Test: Land Rover Range Rover Evoque D150 SE

En totalt unødvendig bil - og det gjør den så fantastisk!

Det gode

En bil laget med lidenskap

Spennende design

Høy opplevd komfort

Et flott interiør

Range Rover-fremkommelighet

Godt med plass

Godt lyddempet

Det dårlige

Høy pris

Diesel er ikke noe vi forbinder med lavt verditap for tiden

Mangler et sportslig gen

Fortjener mer krefter enn innstegsmotoren tilbyr

Noe uoversiktlig kjørecomputer

Det grusomme

Bilen ingen egentlig trenger

Evoque er kanskje først og fremst en posørbil, men den har off-road-egenskapene.

Det sjelden i dagens bilverden at vi setter oss inn i biler der det virker som at ingeniører og designere virkelig ønsket å lage produktet. Veldig mange modeller føles som om de er laget for å fylle et tomrom mellom to andre modeller - eller for å konkurrere direkte mot en annen bil.

Spesielt er denne trenden tydelig i «SUV»-segmentet. VW markedsfører for tiden fem forskjellige SUV-er. Det er ingen annen grunn til at T-Roc eksisterer annet enn at den er 13 centimeter lenger enn T-Cross, men 25 centimeter kortere enn Tiguan. 13 centimeter er under halvparten av lengden til et A4-ark - men nok til at VW kan si at det er en «kompakt» SUV, ikke «småbil-SUV». Og jekke opp prisen.

For all del, det er mange gode biler som følger den oppskriften av å fylle opp et spekter - men spesielt spennende blir det sjelden.

Interiøret er stilrent og et flott sted å være.

Tenker helt annerledes

Og det er der Land Rover traff blink med den første generasjon Range Rover Evoque: Bilen var fullstendig unødvendig, men den var laget med en solid dose lidenskap. De tok utgangspunkt i Range Rovers betydelige goodwill, og laget en mindre «designbombe» - til dels med hjelp av Victoria Beckham.

Dette gjorde bilen langt på vei til en posørbiler - en moderne «børstraktor» om du vil - men det er ikke noe galt i det. Det det ble en suksess langt utover hva konsernet hadde forventet.

Så da Jaguar Range Rover-konsernet viste frem 2. generasjon før nyttår, bestemte de seg like godt for å være ærlige:

- Vi lager biler som veldig få egentlig trenger. Derfor må vi sørge for at de virkelig får lyst på dem, sa Land Rovers designsjef Gerry McGovern under lanseringen ifølge TV 2.

Ikke ødelegg en vinneroppskrift

Den nye utgaven av bilen følger derfor sin forgjenger tett i designspråket. Det er fortsatt en bil som ser veldig annerledes ut fra alle vinkler - men som har fått fikset en del av sine svakheter.

Eller fikset og fikset: Bilen er bygget fullstendig på nytt helt fra bunn med med en helt ny plattform.

Først og fremst er bilens akselavstand økt, noe som skaper mer innvendig plass - og i teorien også bedre håndtering av ujevnt terreng. Interiøret er hevet noen hakk, noe som gjør at bilen fremstår som et enda bedre sted å være. Jaguar i-Pace-eiere vil kjenne igjen mye.

Off-road-egenskapene er selvsagt ivaretatt, men det er greit å få med seg at dette er en bil der elektronikken har tatt fullstendig kontrollen. Den som selv liker å stille diffsperrer må finne seg noe annet.

Motoren er montert skyhøyt - og motoren får luft gjennom panseret, slik at den også kan svømme.

Vi har ikke hatt anledning til å sette bilen på de helt store utfordringene, både av respekt for at det ikke er vår bil, men også at det å kjøre utenfor veien stort sett er forbudt i Norge. Det lille vi har testet ga oss derimot fullstendig tillit til at bilen ville klare seg godt på vei til hytta.

Liten bil som føles stor og liten på en gang

Evoque er over 60 centimeter kortere enn voksenutgaven av Range Rover, og bilen fremstår umiddelbart litt liten når du står ved siden av den. Nå gir det kanskje ikke så mye mening å omtale en 1,9 tonn tung SUV som liten, og med en gang du setter deg bak rattet føler du at du sitter i en betydelig SUV. Du får storbilfølelsen.

Denne todelte følelsen fortsetter å vise seg når du begynner å kjøre. Bilen fremstår mykere enn tidligere, og du må vri overraskende mye på det overdimensjonerte rattet for å få bilen til å gjøre det du ønsker - nesten som G-klassen til Mercedes. Alt ligger til rette for at dette skal føles som en skikkelig off-roader.

Vi har kjørt bilen med den minste motoren, en D150, som er utstyrt med en relativt bedaglig 2-liters dieselmotor. Det er motor som er med med på å skape denne tradisjonelle SUV-følelsen.

Men... Og det er et stort «men»: Evoque er en bil som til stadighet overrasker oss. Og selv om dette er en bil som tilsynelatende aldri når 100 km/t når du tråkker pedalen i bunn, så oppleves den overraskende kvikk i lav fart.

Og bilen har en svingradius som er sjokkerende god - noe som gjør at bilen beveger seg som en småbil i parkeringshus.

En liten bil som er stor, som føles både liten og stor. Det er ganske fascinerende.

Praktisk på alle måter

Utover å være en designbombe med svært spesielle kjøreegenskaper, er nye Evoque ganske enkelt en veldig praktisk bil. Bagasjerommet på 472 liter er langt fra avskrekkende, og i baksetene er mer enn romslige nok for de små - men også voksne vil kunne finne seg godt tilrette.

Legg så til at den selvsagt kan trekke to tonn - og at forbruket ikke er helt vanvittig, så er det vanskelig å finne noe som helst av betydning å trekke for.

En bil du kjøper med hjertet

Ja, kanskje med unntak av prisen. Testbilen vi har vært ute og kjørt denne gangen - en R-Dynamic SE-utgave med et dryss med ekstrautstyr på toppen ender på 937.000 kroner. Det er mye penger for en bil som bruker overraskende lang tid på 0-100 og som selskapet selv sier ingen egentlig trenger.

Men den nye Evoque er en bil som ikke gjør seg så godt på papiret, men som eksisterer med lidenskap. Det er ikke en bil du trenger, det er en bil du får lyst på hvis du smittes av den gode følelsen.

Og så følger alle de gode tingene med på lasset.