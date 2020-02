Test: Lexus RX 450h 2020-oppgradering

En virkelig overdådig hybrid-SUV. Men det er 200.000 gode grunner til å tenke seg om.

Det gode

Strålende komfort

Organisk kraftlevering

Et interiør det er lett å finne seg til rette i

Infotainmentssystemet er ikke lenger irriterende

Et av markedets beste lydanlegg

Design som skiller seg ut

Fin lyd - selv om støynivået er lavt

Prisen er overraskende lav, selv med høye avgifter

Kan trekke to tonn

Det dårlige

Mangler en skikkelig sportslig side

Setene kunne hatt bedre lårstøtte

Fortsatt elementer av billig plast og Toyota-standardløsninger

Kan ikke kjøres elektrisk i hverdagen

Det grusomme

Rammes av mye avgifter

Fakta Lexus RX 450h 2020-oppgradering ↓ Motor forbrenning: V6 bensin

Volum: 4,5/2494 ccm

Effekt: 263 HK (313 totalt)

Dreiemoment: 335 Nm (600 Nm totalt) Elmotor foran: 167 HK, 335 Nm

Elmotor bak: 68 HK, 139 Nm

Batteri: Nikkel-hybrid

Girkasse: E-CVT (trinnløs)

Drift: AWD

Størrelse: 4890/1895/1685 mm

Egenvekt: 2100 kg

Bagasjeplass: 539/1612 liter

Hengerfeste: 2000 kg

0-100: 7,7 sekunder

Forbruk: 0,74 l/mil

CO2 (WLTP): 178 g/km Pris fra: 776.200 kroner

Pris testbil: 824.300 kroner (Executive HUD&BSM)

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

Det er ikke noen bilprodusent som har mer fornøyde kunder enn Lexus. De har klart å klore seg fast på den soleklare førsteplassen på AutoIndex-undersøkelsen hvert eneste år siden de ble med.

Kombinasjonen av Toyotas legendariske problemfrie bilhold, med et langt høyere fokus på komfort og påkostede løsninger henter på mange måter det beste fra to verdener.

Oppgradert den viktigste modellen

I Norge har det blitt solgt mest av den kompakte RAV4-baserte SUV-en NX de siste årene, mens det i bilens reelle hjemland har vært den store SUV-en RX som i mange år har vært selskapets viktigste modell.

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

Mens de fleste andre produsenter venter til såkalte midlivsoppgraderinger eller helt nye modeller før de gjør endringer på modellene, har Lexus en annen tilnærming: Fra tid til annen bestemmer de seg for å forbedre små elementer, og gjerne fjerne irritasjonsmomenter.

Og det er nettopp det de nå har gjort med en ny 2020-modell. Tidspunktet er neppe helt tilfeldig siden dette er en bil som konkurrerer direkte mot biler som BMW X5 og Mercedes GLE som nylig har kommet i nye utgaver.

Test: BMW X5 xDrive45e iPerformance (G05)

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

At denne modellen er en viktigere bil i et større marked enn Norge er noe som merkes umiddelbart. RX er en bil som er et solid steg opp - på alle måter - sammenlignet med de bilene Lexus selger mest av i Norge.

Herlig hybrid-system

Den viktigste kilden til storbilfølelsen er utvilsomt bilens hybridsystem. Bilen er utstyrt med en 3,5-liter selvpustende V6-motor som får hjelp av to elmotorer på henholdsvis 167 og 68 hestekrefter.

Dette gir bilen på papiret 313 hestekrefter og 600 Nm dreiemoment.

Motorrommet er ikke det mest dramatiske. Foto: Magnus Blaker

Tallene i seg selv ikke det interessante, men derimot hvordan disse kreftene leveres: Dette må så vidt vi kan forstå være den hybridmodellen på markedet som gir den mest sømløse og jevne kraftleveransen. Det føles som om ingeniørene har jobbet overtid med å gi en naturlig flyt, som føles mer «organisk» når du trykker på gasspedalen enn den umiddelbare reaksjonen enn du får fra rene elbiler.

Ved en skikkelig kick-down har bilen godt med krefter å by på, men en merker samtidig at Lexus bare har hentet ut 263 hestekrefter fra denne 3,5-liters V6-motoren. 0-100 på 7,7 sekunder er ikke direkte imponerende.

Valget bunner enkelt og greit ut i at dette sliter mindre på motoren, noe som igjen gjør at bilen ikke går istykker.

Kreftene til elmotorene kommer fortsatt fra et beskjedent nikkel-batteri, som ikke er der for å gi lang elektrisk rekkevidde, men som er skreddersydd for å lades raskt opp og ned.

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

Strammet opp

Lexus har jobbet for at bilen skal være litt mindre «amerikansk» i kjørefølelsen. Det betyr mer konkret at bilen har fått nye støtdempere, større stabilisatorstag og noe som Lexus kaller for friksjonskontroll som skal dempe høyfrekvente vibrasjoner. Hensikten er å gjøre den strammere i svingene.

Når Lexus snakker om at bilen er stivere, så er det ikke i en negativ forstand med «nå får du vondt i ryggen», men ganske enkelt mindre bevegelse.

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

Vi har dessverre ikke fått sammenlignet direkte, men RX fremstår nå som en svært komfortabel, stillegående og rolig bil å kjøre. Samtidig som V6-lyden lusker i bakkant hvis du tråkker på litt.

I den grad sammenligningen gir noen mening, så gir RX deg som sjåfør en slags limousin-følelse i en SUV. Det føles storslått.

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

Dette understøttes av at bilen har et strålende interiør, med liberal skinnbruk hvor det ganske enkelt føles godt å være. Atmosfæren bygges opp av den etter hvert så merkevarebeskyttede kombinasjonen av et hinsides, utsøkt detaljfokus på noen områder, og en holdning om at billige standardkomponenter fra Toyotas vanlige modeller er «godt nok» på andre områder.

Heldigvis blir det stadig mindre av det siste etter som tiden går.

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

Verdens første roterende lysfordeler

De siste årene har det kommet en lang rekke lysteknologier på markedet, og flere av dem har hatt funksjoner som på en eller annen måte skal la deg få kjøre med fjernlyset på hele tiden. På ulike vis har ideen vært at man skal «maskere ut» lyset fra objekter som blir forstyrret av lyset, mens en likevel skal kunne lyse opp omgivelsene.

På stående fot kan vi ikke huske noen biler hvor dette har fungert smertefritt. Det fungerer brukbart på rette strekninger, men med en gang man kjører på svingete vei klarer ikke systemene å følge med.

Dette har ikke hindret Lexus fra å prøve, og bilen har det som de kaller verdens første «blade scan»-lys. Dette beskrives på følgende måte:

«En spinnende propell med 2 speil sprer lys fra mange små LED lys, og kan dermed dele, blende av for møtende kjøretøy, og spre lyset mye mer nøyaktig enn tidligere.»

Blade Scan skal kunne maskere ut områder som kan bli blendet at fjernlyset, samtidig som det lyser opp andre områder. Foto: (Lexus)

Du kan se video av teknologien i toppen av saken. Vi har av praktiske årsaker dessverre kun hatt anledning til å teste bilen på dagtid, og kan derfor ikke si noe om Lexus har løst problemene alle andre har møtt.

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

Viktig oppgradering av infotainment-systemet

Det vi derimot kan bekrefte er at Lexus nå har fjernet et av de største irritasjonsmomentene med bilen, nemlig det annenrangs infotainmentsystemet de benytter. Rent teknisk fungerer Lexus' løsning helt fint, men brukervennligheten er ganske enkelt langt bak konkurrentene.

Dette er en tilbakemelding Lexus har fått i mange år, og som de tilsynelatende ikke har vært i stand til å ta tak i på en god måte - og nå har de kastet inn håndklet: Infotainmentsystemet støtter nå både Apple Car Play og Android Auto. Sistnevnte er av uforståelige årsaker fortsatt ikke offisielt lansert i Norge, men det kan man komme seg rundt ved å laste ned appen fra andre steder.

Skjermen er nå trykkfølsom - og Car Play er støttet. Foto: (Lexus)

Dette støttes opp gjennom en ny infotainmentskjerm som nå er trykkfølsom - i tillegg til at den kan styres fra pekebrettet i midtkonsollen.

Du kan forsatt styre systemet fra midtkonsollen. Foto: Magnus Blaker

Av og til er det greit å bare innse at IT-gigantene kan dette med brukervennlighet bedre enn de fleste.

Det skal nevnes at det virker som om Lexus har planer om å gjøre noe med situasjonen, for de har nå utstyrt bilen med 4G-støtte, men dette er for «fremtidige sky-tjenester». Den som venter får se.

300.000 avgiftskroner - likevel interessant priset



Tradisjonelle hybrider har ikke lenger noen avgiftsfordeler, og det er noe som rammer denne bilen ganske hardt. Litt avhengig av utstyrsvariant, må du betale rundt 300.000 kroner i engangsavgift på bilen.

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

Til sammenligning slipper de ladbare konkurrentene BMW X5 45e og Mercedes GLE 350de unna med like i overkant av 100.000 kroner i avgift.

En skulle dermed tro at Lexus kostes av banen, men så enkelt er det ikke: Vår testbil, som er en omtrent midt-på-treet utstyrt utgave, som ikke åpenbart mangler noe som helst, har en listepris på 825.000 kroner. Det er litt under startprisen på en X5 - og testbilen vi kjørte før nyttår hadde en totalpris på 1,1 millioner.

Lexus RX 450h 2020-oppgradering Foto: Magnus Blaker

Nå skal det ikke være noen tvil om at X5 fremstår som en mer påkostet, enda mer moderne bil - og ikke minst har den god rekkevidde. Prisforskjellen på 300.000 kroner gjør at du kan kjøpe RX 450h, en oppgradert VW e-UP - og likevel sitte igjen med 100.000 kroner.

Det må kunne kalles et argument det også.