Test: Kan en 49-tommer være noe for hjemmekontoret?

En 46-tommer i stua er ganske stort. En 49-tommer på kontoret er overveldende.

Før halve Norge plutselig havnet på hjemmekontor, var det nok mange som tenkte at en PC-skjerm bare er en PC-skjerm.

Men etter at man kom hjem fra de doble 24-tommerne på jobb, og plutselig ble sittende med en laptop-skjerm på 13-15 tommer, endret denne oppfatningen seg.

Tusenvis innså at en skjerm henger nøye sammen med både produktivitet og komfort.

Elektronikkbutikkene meldte om et eksplosivt salg i utstyr til hjemmekontoret, og noen av de mer ettertraktede modellene har det blitt lang ventetid på.

43 tommer litt lite

Mens man tidligere vurderte om man skulle ha 24 eller 27-tommers skjerm, eller driste seg til 32-tommer, har den nye generasjonen med ultravide PC-skjermer endret markedet ganske markant. Dette er skjermer i 32:9-format.

Fremfor å ha to identiske skjermer ved siden av hverandre, med en stor glippe mellom, har man begynt å se skjermer som i størrelse er to vanlige skjermer i én skjerm.

Nylig så vi på en 43-tommer fra Philips, som rett og slett ble en liten øyenåpner for hvordan skjermen kan være med på å øke produktivitet. Dette var i praksis to 24"-skjermer satt inntil hverandre.

Philips 439P9H er en 43" skjerm i ultrabredformat, som tilsvarer to vanlige 24" skjermer ved siden av hverandre.

43-tommer kan høres helt massivt ut, men er ikke så stort som det kan høres ut som: Den er ikke er noe høyere enn en vanlig 24-tommers skjerm - men dobbelt så bred.

Forskjellen er derimot at du kan utnytte skjermarealet mye mer effektivt enn på to separate skjermer. Det er en drøm å jobbe med - og du får også en ganske spennende spillopplevelse med på kjøpet.

Men når sant skal sies er 24-tommers skjermer litt lite, og det var også følelsen vi ble sittende igjen med fra 43-tommeren som bare er to 24-tommere ved siden av hverandre. Så finnes det noe enda bedre?

Hva med en 49-tommer?

Det største du kan få tak i av denne typen ultrabrede skjermer er 49-tommere. Samsung sendte over en av de mest ettertraktede produktene på markedet for tiden: C49RG.

Dette er en skjerm som tilsvarer to 27-tommere ved siden av hverandre, med den ganske brutale oppløsningen 5120x1440 punkter.

Skjermoppløsningen er ganske massiv.

Ikke bare er det en stor skjerm med høy oppløsning, den har også støtte for 144 hertz bildeoppdatering og HDR. Dette er begreper som ikke betyr noe med mindre du kjenner litt til dataspillenes verden - men der betyr de til gjengjeld ganske mye.

Dermed er det en ekte flerbruksskjerm, som både skal fungere godt til hjemmekontoret - men også avbrekkene med spilling.

Det er ingen annen måte å beskrive skjermen på, enn som gigantisk. Du skal ha et stort skrivebord for å få plass. Når den først er på plass, vil det for de fleste bli en liten tilvenningsperiode. Men etter å ha brukt skjermen en stund, er det ingenting som føles mer naturlig.

Det er lett å tenke: «Hvorfor har vi egentlig holdt ut med to separate skjermer i alle år?»

Oppløsningen virker mer eller mindre perfekt. På mange vanlige 4K-skjermer blir skrift og ikoner så små at man må skalere opp innholdet for å i det hele tatt kunne bruke skjermene, og da blir den høye oppløsningen bortkastet.

Men 1440 linjer på en 27-tommer er i grunn perfekt.

Det finnes også en billigere utgave av skjermen som bare har 1080 linjer, og det vil vi nok advare mot. Det blir rett og slett for lett å se hver enkelt piksel på skjermen.

Kurvet - er det nok?

Den synlige delen av skjermen er 117 centimeter fra ende til ende, og dette er helt i ytterkant av hva vi finner fornuftig. Du må vri hodet ditt ganske mye fra side til side for å få med deg hva som skjer i hver ende ved normalt kontorarbeid.

Skjermen er ganske buet - men vi kunne godt tenke oss enda kraftigere kurve.

Ved en vanlig sittestilling målte vi nøyaktig 60 centimeter fra øyne til midt på skjermen, mens det er nær 90 centimeter opp til høyre hjørne. Det er 50 prosent lenger.

Det at skjermen er kurvet med såkalt 1800R-kurve (radius i millimeter), hjelper betydelig på, men skjermen er såpass stor at vi faktisk kunne tenke oss enda kraftigere kurve for å korte ned avstanden til ytterpunktene.

I motsetning til på en TV-skjerm i stua, har buet skjerm virkelig noe for seg på en stor monitor siden man sitter så nærme. Det er ikke uten grunn at de fleste av oss har ganske kraftig vinkel på to sidestilte skjermer.

Fantastisk til hjemmekontor

Når man sitter på hjemmekontor med mange vinduer oppe samtidig, er utvilsomt 49-tommeren den beste arbeidsskjermen undertegnede har brukt så langt.

Mens 43-tommer oppleves en anelse trang i høyden, har man i stor grad all den friheten man ønsker med en skjerm som er helt grenseland av å være for bred.

En trenger ganske enkelt ikke mer.

Fleksibiliteten i en 49-tommers skjerm er befriende.

Og når ting ikke lenger føles trangt, så forsvinner følelsen av at utstyret er med på å begrense produktiviteten. Det er flott når man skal ha mange vinduer oppe samtidig, og det er ikke minst flott når man drar opp de store applikasjonene som faktisk utnytter hele bredden på skjermen.

Mest av alt betyr det fravær av irritasjon.

Hvis man skal være ekstra gal, kan man gjøre som vi har gjort: Å koble på en ekstra skjerm. Dette kan brukes som en preview-skjerm for Premiere Pro - eller som en dedikert skjerm for kommunikasjon eller TV. Dette er spesielt nyttig hvis man bruker hovedskjermen til fullskjerm-applikasjoner.

Den store bredden er en stor fordel ved videoredigering.

Fantastisk-ish til spill

Skjermen vi har testet denne gangen er egentlig solgt inn som en spill-skjerm, og den har både spesifikasjoner og ekstra funksjonalitet som gjør den beint frem imponerende i spill.

Det at skjermen er en anelse høyere enn 43-tommeren vi testet tidligere, gjør at vi i mye mindre grad enn tidligere lot oss irritere av at skjermen er noe lav. Det gjør at vi føler oss mindre begrenset av at ting blir litt lite.

Følelsen er derimot ikke helt borte. I spill som det nye helikopter-spillet Comanche blir man helt klart hemmet av at bredden prioriteres fremover høyde.

Som en «omsluttende» opplevelse er det lite som slår en enorm skjerm.

Samtidig får du en helt vanvittig bredde, som gjør at spill føles mer engasjerende enn noen gang. Spesielt førstepersons skytespill og bilspill blir fabelaktige.

Å spille førstepersons skytespill kan virkelig anbefales i stor bredde.

Det skal sies at når man bruker superbrede skjermer, er det en reell fare for at du kan få samme effekt som av å bruke VR-briller: Man kan bli litt sjøsyk og kvalm. Det er også et element her.

Heldigvis har Samsung-skjermen har en heftig oppdateringsfrekvens, som gjør bildet mer behagelig å se på.

Noen av disse innstillingsmulighetene vil trolig glede de som liker spill.

Det er ellers verdt å merke seg at skjermen har støtte for HDR, som bare må oppleves. I spill som Far Cry 5, blir man nesten blendet hvis man ser mot sola. Det skaper et ekstra lag av realisme som absolutt kan anbefales.

Bilder av HDR-effekter gir ingen mening, men det er mer spennende å spille når du nærmest blir blendet av sola.

Den store baksiden ved det hele er derimot at du trenger en godt over middels god PC for å kunne nyte spill på en optimal måte. Det meste er godt nok hvis du bare skal bruke skjermen til vanlig kontorjobbing, men å ha et skjermkort som er dårligere enn GeForce 2080 GTX med en slik skjerm, er nesten bortkastet.

Strålende - kunne det vært enda bedre?

Det er ingen tvil om at dette er den beste allround-skjermen undertegnede har testet. Den er en nytelse å bruke i hverdagen, og den tilfører avbrekkene med spilling en piff som virkelig gjør det moro.

Undertegnede føler ikke lenger at skjermen burde vært enda litt større, slik følelsen var med 43 tommer – i alle fall hvis ikke hvis vi snakker om at den ble enda bredere.

Om vi kunne gitt et innspill til forbedring, måtte det vært at skjermen skulle vært enda litt høyere. Fremfor 32:9, kunne kanskje 32:11 høres fristende ut.

