Test: BMW X5 xDrive45e iPerformance (G05)

BMW ble nærmest latterliggjort. La seg paddeflate og gjorde alt godt igjen

Det gode

Går 6-7 mil på strøm - selv på vinteren

Forbruket er reelt lavt

Forbausende mye komfort

Krefter nok i massevis

Flott design

God fremkommelighet

God løsning på bagasjelokket

Godt med plass i baksetet

Strålende interiør

Det dårlige

Kan ikke leveres som 7-seter

Totalprisen blir fort ganske stiv

Ikke den mest sportslige BMW-en - trass mye krefter

Det grusomme

Bagasjeplassen er begrenset

Fakta BMW X5 xDrive45e eDrive M Sport ↓ Motor: R6 turbobensin

Volum: 3,0/2998 ccm

Effekt: 286 HK v/5000 RPM

Dreiemoment: 450 Nm v/1500 RPM

Elmotor: 113 hestkrefter / 265 Nm

Total, maksimal ytelse: 394 hester, 600 Nm

Batteri: 24 kWh

Elektrisk rekkevidde: 67-87 km WLTP Girkasse: 8-trinns automat (Steptronic)

Drift: xDrive / Alle

Størrelse: 4936/1868/1479 mm

Egenvekt: 2435 kg

Bagasjeplass: 500/1720 liter

Hengerfeste: Ja

Toppfart: 220 km/t

0-100: 5,6 sekunder

Forbruk (NEDC): 0,60 l/mil

CO2: 137 g/km Pris:

Modelltype: 845.000 kroner

Testbil: 1.166.100 kroner Ekstrautstyr inkluderer den svært omfattende eDrive First Edition til nær 160.000 kroner, BMW Individual extended leather, M Sportpakke, Innovation-pakke, Travel-pakke, laserlys, komfortseter, akustiske klagg, mm.

Vi i Nettavisen var av de som var litt hoderistende til holdningen tyskerne inntok når det gjaldt ladbare SUV-er for noen år tilbake.

Se video øverst i saken!

Biler som X5, GLC og GLE bar preg brutte løfter og unnskyldninger. Den elektriske rekkevidden var ikke i nærheten av det som ble hevdet, og forbruket var i praksis ganske høyt.

Det hjalp ikke på at batteriet var så lite at det nok er tvilsomt om folk faktisk tok seg tid til å lade det.

BMW X5 xDrive 45e Foto: Magnus Blaker

Det var som om de lo litt av avgiftssystemet som lot dem skryte av et miljøfokus, mens realiteten var at hybrid var noe man kjøpte fordi en fikk mer ytelse til en lavere pris.

Det er selvsagt ikke noe galt med mer ytelse, men smellen kom da nye regler for utslippstesting ble innført: Da ble det ganske åpenbart at dette var biler som ikke helt hadde gjort seg fortjent til miljøstempelet. Så borte ble de.

BMW X5 xDrive 45e Foto: Magnus Blaker

Gjenoppretter sin ære

Men nå for tiden ruller både Mercedes og BMW ut nye ladbare modeller på rekke og rad, og felles for alle de som vi har testet så langt, er at en føler at bilene er en slags innrømmelse av skyld.

En slags unnskyldning. En form for gjenopprettelse av ære. Kanskje litt hevn?

BMW har tatt sin nyeste X5, utstyrt den med en 6-sylindret bensinmotor og et like stort batteri som en Nissan Leaf. Resultatet er fabelaktig. Foto: Magnus Blaker

Den nye X5 45e skiller seg fra forgjengeren X5 40e på stort sett alle måter. For det første er den nye modellen basert på nye generasjon X5 (G05) som er bygget på en helt ny plattform kalt CLAR, slik stort sett alle BMWs nye modeller er.

Det betyr at det har blitt en lettere, mer luksuriøs, mer sofistikert bil - som både forsøker å være en komfortabel hverdagscruiser og off-roader på en gang.

BMW X5 xDrive 45e kan heves og senkes forholdsvis mye. Foto: Magnus Blaker

Men for en ladbar hybrid er det hva som skjuler seg under som betyr noe, og også her er den nye generasjonen ladbar hybrid noe helt annet.

For det første er den gamle 4-sylindrede, 2-liters bensinmotoren byttet ut med en 3-liters rekkesekser som yter komfortable 286 hestekrefter og 450 Nm dreiemoment.

Særlig er økningen i dreiemomentet viktig på en bil som veier farlig nær 2,5 tonn.

BMW X5 xDrive 45e har motoren montert forholdsvis langt ned i motorrommet for å forbedre tyngdepunktet. Foto: Magnus Blaker

Til vanlig brukes derimot ikke denne motoren i det hele tatt. Det gjør isteden en elmotor på 113 hestekrefter og 265 Nm dreiemoment. Dette høres forskrekkelig lite ut, men både til by- og motorveikjøring holder det forbausende nok til det aller meste.

Når disse motorene bestemme seg for å jobbe sammen, noe de gjør til gangs når du virkelig skviser høyre pedal, så yter bilen total 394 hestekrefter og 600 Nm. Det er opp fra 313 hestekrefter i forgjengeren. Noen ble også solgt med 279 hestekrefter for å spare avgifter.

BMW X5 xDrive 45e Foto: Magnus Blaker

Det virkelig viktige er derimot at elmotoren henter strømmen sitt fra et batteri som er like stort som det Nissan Leaf hadde i 1. generasjon: 24 kWh. Forgjengeren hadde bare 9 kWh.

Resultatet er at bilen skal ha 67-87 km ren elektrisk rekkevidde avhengig av hva slags utstyr og dekk du går til anskaffelse av. Det er snakk om nesten 100 km etter den gamle teststandarden - som selvsagt var helt urealistisk.

Da vi tok med oss bilen fulladet, men ikke med nyladet varmt batteri, i temperaturer mellom -5 og -15 grader, kom 66 kilometer før bensinmotoren slo inn. Ifølge BMW skulle vi klart enda noen kilometer med nyladet batteri.

BMW X5 xDrive 45e Foto: Magnus Blaker

Det betyr at den nær 2,5 tonn tunge SUV-en i praksis vil kunne fungere som en ren elbil i hverdagen for mange.

Når man legger ut på langtur er det heller ikke slik at forbruket er så forskrekkelig - selv om Mercedes' bruk av dieselmotor fungerer bedre når man skal kjøre langt med en tung bil. I løpet av vår testperiode hadde bilen i snitt et bensinforbruk på 0,76 liter per mil.

BMW X5 xDrive 45e Foto: Magnus Blaker

Batteriet spiser litt plass

X5 er en bil som egentlig ikke har spart på noe som helst. Når bensintanken er på røslige 69 liter og batteripakken tilsvarer det du hadde i en Leaf, så blir det også noe som må lide litt.

Bagasjeluken er todelt, men batteriet spiser merkbart en del plass. Foto: Magnus Blaker

På 45e betyr det ganske enkelt at bagasjeplassen er noe innskrenket. BMW hevder det er 500 liter baki der, noe som er 150 liter mindre enn på standardversjonen. Plassen tas ved at hele gulvet er hevet. I tillegg er det ikke mulig å kombinere ladbar hybrid og 7-seter.

Dette er naturlig nok en ulempe, men 500 liter er ikke direkte lite i utgangspunktet.

Bilen har forøvrig den samme «Range Rover-løsningen» med en delt bakluke der 3/4 av bakluken åpner seg oppover, og så kan du vippe ned den nedre delen ved behov. Denne luken gjør det både lettere å fullstappe bagasjerommet - og fungerer også som en liten sitteplattform.

BMW X5 xDrive 45e Foto: Magnus Blaker

Komfort foran sportslighet

La oss ikke stikke dette under en stol: Den hybriden som veier nær 400 kilo mer enn utgaven med bare bensinmotor. Selv om BMW er gode på å lage sportslige biler, så har de innsett at de ikke kan gjøre underverker: I likhet med flere av sine ladbare hybrider har de bestemt seg for å fokusere mer på komfort kombinert med mye krefter, fremfor ren sportslighet.

BMW X5 xDrive 45e Foto: Magnus Blaker

Når du setter deg bak rattet på bilen kjenner du den umiddelbare kraftleveringen fra elmotoren, og et understell med luftfjærer som er stramt, men veldig tilgivende.

Nærmest forbausende tilgivende. En kan kjøre over grufulle hull i veien uten at bilen bryr seg det minste, samtidig som det ikke er antydning til krenging.

Elmotoren er ikke verden største, og bilen kjennes ikke umiddelbart veldig kvikk. Det er bare deilig elbilcruiseing med pondus, og du må gjøre grep for at bilens nær 400 hestekrefter skal vekkes til live.

BMW X5 xDrive 45e Foto: Magnus Blaker

Et markant trykk av gasspedalen i bunn etterfølges av en liten pause før kreftene veltes ut og en blir sittende og lure: «Hva i alle dager skjedde».

Da forstår man hvorfor de har valgt å plassere tallet 45 på baksiden.

BMW X5 xDrive 45e Foto: Magnus Blaker

Vi har testet bilen på vinterføre der vi ikke har hatt anledning til å virkelig utforske bilens grep i svinger, men det er åpenbart at dette er en tung bil som liker best å bli kjørt komfortabelt. Det er ikke dermed sagt at den ikke har potensial til å være morsom: Understellet er kompetent og styringen er presis og god.

Følelsen av komfort understøttes gjennom et interiør i toppklasse, fantastiske seter, godt lydanlegg, fine skinndetaljer - og en overflod av utstyr.

Girspak med krystallkule er ikke gratis ekstrautstyr, men ser fryktlig fancy ut. Foto: Magnus Blaker

Vår testbil er overdådig utstyrt med blant annet «eDrive First Edition»-pakke som inkluderer langt mer enn du strengt tatt trenger, noe som gjør det vrient å vurdere hvordan bilen ville vært om en brukte 200.000 kroner mindre på ekstrautstyr.

Det eneste vi vet er at bilen slik vi har testet den er et fantastisk sted å sitte. Vår eneste lille reservasjon er at vi gjerne kunne ønsket å senke setet bittelitt ekstra.

Ryggekameraet gir nøyaktig og god informasjon. Foto: Magnus Blaker

Et virkelig comeback

Mens forrige generasjon ladbare X5 langt på vei fremsto som en unnskyldning, er den nye generasjonen virkelig blitt en flott bil. Den vil fungere som en elbil for mange i hverdagen, samtidig som valg av en større motor gir bilen den pondusen den fortjener.

Dermed er bilen gått fra å være et håpløst miljøalibi, til å faktisk kunne fungere som en miljøbil.

Når man forsyner seg grovt av ekstrautstyrslisten viser også BMW at det ikke er er mange som overgår dem på den opplevde luksusfølelsen. Det er rett nok ikke mange som overgår dem på å ta seg betalt for den følelsen.

Så må det være lov å si at komforten og interiørkvaliteten er både et og to hakk over de rene elbilene som så langt er tilgjengelig i denne klassen.

Dette er definitivt kongen på haugen i øyeblikket. Så gjenstår det å se hvor god GLE blir når den kommer i ladbar variant.