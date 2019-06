Test: BMW Z4 M40i

Det ville vært en skandale om BMW gjorde det de hadde planer om.

Det gode

En herlig motor med stort kraftoverskudd

Særs god automatisk girkasse

Et flott design - også med taket oppe

Interiør i toppklasse

En rask takløsning

Gir deg storbilfølelse

Lite turbulens i kupeen

Brukbar bagasjeplass - nesten identisk som på Supra

Det dårlige

Forholdsvis kostbar

Ikke air scarf

Instrumentpanelet er litt vanskelig å lese ved et raskt blikk

Ulempen med stofftak er noe lavere støydemping

Det grusomme

Ingenting

Fakta BMW Z4 M40i ↓ Motor: R6 bensin med twinturbo

Volum: 3,0/2998 ccm

Effekt: 340 HK v/5000 RPM

Dreiemoment: 500 Nm v/1600 RPM

Girkasse: 8-trinns automat

Drift: Bakhjul

Størrelse: 4324/1864/1304 mm

Egenvekt: 1535 kg

Bagasjeplass: 281 liter

Hengerfeste: Nei

0-100: 4,5 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,84 l/mil

CO2 (WLTP): 191 g/km Pris:

Bilmodell: 861.600 kroner

Testbil: Ukjent, ca 1 million

Selv om det å kjøre en roadster på sommeren potensielt er en av de beste bilopplevelsene man kan ha, er ikke roadster-markedet det største. BMW har på sin side måttet konstatere at interessen for deres Z4 har stupt de siste årene.

Utviklingskostnadene av en ny modell er derimot helt uavhengig av hvor mange biler man selger. Audi har annonsert at de tar livet av TT, og BMW skal også ha vært millimeter unna å avvikle satsingen etter heller skuffende salg av 5. generasjon Z.

Redningen for Z4 var at Toyota kom på banen: Japanerne trengte en ny sportscoupé i form av Supra, men hadde lite å bygge på verken av plattform eller motor. Selskapet har derimot hatt et lite samarbeid med BMW de siste årene, og kunne godt tenke seg tilgang på mye av det BMW hadde liggende for en sportsbil.

Dette er hva Toyota har fått ut av samarbeidet med BMW.

Ved å dele på utviklingskostnadene ble Toyota redningen for Z4, mens BMW ble grunnlaget for Supra. Med tak ble bilen en Supra. Uten tak ble bilen en Z4.

Toyota trengte ikke en roadster. Z4 med tak har tidligere vist seg å være en fiasko. Alle er fornøyde.

En ganske annen bil

Et slikt samarbeid betyr endringer, og den nye Z4 er en veldig annerledes bil enn sin forgjenger. Toyota ønsket seg selvsagt en mer aggressiv bil enn det forrige Z4 var, og møtte lydhøre tyskere: Sviktende salg gjorde at BMW innså at det å konkurrere med Mercedes SLC (SLK) - slik Z-serien har gjort i flere tiår - var feil vei å gå. I stedet ble nye Z4 rettet mer inn mot Porsches 718-modeller.

Porsche 718 Boxster er bilen BMW nå i større grad anser som sin direkte konkurrent - ikke Mercedes SLC.

Taket er ikke lenger et metall-oregami-tak, men en mye raskere, mindre og lettere stoffløsning. Så lite plass tar taket, at bagasjeplassen bare er 9 liter mindre enn på Supra.

Bilen er lenger, bredere og høyere enn sin forgjenger - men akselavstanden er faktisk redusert for å gi bilen mer agile kjøreegenskaper.

BMWs designere har heller ikke ligget på latsiden: Det meste er skarpere - og særlig grillen skiller seg ut i BMW-sammenheng. Bilen ser brukbar ut på bilder, men er fabelaktig i virkeligheten.

1-2-3-4-5-6 sylindre

Under panseret sitter bilens største fordel: En turboladet rekkesekser som yter 340 hester. Testbilen vi har vært ute med denne gangen er nemlig en «M Performace»-utgave med navn M40i - som på BMWsk indikerer at dette er en virkelig kjøreglad bil, uten at man har gått på akkord med komfort.

BMW benytter seg av en vaskeekte 6-sylindret motor - og har kostet på seg en god del oppstramming også i motorrommet.

At det er en seksylindret bil er viktig siden Porsche helt har gått over på firesylindrede motorer på 718.

La la oss bare gjøre én ting helt klart: Flere sylindre gjør det meste bedre med en slik bil. Det gir bilen karakter. Det skaper mer dreiemoment og mer kraft lenger ned i registeret. Det gir bilen et helt annet lydbilde. Så får vi heller se gjennom fingrene på at Porsche klarer å presse ut mer effekt av en fysisk mindre motor.

Beholder premiumfølelsen

Men samtidig som BMW har rettet bilen mot det sportslige, har de bestemt seg for at dette ikke skal være noen kompromissløs sportsbil. Interiøret har all den den luksus og komfort som du forventer av en BMW - og Z4 er bygget på den siste generasjonen interiør som ble innført med 8-serien. Dette er et markert hakk opp fra forrige generasjons interiør, som Supra er avspist med.

Den eneste haken med dette er egentlig at instrumentpanelets grafer for fart og turtall er litt vanskelige å lese når man bare kaster et raskt blikk ned. Heldigvis har man en strålende HUD.

Om vi skal klage på noe, er det at varmluftsvifte i nakken glimrer med sitt fravær. Heldigvis har de gjort en veldig god jobb med å dempe turbulens når taket er nede. Den varme luften i nakken vil du nok først savne når temperaturen er betydelig lavere enn det vi har hatt i vårt testperiode i juni.

Denne fastmonterte vindskjermen gjør en forbausende god jobb med å dempe turbulens.

Gir et hint om noe større

Kjøreegenskapene på M40i er i stor grad preget av den fantastiske motoren under panseret. Bilen har et markert kraftoverskudd, med krefter som sendes ut på bakhjulene gjennom en av markedets aller beste automatiske girkasser.

I vanlig komfortmodus får man nesten en storbilfølelse - et lite pek opp mot den betydelig større 8-serien. Z4 er nemlig overraskende tung på rattet, og med en stor motor over forhjulene er du aldri i beit for grep.

Følelsen med underlaget gjennom rattet er forbausende distansert, og kombinert med den grovmalte motoren og nesten maskuline kraftleveringen, kan man bli unnskyldt for å tro at man kjører en betydelig større bil med mer komfort enn designet kunne forlede deg til å tro.

Trykker du inn Sport-knappen våkner beistet til under panseret, girkassen er langt mer på hugget - og stabilitetssystemet slapper litt av. M40i tilbyr ikke den superskarpe 718-følelsen, men i stedet blir det en form for voksenlek det er veldig lett å bli forelsket i! Skrur du ned antispinnsystemet et hakk (500 Nm allerede fra 1600 RPM) ender man i nærmest i kjørenirvana.

Bilen vil helt sikkert kunne kose seg på bane, men det oppleves som en bil som er laget for den virkelige verden.

Det har alltid vært slik at en cabriolet eller roadster aldri har hatt behov for verken masse krefter eller skarpe kjøreegenskaper for å gi den gode følelsen på fine sommerdager. Men det skader på ingen måte - særlig ikke når bilen er såpass godt skjermet for vindstøy som denne.

Det er forøvrig verdt å påpeke at Z4 er en av relativt få cabrioleter som ser bra ut også når taket er oppe, noe som betyr at det ikke er noen skam å ta opp taket hvis det skulle begynne å regne. Eller om du - gud forby - skulle møte på ting som vinter.

Taket går opp eller ned på 10 sekunder - og kan opereres i opp til 50 km/t.

Har blitt skikkelig voksen

Etter å ha kjørt Z4 en ukes tid, er det rart å tenke på at dette er en bil som var nær å aldri bli utviklet - og at man kan takke Toyota for at den eksisterer. Helt uavhengig av hvorvidt dette blir en storselger, er det en virkelig flott bil det er vanskelig å finne store svakheter ved.

Den nye generasjonen er nok et steg bort fra tidligere forgjengeres til dels svært feminine image, over på noe som er langt mer maskulint. Det er mer naturlig å si at dette er en slags liten 8-serie, enn en etterfølger til Z3. Det er en liten bil med litt store kjøreegenskaper.

Likevel er det ikke noe som hindrer deg å spenne fast et isofix-sete i passasjersete og kjøre til barnehagen. Vi har forsøkt - og for første gang noen gang har min datter felt en tåre av å høre at hun aldri mer igjen skulle få kjøre en bil.

Hun er ikke helt alene om å føle det.