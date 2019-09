Test: Dyson V11 - kan virkelig en støvsuger være verdt 7000 kroner?

Vi har testet noe helt annerledes.

Forrige gang jeg trengte en ny støvsuger, gikk jeg på nett, søkte etter støvsugere - og sorterte resultatet på støynivå. Med 1400 kroner følte jeg at det var dyrt nok. Jeg bryr meg ikke om støvsugere, det er bare en nødvendighet i hverdagen.

En profilert PR-topp sa det enda mer tydelig på Facebook nylig:

Antall likes rant inn i betydelig fart.

Garanterte frelse av skeptikere

Så da britiske Dyson for en stund tilbake tok kontakt og spurte om vi ville ta en nærmere titt på deres nye støvsuger, kunne vi ikke helt se at det var noe som ville fenge. Svaret ble nei.

Noe overraskende utgir de derimot nye støvsugere oftere enn mobilprodusenter lanserer mobiler, og et halvt år senere hadde de en ny utgave på vei til markedet. Igjen sa vi nei, men de ga seg ikke: De lovet at den nye støvsugeren kunne «frelse en hver tørrmopp-entusiast og skeptiker».

Siden dette er en støvsuger som er 5 ganger så dyr som en vanlig støvsuger, ble det en utfordring vi ikke kunne si nei til.

Støvsugeren holdes med bare én hånd, som en overdimensjonert drill. Eller et Nerf-gevær.

En helt annen løsning

Dyson er et selskap som ikke er så veldig kjent i Norge, men de ser nesten på seg selv som hvitevarenes svar på Apple. De har vært nyskapende, og er brutalt ærlige på at det koster å ligge i front.

Selskapet ble startet etter at selskapets grunnlegger fant ut at de tradisjonelle posestøvsugerne hadde noen dårlige sider: Vakumet skal trekkes gjennom en pose fylt av støv, fører både til at støvsugeren suger dårligere jo fullere den blir. Støvet kan også trekkes gjennom og ut i lufta igjen.

James Dyson fant derfor opp den papirløse støvsugeren, hvor en superturbin skiller luft og støv, og dumper avfallet i en beholder som du bare kan tømme i søppelkassa.

Støvet er veldig synlig - og fungerer både som motivator og litt avsky.

Resultatet ble godt mottatt. Svært godt faktisk. Dyson har nå godt over 12000 ansatte, og de tjener penger som gress - og utvider stadig sitt satsingsområdet. Siste nyhet var at de ville lage elbiler.

Poseløse støvsugere er ikke lenger noe som bare Dyson driver med, men selskapet leder an i utviklingen. Og i de siste årene er batteridrift blitt en selvfølge.

«Bedre enn noen gang»

Ifølge Dyson er er den nye støvsugeren V11 bedre enn noen gang (lurer på om noen selskaper har sagt "dårligere enn før" noen gang, journ. anm), med verdens heftigste sugeeffekt. 20 prosent bedre enn forgjengeren hevder de.

Motoren som sørger for at støvsugeren suger så voldsomt, går rundt med opp til 125.000 omdreininger i minuttet - eller nesten 2100 ganger i sekundet! Tallet kan være vanskelig å få tak på, men det bråker i alle fall noe helt forferdelig. Heldigvis går den betydelig saktere i normalmodus, og støyer dermed mer overkommelig.

Du kan velge mellom tre moduser. Boost er veldig effektiv, men tømmer også batteriet raskt.

Dyson V11 har tre moduser: Eco, Auto og Boost. Den har i tillegg sensorer i den vanlige gulvmunnstykket som kjenner hva slags underlag som støvsuges, slik at effekten kan optimeres. Det er faktisk ganske praktisk hvis man har litt tepper og litt parkett.

Det sitter elektronikk i selve støvsugerhodet som hele tiden måler motstanden for å blant annet kunne tilpasse sugestyrken til underlaget.

Hvordan er det å gå over til noe helt annet?

Undertegnede har et veldig pragmatisk forhold til det å støvsuge. Det gjøres når det er nødvendig, men det fremstår alltid som et skikkelig ork å komme igang.

For mitt vanlige forhold til støvsuging er omtrent som følger:

Forskjellene på en vanlig støvsuger, og en Dyson, er ganske påfallende.

Inn i skapet, ut med støvsugeren, trekke ut ledningen, finne en ledig stikkontakt. Bevege meg rundt, og finne ut at ledingen ikke er lang nok, flytte ledningen til annen stikkontakt. Hekter støvsugerrøret i alt mulig på veien. Alltid sørge for at kontakten ikke henger fast noe sted. Aldri gå rundt bordet, men frem og tilbake, og rundt på andre siden.

Etter å ha montert V11, oppdaget jeg fort at dette er en helt annen opplevelse. Mens jeg i hele mitt liv primært har støvsuget ved å dra munnstykket mot meg - fra veggen - fungerer V11 bare når du presser den fremover. Dessuten må du alltid holde knappen inne mens du støvsuger. Det tar omtrent 2 dager å venne seg til.

Støvsugerhodet trekker kun inn støv når det beveges fremover.

Til tross for det underlige utseende, er ergonomien flott - og den er mye lettere å flytte rundt med bare én arm enn du skulle tro.

Det at du hele tiden ser alt støv og hår som du suger opp, skaper umiddelbart en supermotivasjon til å støvsuge. Mer og oftere.

LCD-displayet gir deg feilmeldinger, informasjon om gjenværende batteritid - og mulighet til å skifte mellom tre sugeeffekter.

«WOW! Er det virkelig så mye støv i stoffsofaen!?»

Finne frem rett tilbehør. Bytte tilbehør. Støvsuge gulvet. Støvsuge taket. Støvsuge møbler. Støvsuge senger. Støvsuge lister over vinduer. Støvsuge alt.

Det tar derimot omtrent like lang tid å venne seg til ny støvsugerteknikk, som det tar før du slutter å tenke på støvsugeren som imponerende. Støvsuging blir i alle fall for undertegnede aldri en glede i hverdagen. Det er bare nødvendig.

Det blir likevel renere hjemme

Etter å ha brukt støvsugeren en stund, er det likevel helt klart at det er mer enn støvsugerteknikken som er endret: Frekvensen på støvsugingen er betydelig høyere enn tidligere.

Årsaken er ganske enkelt at det å ta frem den vanlige støvsugeren med ledning alltid har vært et tiltak - noe som ikke gjøres med mindre det virkelig er nødvendig. Et kostebrett har alltid vært enklere ved tilfeldige behov.

Det er så mye lettere å komme igang med støvsuging når støvsugerne bare står der klart til bruk.

Men når støvsugeren alltid er lett tilgjengelig, og umiddelbart kan tas ibruk uten noen forberedelser, så tas den faktisk ibruk. Og når man først har løftet den opp, er det helt naturlig å ta et raskt sveip flere steder.

Og raske sveip kan nok være en god idé, for selv om ergonomien er god, så blir man sliten av å veive rundt med 3 kilo på én arm i timesvis.

Jeg vet ikke om det er Dyson V11 spesifikt som fortjener æren for at det blir renere - det finnes andre produkter på markedet som ligner mye. Men konseptet med en énhåndsstøvsuger uten noen kabler har definitivt overbevist en skeptiker.

Om det er verdt nesten 7000 kroner er jeg mer usikker på. Det er mye penger for en støvsuger. Men vi snakker her om et selskap som slipper en ny støvsuger oftere enn mobilprodusentene lager nye toppmodeller - og det legges ikke skjul på at prisene derfor faller betydelig når nye versjoner kommer.

Det gode

Veldig enkelt å ta ibruk for et raskt sveip

Sugekraften later til å være god

Lett å styre rundt på gulvet

Masse tilbehør

Slipper å kjøpe støvsugerposer

LED-display som gir deg god oversikt over gjenværende batterikapasitet

Det dårlige

Hovedmunnstykket kan ikke suge inn støv begge veier

Støynivået er vesentlig høyere enn på vanlige støvsugere

Lange hår kan være litt fiklete å få ut ved tømming

Det grusomme