testet bilen, omtalte vi det som en bil uten skavanker - men at prisen var noe stram.

Test: BMW X3 xDrive30d 3. generasjon (2018)

Og når den ladbare utgaven av bilen endelig er klar, er det nettopp prisen som er et av de beste argumentene: Med mindre du finner en utgave med et M-merke i modellbetegnelsen, er den nye xDrive30e både den kraftigste og billigste varianten.

Fakta BMW X3 xDrive30e M Sport ladbar hybrid ↓ Motor: R4 turbobensin

Volum: 2,0/1998 ccm

Effekt: 184 HK v/5000 RPM

Dreiemoment: 300 Nm v/1350 RPM

Elmotor: 88 hestkrefter

Total, maksimal ytelse: 292 hester, 420 Nm (m/overboost)

Batteri: 12 kWh

Elektrisk rekkevidde: 45 km WLTP Girkasse: 8-trinns automat (Steptronic)

Drift: xDrive / Alle

Størrelse: 4708/1891/2138 mm

Egenvekt: 1990 kg

Bagasjeplass: 450/1500 liter

Hengerfeste: Ja

Toppfart: 210 km/t

0-100: 6,1 sekunder

Forbruk (WLTP): l/mil

CO2: 49 g/km Pris:

Modelltype: 621.900 kroner (OFV-tall)

Testbil: 881.400 kroner (M Sport) Ekstrautstyr inkluderer den svært omfattende eDrive M Sport Edition-pakken, Innovation-pakke, Connected-pakke, adaptivt understell, akustisk glass, panorama soltak, elektriske seter, Harman Kardon Surround mm.

Dette er kort og godt bilen folk kommer til å velge, om de skal ha X3 fremover.

Test: BMW X3 M40i (2018)

BMW X3 xDrive30e Foto: Magnus Blaker

Bagasjerommet er mindre

Siden dette er en ladbar hybrid, har den et batteri som må plasseres et eller annet sted. I X3 er det på 12 kWh, og er plassert under og delvis i bagasjerommet. Det betyr at 100 liter av bagasjerommet er borte. Det er 450 liter, fremfor 550 liter. Mye av dette er plass under gulvet, men det er likevel merkbart.

Det er forøvrig vesentlig mer enn de 395 litrene konkurrenten Mercedes GLC 300e kan tilby.

BMW X3 xDrive30e Foto: Magnus Blaker

Alt er derimot ikke dårlige nyheter: BMW benyttet anledningen å designe om deler av bagasjerommet slik at du har et eget avlukke for ladekabler. Når de først måtte stjele litt bagasjeplass, er dette eksemplarisk løst. Det er dessverre mange ladbare modeller som mangler gode løsninger for ladekabel.

Klumpen i bunn er også såpass lav at det nok er begrenset hvor ofte du faktisk vil tenke på den: For de fleste er det dybde og bredde som er viktig i et bagasjerom. Handleposene får like god plass her som ellers.

Under panseret er det stort sett dekket til, men det skjuler seg en 2-liters bensinmotor under alle dekslene. Foto: Magnus Blaker

Silkemyk drivlinje

Bilen er utstyrt med den samme 2-liters bensinmotoren som man finner i xDrive20i-utgaven X3. Det betyr at den byr på 184 hestekrefter ved 5000 RPM og et dreiemoment på 300 Nm allerede fra 1350 Nm.

Dette er i seg selv en svært myk motor med veldig få skavanker.

I den ladbare utgaven får den i tillegg hjelp av en elmotor på 88 hestekrefter (65 kW). Legger man sammen disse tallene får man 272 hestekrefter, men BMW skryter av at man totalkt kan få 292 hestekrefter og 420 Nm i korte perioder - såkalt Overboost. Det er ganske sprekt.

Kreftene fra både bensin- og elmotor går rett inn i xDrive-firehjulssystemet. Det er med andre ord ikke slik at elmotoren bare driver bakhjulene, slik det er på lillebror X1.

Test: BMW X1 xDrive25e ladbar hybrid

BMW X3 xDrive30e Foto: Magnus Blaker

Totalen skaper en svært sømløs og silkemyk opplevelse. Det er mye krefter, men kraftleveringen er aldri brutal. Aldri «plutselig». Men heller aldri nevneverdig sportslig.

Bilen har også påfallende lett styring, og det hele skaper en følelse av at komfort har vært det viktigste - noe vi har sett i flere av BMWs ladbare.

BMW X3 xDrive30e Foto: Magnus Blaker

Rekkeviddetest

Under det som må være definisjonen av perfekte forhold for en rekkeviddetest, tok vi med en fulladet, men ikke nyoppladet, bil ut på en kjøretur.

Ved turens start mente bilen at 34 kilometer var forventet rekkevidde, men det ble ikke tomt før vi hadde passert 52,1 kilometer på ren eldrift. Dette er sju kilometer lenger enn den offisielle WLTP-rekkevidden!

(PS! Mens snøen var i ferd med å smelte, kjørte vi konkurrenten Mercedes GLC 300e inn til 39 kilometer, men det var med temperaturer fra 4-9 grader)

52,1 kilometer mente bilen at vi hadde kjørt på ren eldrift siden turen start, men bensinmotoren ble fyrt opp på turen.

Dette er riktignok ikke hele sannheten: På dette tidspunktet hevder bilen at vi hadde kjørt rett under 55 kilometer. Ca 2,5 kilometer av turen ble ikke gjennomført på ren eldrift.

Årsaken ser ut til å være at bensinmotoren startet en kort periode på motorveien. Dette skjedde da vi på et påkjøringsfelt på E6 traff på et svensk vogntog som aktivt forsøkte å hindre oss å komme inn i en luke mellom to vogntog.

BMW X3 xDrive30e Foto: Magnus Blaker

Vi kan dermed ikke oppgi rekkevidden nøyaktig, men det er heller ikke så interessant fordi testen ble gjennomført under forhold som man kun opplever en håndfull dager i året: Det var varmt, men akkurat ikke varmt nok til at aircondition måtte aktiveres.

Forbruket uten å bruke ladekabel kan forventes å ligge i området 0,6-0,7 liter per mil.

TØFF I TRYNET: X3s beste vinkler er forfra og bakra Foto: Magnus Blaker

Ellers en vanlig X3

Hvis man ser bort i fra at bilen har en elmotor og har måttet ofre noe plass for å få plass til et batteri, er dette i bunn og grunn en helt vanlig X3. Det er en grunnleggende positiv ting.

BMW X3 xDrive30e Foto: Magnus Blaker

Bilen har fortsatt det samme designet både innvendig og utvendig. Vi liker det innvendige veldig godt, spesielt i en såpass påkostet variant som vi har kjørt denne gangen.

BMW X3 xDrive30e Foto: Magnus Blaker

Det er et gjennomgående pent.

Infotainmentsystemet er av de bedre. HUD-en er akkurat passe stor. Setene er gode.

Og alt er plassert der du forventer at det skal være.

BMW X3 xDrive30e Foto: Magnus Blaker

Det utvendige designet er derimot forglemmelig. Det er ikke noe galt, det er typisk BMW - men det er heller ingenting å bli begeistret over. Storebror X5 har mer harmoniske proposjoner.

Les også: Test: BMW X5 xDrive45e iPerformance (G05)

BMW X3 xDrive30e Foto: Magnus Blaker

Tar innersvingen på konkurrenten

Alt i alt må vi kunne slå fast at BMW har tatt innersvingen på Mercedes' nylig midtlivsoppgraderte GLC 300e.

X3 tilbyr mer plass, like mye komfort og litt mer personlighet enn hva Mercedes' aldrende ladbare bringer til torgs. Det er ganske enkelt en litt mer moderne bil - selv om det neppe kan kalles knock-out.

Setene i vår påkostede testbil er upåklagelige. Foto: Magnus Blaker

Begge bilene har omtrent lik «fra»-pris, men den historisk dyre euro-kursen har blitt en utfordring for begge modellene fordi importørene har måttet jekke opp prisene. Begge kostet tidligere godt under 600.000 før man la på ekstrautstyr, men slik er det ikke nå lenger.

Vår testbil, som er en M Sport-utgave, har nå en startpris på 688.000 kroner, og på toppen av dette har BMW lagt på en solid ekstrautstyrspakke på ganske nøyaktig 200.000 kroner. For den prisen får man en bil som oppleves på grensen til plettfri.

Utfordringen er at prisen strekker seg mot hva du må ut med for en i Tesla Model X. Det skal da i all rettferdighets navn sies at vi absolutt foretrekker både understellet, seter og interiøret fra BMW, men det er likevel en tankevekker.

Og da kan det kanskje hende at BMW iX3 kan være vel så interessant. For ikke å snakke om storselgeren Audi e-Tron.

Test: BMW X1 xDrive25e ladbar hybrid

Det gode

Ladbar hybrid som ikke stjeler for mye bagasjeplass

Brukbar elektrisk rekkevidde

Silkemyk drivlinje

Overflod av krefter

Ekte firehjulsdrift

Et nydelig interør

Godt med plass i baksetene

Svært gode seter

Det dårlige

Designet utvendig engasjerer ikke

Mangler en skikkelig sportslig side

Det grusomme