Test: iPhone 11

Vi skal være ærlige. Selv billigtelefonen til Apple er for dyr. Men vi forelsket oss fra første stund.

Nøkkelpoeng: iPhone 11 er den «billige» av Apples tre nye mobiler, men med to linser, stor skjerm og en lynrask prosessor danker den ut selv fjorårets toppmodell og fremstår som det soleklart beste kjøpet.

Når Apple lanserer en rimeligere modell av iPhone 11, er den fremdeles ikke billig. Prisen på iPhone 11 starter på 8500 kroner for 64 GB-modellen, mer enn hva proffmobiler til andre produsenter koster.

Men mange er villige til å betale ekstra for iPhone, og sammenliknet med Apples øvrige mobilnyheter i 2019, er iPhone 11 nærmest hyggelig priset.

Det som virkelig teller til fordel for iPhone 11 er at mobilen langt på vei oppleves som en forbedring av fjorårets toppmodell iPhone XS - og den kostet fra 11.500 kroner.

Vi snakker altså om en «prisreduksjon» på 3000 kroner for en raskere mobil med større skjerm som tar vesentlig bedre bilder. For å starte med konklusjonen – det er dette som gjør iPhone 11 til det soleklart beste iPhone-kjøpet i 2019.

Les også testen av iPhone 11 Pro.

iPhone 11 eller iPhone XR?

Siden Apple i år lanserer tre nye mobiler med klare linjer til de tre modellene i 2018, er det nærliggende å tenke at iPhone 11 erstatter iPhone XR. Det er i og for seg riktig, men iPhone XR beholdes i sortimentet en tusenlapp rimeligere enn iPhone 11.

Designet på mobilene er identiske. De har den samme 6,1 tommer store LCD-skjermen med en oppløsning på 1792 x 828 bildepunkter. De veier det samme og er nøyaktig like store.

Det er kameraet som for alvor skiller iPhone 11 og iPhone XR.

Iphone 11 har to linser istedenfor én. I tillegg til vidvinkelkameraet med en ƒ/1,8-blender­åpning har iPhone 11 også en såkalt ultravidvinkel med en ƒ/2,4-blender­åpning. Dette muliggjør helt andre bilder enn med iPhone XRs ene linse, og er spesielt nyttig når du vil ha med en større bygning i bildet eller fange mer av et rom eller utsikten på fjelltur.

Du kan rett og slett ta bilder som ikke er mulig med verken iPhone XR eller iPhone XS. En utfordring med ultravidvinkel er naturligvis at proporsjonene i utkanten av bildene kan bli skeive.

Dette er utsnittet som er tilgjengelig på iPhone XS og iPhone XR. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

Dette utsnittet er kun tilgjengelig med iPhone 11s ultravidvinkellinse. Ikke mye utsikt å skryte av, men... Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

Men det som virkelige skiller iPhone 11 fra fjorårets iPhone-modeller er såkalt nattmodus med autojustering. Alle som har forsøkt å ta bilder av god stemning i stua en telystung kveld vil sette pris på funksjonen.

Nattmodus får hjelp av en ny sensor og ny programvare. Når lysforholdene er dårlige, slår nattmodusen automatisk inn, tar en rekke eksponeringer og limer det sammen til ett bilde.

Du kan se resultatet nedenfor:

Eksempler på bilder tatt med iPhone 11 med nattmodus

Nattbilde tatt med iPhone XR i noe lys. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

Nattbilde tatt med iPhone XS i noe lys. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

Nattbilde tatt med iPhone 11 i noe lys. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

Nattbilde tatt med iPhone XR i svært lite lys. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

Nattbilde tatt med iPhone XS i svært lite lys. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

Nattbilde tatt med iPhone 11 i svært lite lys. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

iPhone 11 mangler telelinse

Mens iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max har tre linser, har iPhone 11 kun to. Det som mangler er en telelinse.

Det er er normalt ikke et praktisk problem, det er som oftest mulig å gå nærmere det du vil ta bilde av. Storebrødrene støtter bare dobbel zoom.

Men det betyr samtidig at portrettbildene nå må tas med vidvinkellinse, og at du må stå mye nærmere den du tar bilde av. Det kan føles litt mer invaderende, og går du for nærme kan du fort ende opp med «stor nese»-effekten – altså at krummingen i linsa forvrenger ansiktet til den du tar bilde av.

Utsnittet på bildene som tas her er det samme, men med iPhone 11 må du gå veldig mye tettere på den du fotograferer. Foto: (Nettavisen)

Det er fort gjort å gå for nærme, og greit å være klar over.

En fordel er at du kan få med mer av bakgrunnen, og dermed står det du tar bilde av mer tydelig fram på bildet.

iPhone 11 er lynrask

På innsiden av iPhone 11 finner vi den samme A13 Bionic-prosessoren som sitter i iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

Arkitekturen er bygget med utgangspunkt i maskinlæring. I det daglige merkes det kanskje først og fremst med taleassistenten Siri, som nå forstår og snakker svært så godt norsk.

Face ID skal ifølge Apple låse telefonen opp 30 prosent raskere enn tidligere. Vi har ingenting å klage på der.

I sammenlikningen med iPhone XS vi har gjort over, har vi hoppet bukk over skjermkvaliteten. For mens iPhone 11 har den samme LCD-skjermen som i fjor, har iPhone XS tross alt en krystallklar OLED-skjerm.

LCD-skjermen på iPhone 11 kan ikke helt måle seg med storebrødrenes OLED-skjermer. Legg merke til den svakt mørke sjatteringen på skjermen der hvitt møter svart. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

Det er ikke tvil om at sistnevnte er bedre. På en annen side oppleves skjermen på iPhone 11 som krystallklar på egen hånd.

Det skal også nevnes at iPhone 11 nå er utstyrt med et selfiekamera på 12 MP. På iPhone XR er det på 7 MP.

Batteritiden er god, og varer uten problem hele dagen med normalt bruk. Ifølge Apple skal iPhone 11 holde én time lengre enn iPhone XR, og blant annet holde til ti timer med Netflix-strømming.

Alt i alt fremstår altså iPhone 11 som det prismessig beste kjøpet i valget mellom iPhone både iPhone XR og årets Pro-modeller. Den oppleves som en oppgradering i forhold til fjorårets toppmodell iPhone XS som var 3000 kroner dyrere.

Og det du får ved å koste på tusen kroner ekstra i forhold til XR er etter vår mening verdt det når du først beveger deg i denne prisklassen.

Pris for iPhone 11

Det er tre prisklasser for iPhone 11, avhengig av hvor mye lagringskapasitet du trenger:

Modell: Pris iPhone 11 64 GB kr 8490,00 iPhone 11 128 GB kr 9090,00 iPhone 11 256 GB 10.390 kr

iPhone XR er fortsatt i salg og prisen er 7490 for 64 GB og 8090 for 128 GB.

iPhone 11 Pro skilter med både OLED-skjerm og tre kameraer, som gjenspeiles i prisen. iPhone 11 Pro med 5,8 tommers skjerm starter på 11.990 kroner. iPhone 11 Pro Max med 6,5 tommers skjerm koster fra 12.990 kroner.