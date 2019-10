Test: iPhone 11 Pro

Dette er våre erfaringer etter en uke med telefonen.

Det gode

Ultravidvinkel er endelig på plass

Veldig, veldig mye bedre nattbilder

Flere nye kamerafunksjoner som du faktisk vil bruke

En fenomenalt god skjerm

Lynrask

Bedre vanntetthet

Uovertruffen brukervennlighet

FaceID fungerer endelig upåklagelig

Bedre stereolyd

Bedre batteritid

Bygger på Apples enorme økosystem

Det dårlige

Hakket i skjermen er like stort som før

Apple har blitt et kabelkaos

Følger ikke med hurtiglader

Følger ikke med trådløse øreplugger

Bare 2x zoom

Det grusomme

Prisen

Android-produsentene har de siste årene ikke bare tatt igjen forspranget Apple i mange år hadde på mobiltelefoner, men flere har for lengst gått forbi.

Huawei har fullstendig gruset Apple på kamerateknologien. OnePlus har kommet med skjermteknologi som fremstår utrolig sømløs, og ytelse som er fenomenal. Begge til priser som ligger milevis unna hva Apple har krevd.

Samsung har gjort sitt ytterste for å lage den mest ettertraktede totalpakken - og når sant skal sies har de lykkes med både Galaxy 10 og Note 10. Viktigst av alt er kanskje at de har gjort et solid forsøk på fjerne hakket i skjermen, der kameraer og sensorer sitter.

Apple fortsetter med skjermen med den enorme leppa, hakket - eller skjermørene om du vil.

Gir blanke - treffer likevel blink

Vi var derfor utrolig skuffet over å høre at Apple med den nye generasjonen iPhone satser på nær nøyaktig samme design som den to generasjoner gamle iPhone X. Mens andre mobilprodusenter gjør alt i sin makt for å spise så lite av skjermen som mulig, gir Apple ganske enkelt blanke.

Same procedure as last year, miss Sophie?

Same procedure as every year, James.

Leppa på toppen - eller skjermørene - er like store som før.

Det kan med all ærlighet være vanskelig å skjønne hva man betaler opp til 16.190 kroner for – nær det dobbelte av hva Samsung skal ha for sin toppmodell.

I år er det likevel grunn til å mene at Apple har truffet planken bedre enn på mange år.

Kamera-syvmilsstøvler

Årets virkelig store nyhet er et totalt nytt kamerasystem. Her har Apple ligget bak, og nå har de bestemt seg for å ta ledelsen.

Det er liten tvil om hvilke av disse mobilene som har størt behov for å vise at de er en kameramobil: iPhone X, iPhone 11 Pro og Samsung Note 10.

Det nye kameraoppsettet på baksiden er totalt dominerende for årets modell. Studerer man de tre linsene som sitter der bak nærmere, er det ingen funksjonell grunn til at alle skal være så store, men dette er et statement: iPhone 11 Pro er en kameramobil.

Hovednyheten er en splitter ny ultravidvinkel-linse tilsvarende 13 mm i fullformat. Apple kaller dette for 0,5x zoom. I tillegg har Apple forbedret de to eksisterende kameraene, der det vanlige vidvinkelkameraet har fått bedre autofokus i mørket, mens lysfølsomheten på telelinsen er forbedret.

Du kan nå zoome sømløst fra 0,5x til 2x.

Ultravidvinkel er isolert sett et nisjepreget kamera, men det fungerer ekstremt godt i enkelte situasjoner. Det er mest nyttig der for å ta bilder i veldig trange rom - og du kan bruke det som en effekt i gitte situasjoner der du ønsker å få med mye av omgivelsene.

Eller som i situasjonen under: Der du vil ha med store bygninger.

Bilder tatt med henholdsvis ultravidvinkel, vanlig vidvinkel og 2x tele.

Ulempen er at du får betydelig forvrengninger i kanter og hjørner. Det betyr at kameraet er uegnet til å ta bilder av mennesker - med mindre du holder folk i midten av bildene. Du vil ikke bli populær blant vennene dine hvis du legger ut bilder av dem tatt med ultravidvinkel.

Et eksempel på hvordan ultravidvinkel kan ta bilder som ellers ville vært umulig.

Selv om kameraet har litt begrenset nytteverdi i seg selv, har Apple funnet ut at det muliggjør en del andre funksjoner. Viktigst synes vi egentlig at du nå har mulighet til å ta portrettbilder i vanlig vidvinkelformat. Tidligere har det kun fungert med telelinsen.

En annen fiffig funksjon er at i selve kameraappen legger Apple til informasjon fra supervidvinkelkamera i de utgråede områdene på hver side, for å vise hva du kan få med deg om du går over til supervidvinkel.

Du får ikke nå bare informasjon om hvilket bilde du tar, men også et klart hint om at du kan ta bilde av mer hvis du zoomer ut.

Du kan også aktivere en funksjon som gjør at kameraet alltid tar bilde med begge kameraene samtidig, og lar deg justere utsnittet i etterkant.

Dette spiser opp en god del ekstra lagringsplass, men telefonen sletter den ekstra bildeinformasjonen etter en måned om du ikke gjør noe med den.

Etter at bildet er tatt kan du enten la iPhone selv utvide bildet automatisk basert på automatikk, eller du kan selv hente ut informasjonen i redigeringsprogrammet.

I noen gitte situasjoner bruker også iPhone 11 Pro ultravidvinkelkameraet til bildestabilisering når du tar video. Det forutsetter riktignok at kameraet gjenkjenner et menneske, hund eller katt - som den låser seg på.

Vi har egentlig bare én virkelig irritasjon med den nye kameraløsningen: Teleobjektivet er fortsatt på bare 2x. Det er ikke tilstrekkelig med zoom i mange situasjoner, og Huawei har for lengst gått over til 3x.

Tar bilder i virkelig mørke omgivelser

Nyheten som likevel virkelig imponerer, er den nye nattmodusen.

Rent teknisk tar telefonen en rekke bilder i serie i løpet av to til ti sekunder, og legger bildene sammen. Du kan se på skjermen i løpet av de sekundene hvordan bildet bygger seg opp, og det hele er ganske fascinerende.

Apple har vært fullstendig forbikjørt på bildekvalitet i mørket, men med den nye funksjonen tar iPhone 11 nå nattbilder som knapt er til å tro.

Dette bildet er tatt med iPhone X.

Dette bildet er tatt med iPhone 11 Pro med 3 sekunders eksponering på frihånd.

Dette bildet er tatt med iPhone X.

Dette bildet er tatt med iPhone 11 Pro med nattmodus på nøyaktig samme sted.

Dette bildet er tatt med nattmodusen til Samsung Note 10.

Selfie-kongen

Apple har også gjort forbedringer på kameraet som for mange er hovedkameraet – nemlig det som retter seg mot deg. Det nye kameraet er er på 12 megapiksler og har fått noe større brennvidde enn tidligere.

Årsaken er at Apple har forstått at folk ikke bare tar selfie av seg selv, men også sine venner – og mer brennvidde gir plass til flere personer på en armlengdes avstand.

For de som liker å vise seg frem i levende bilder har den vanlige videofunksjonen fått såkalt «extended dynamic range», noe som i praksis betyr at kameraet forsøker å hente ut kontraster i mørke eller lyse bakgrunner.

I tillegg støtter kameraet nå saktefilm (120 bilder per sekund), noe som gjør at du kan ta selfier i slow-mo. Eller Slowfi om du vil.

Så hva med resten?

Resten av telefonen fremstår langt på vei som en perfeksjonering av det som var visjonen for iPhone X for et par år siden.

FaceID er endelig blitt så rask at vi for første gang (nesten) ikke savner fingeravtrykkleseren. Under vår en uke lange testing har vi kun ved én anledning opplevd at telefonen måtte tenke seg om litt før den var låst topp. Apple melder selv den er opp til 30 prosent raskere.

Hengelåsen låser seg opp mye raskere enn tidligere.

Det betyr at telefonen nå nærmest oppleves som ulåst når du bruker den. Det er fortsatt en og annet situasjon der vi kunne tenke oss fingeravtrykkleser som et godt tillegg - men vi nærmer oss nå at ansiktsgjenkjenningen er fullverdig.

Med tanke på hvor mye irritasjon vi har opplevd tidligere, spesielt med solbriller eller vanskelig lyssetting, er dette en viktig ting.

iPhone 11 Pro har en strålende skjerm - og den er rask nok til stort sett alt du kan tenke deg.

Skjermen på telefonen er forøvrig helt fantastisk. Apple sier de har benyttet nye materialer som gir lavere strømforbruk, og at skjermen har fått enda bedre lysstyrke. Telefonen kan nå tilby opp til 1200 nits. Dette er ikke viktig under vanlig bruk, men betyr noe hvis du bruker telefonen i sterkt solskinn - eller når du skal se på HDR-filmer.

Noen vil nok påpeke at det finnes mobiler på markedet med høyere oppdateringsfrekvens. Det skal vi si oss enige i, men 90+ Hz bruker også mye mer strøm, så det blir et spørsmål om hva man prioriterer.

Forøvrig er det verdt å merke seg at Apple har gjort en innsats for å gi bedre lyd, også når du ikke bruker hodetelefoner. Tidligere har Apple forsøkt å tilby stereo ved å også bruke telefonenes høyttaler som du normalt legger mot øret som en høyttaler som brukes ved medieavspilling. Nå har de forbedret denne funksjonen vesentlig, noe som gir en fundamentalt god stereolyd.

Telefonen har nå faktisk støtte for det som kalles «spatial audio», som er en fancy måte å si at den emulerer surroundlyd hvis videoen du ser på støtter lydformatet Dolby Atmos. Det er ekstremt imponerende når du tester det, men vi antar at dette i praksis vil bli brukt svært lite.

Apple fjerner funksjoner igjen

Apple har gjort det til nærmest en stilstudie å fjerne funksjoner i sine modeller, og med iPhone 11 Pro er det intet unntak: Denne gangen er det 3D Touch som forsvinner - ikke spesielt mange år etter at Apple selv lanserte det som fremtiden. Realiteten var nok at de færreste brukte det like mye som Apple hadde trodd.

Med iPhone 6S dukket 3D Touch opp. Nå er den historie.

Funksjonen var aldri tilstede på fjorårets iPhone XR, som i stedet brukte en haptisk motor for å oppnå noe av det samme, og det fungerte ganske greit. iPhone 11 Pro gjør det samme, og vi kommer ikke til å arrangere en sørgestund for 3D Touchs død. Det er likevel de små detaljene innimellom som gjør at vi innimellom tenker at «jo, det var jo egentlig en fin funksjon».

... for å tilby mer batteritid

Skal vi tro ryktene er årsaken til at 3D Touch ble fjernet at Apple ønsket å tilfredsstille et annet betydelig ønske fra sine brukere: Bedre batterikapasitet.

Det handler ikke om at 3D Touch brukte mye strøm, men at det var et ekstra lag i skjermen. Ved å fjerne 3D Touch har de muliggjort et marginalt større batteri. Årets telefon er dessuten litt trykkere, også dette i den hensikt å gi større batteri.

Sammen med en litt mer energieffektiv prosessor og litt mer energieffektiv skjerm, hevder Apple at batterikapasiteten er «opp til fire timer» bedre enn forgjengeren. Dette er en litt annen måte å si at du nå kan bruke telefonen litt mer aktivt gjennom dagen.

Apples dyre kabelkaos

Ellers har vi lyst til å sette av noen linjer til Apples fullstendige kabelkaos for tiden. På sine datamaskiner er nå Apple «all in» på det som kalles USB-C. På Pro-netbrettene brukes også USB-C - men på vanlige iPad og iPhone brukes fortsatt Lightning-kabelen.

Sist vi presset Apple på dette svarte de at de anså Lightning som godt nok, og at USB-C var en «pro feature».

Apple hevdet USB-C var en «pro feature», men på iPhone Pro er fortsatt Lightning på plass.

Vel, nå sitter vi her med en iPhone Pro, og Lightning er fortsatt på plass. Men en endring de har gjort, er at den medfølgende laderen er en USB-C-lader, og kabelen som følger med er Lightning i den ene enden og USB-C i den andre.

Det ble for oss et WTF-øyeblikk. Apple tviholder åpenbart på en teknologi som de selv mener ikke er god nok.

Og mens Samsung nå leverer med 25 watts lader til sine toppmodeller, holder Apple seg med 5 watt. Skal du hurtiglading, som nær alle Android-modeller tilbyr rett fra esken, må du punge ut flere hundre kroner ekstra.

Ærlig talt Apple: Når dere tar dere mye bedre betalt for mobilene deres enn konkurrentene, kan dere vel i det minste levere med en skikkelig lader?

Tåler litt mer

Det er ellers verdt å merke seg at Apple nå har rustet opp vanntettheten på telefonen. iPhone 11 Pro er nå sertifisert etter IP68-standarden, noe som i teorien betyr at telefonen kan ligge fire meter under vann i en halvtime.

Vi ville nok tenkt at dette ikke er en oppfordring, men en sikkerhetsmekanisme for hvis det skulle gå galt.

Selskapet hevder også at telefonen er utstyrt med «det sterkeste glasset i noen smartmobil». Nøyaktig hva dette betyr vet vi ikke, men det vi vet er at glasset på nye mobiltelefoner ikke har sluttet å knuse, selv om mobilprodusentene hvert år de siste årene har hevdet å lage enda mer knusesikre glass.

Konklusjon

iPhone 11 Pro er med respekt å melde en altfor dyr telefon - og den er på sett og vis litt for lik sin forgjenger. Har du respekt for egen lommebok, fremstår den nye iPhone 11 (ikke pro) som et langt mer fornuftig valg - eventuelt den fortsatt strålende iPhone 8. Eller en av de mange svært gode Android-modellene der ute.

Men avarter av dette avsnittet kunne vi skrevet om enhver ny iPhone de siste årene, og det har ikke hindret nordmenn fra å anse iPhone som det åpenbare førstevalget.

Forskjellen i år er at iPhone 11 Pro igjen genuint fremstår som en spennende telefon. Den har blitt telefonen vi føler iPhone X burde vært fra begynnelsen av. Kamerafunksjonaliteten har fått en så betydelig oppgradering at det i seg selv rettferdiggjør ønsket om å oppgradere.

Telefonen er beint frem lynrask til alt du måtte ha behov for å bruke den til, den har fått en rekke nye supre kamerafunksjoner, den har en skjerm til å måpe av, Face ID fungerer nå endelig virkelig godt, den har fått batterikapasitet som nå endelig fremstår som god nok - og det hele bygger på Apples etter hvert velkjente og finslipte iOS-økosystem.