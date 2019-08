Test: Lexus UX 250h 4WD F-Sport

Få biler har et like godt salgsargument som denne - selv om det ikke er elbil.

Det gode

Føles som en bunnsolid crossover som gir deg ro bak rattet

Behagelige og kompetente kjøreegenskaper

Interessant design

Kombinasjon av firehjulsdrift og hybrid

Forholdsvis lavt forbruk

Flott interiør

Godt lydanlegg

Du kjøper deg inn i Lexus' kundebehandling

Det dårlige

Påfallende hjulstøy

Trinnløs girkasse er litt masete ved gasspådrag

Trangt bagasjerom

Infotainmentsystemet er ikke markedsledende

Det grusomme

Hopper ikke på elbil-bølgen

Fakta Lexus UX 250h 4WD F-sport S ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret bensin u/turbo

Volum: 2,0/1987 ccm

Effekt: 150 HK v/6000 RPM

Dreiemoment: 190 Nm v/4400 RPM Elmotor: 109 HK, 202 Nm + 7 Hk

Batteri: 1,3 kWh Nikkel-hybrid

Kombinert maksimal effekt: 180 HK

Girkasse: E-CVT (trinnløs)

Drift: AWD

Størrelse: 4495/1840/1520 mm

Egenvekt: 1600 kg

Bagasjeplass: 283 liter

Hengerfeste: 750 kg

0-100: Ca 8,7 sekunder

Forbruk (NEDC): 0,49 l/mil

CO2: 114 g/km Pris (OFV):

Bilmodell: Fra 435.800 kroner

Testbil: 609.300 (F-Sport S + metallic)

Lexus er et merke som står i en helt særstilling i Norge. Utover at det er det eneste premiummerket fra en japansk bilprodusent som selges i Norge, har Lexus ganske enkelt Norges mest fornøyde kunder. Åtte år på rad (!) har de toppet Autoindex-undersøkelsen.

Kombinasjonen av Toyotas nærmest legendariske problemfrie bilhold og mer påkostede produkter, har blitt en vinneroppskrift.

Likevel har salgstallene forblitt forholdsvis lave. En av hovedårsakene er at Lexus har styrt helt unna stasjonsvogner. Det siste året har det heller ikke hjulpet på at de ikke har noen elbiler i utvalget.

Starter trygt - gjør alt bedre

Det siste tilskuddet på stammen har derimot mye ved seg som bør kunne gjøre bilen til en suksess. UX er en kompakt SUV - eller crossover hvis du vil - som er en av de mest populære bilsegmentene for tiden. Naturlige konkurrenter er biler som Mercedes GLA og BMW X2.

Bilen bygger på Toyota C-HR, som er japanernes 3. mest solgte bil i Norge, men Lexus-ingeniørene har gjort så store endringer på den at den knapt nok er til å kjenne igjen. Selv om akselavstanden er den samme, er UX betydelig lenger, bredere - og en anelse lavere enn sin stebror. Det gir bilen helt andre proporsjoner.

Lexus har også byttet ut C-HRs veldige særegne design, med Lexus til dels svært aggressive linjer. Spesielt fronten er ildsint.

Endringene er ikke bare noe som tilhører utsiden. På innsiden er hele interiøret byttet ut - og for å toppe det hele: Drivlinjen er også en helt annen.

Under panseret finner man Toyotas nye 2-liters hybridmotor, som også er å finne i den nye Toyota Corolla - som vi tidligere har omtalt i positive ordelag. Den yter maksimalt 180 hestekrefter, og tar deg opp til 100 km/t på godt under 9 sekunder.

Den nye 2-liters hybridmotoren.

Drift på alle fire

Da vi for et par år siden testet C-HR omtalte vil det som «helt på bærtur» at man måtte velge mellom hybrid eller firehjulsdrift. Med UX har Toyota hørt på oss!

For i tillegg til hybridmotoren, har har UX en bitteliten elmotor på bare 7 hestekrefter og 55 Nm dreiemoment integrert i differensialen bak. Denne brukes på ingen måte til å skape dynamiske kjøreegenskaper, men er en hjelpemotor «when the going gets though».

Med drift på alle fire og bakkeklaring, kan man ta seg litt til rette.

Det betyr at bilen normalt sett kjører på en effektiv forhjulsdrift, men får hjelp når du for eksempel skal ta igang i en bratt bakke på vinterstid. Motoren kan også hjelpe til for å korrigere skrens. Alt det som 99 prosent av bilkjøpere egentlig ønsker å oppnå med firehjulsdrift.

Du kan dropper firehjulsdrift, noe som sparer deg for ca 30.000 kroner.

Et godt sted å være

Interiøret til Lexus har i mange år vært en stilstudie i «nesten». På enkelte måter har de laget det mest intrikate, påkostede og fantastiske på markedet. En har kunnet skrive egne saker om en knapp - og ikke minst glasskunst. Og de har kronet det hele med markedets kanskje beste lydanlegg.

Men samtidig har det alltid vært et brudd. Litt unødvendig plast som har føltes billig. En bryter eller to fra en Toyota. Små ting som egentlig ikke betyr noe som helst, men som bryter illusjonen. Det har vært lettere å avsløre innersvingene som Lexus har tatt, sammenlignet med for eksempel hva Audi og BMW gjør.

UX er derimot den første Lexus-modellen der vi overhodet ikke har latt oss plage av denne typen ting. Interiøret er langt på vei identisk med det man finner i andre Lexus-modeller, men forventningene til hva man finner i en crossover er litt annerledes. Interiøret i UX overgår forventningene. Det handler om det gode skinnet. Det mekanisk-digitale instrumentpanelet. Hvordan nesten alt styres fra knapper på rattet - til den ekstra musikkanleggstyringen som er plassert på enden av armlenet.

En får en herlig ro av å sette seg bak rattet, og det blir bare et flott sted å sitte. Så får vi heller se litt gjennom fingrene på at pekeplaten som styrer infotainmentsystemet ikke er vår favoritt.

Siden dette er en forholdsvis liten bil, er det noe begrenset plass i baksetene - men likevel et fin sted for barn å sitte.

Bagasjerommet er derimot i minste laget. Batteripakken og elmotoren spiser mye plass, og det er forbausende lite plass mellom gulvet og hattehyllen. De offisielle tallene er bare 283 liter - og da er deler av plassen i en liten luke under gulvet.

Under 300 liter er ikke mye å skryte av - men holder til det meste i hverdagen.

En overraskende behagelig bil å kjøre

Testbilen vi har vært ute med er F-sport-varianten, som er utstyrt med en form for adaptivt understell som Lexus kaller Adaptive Variable Suspension. I motsetning til en del konkurrenter er det vanskelig å kjenne noen umiddelbare, voldsomme endringer når man aktiverer Sport S+, men hjelper i større grad med å bare gi en storbilfølelse i en forholdsvis liten bil.

UX føles som en litt større bil å kjøre enn den egentlig er. Alt føles tett og godt skrudd sammen uten slark - og i mangel på et bedre ord er kjøreegenskapene «solide». Bilen oppfordrer deg ikke til å kjøre med horn i panna, men presser du på ruller bilen lite i svingene. Over store ujevnheter demper bilen som en sto rbil, og over beint fram dårlig vei rister det mindre enn vi forventet.

Hybridmotoren med den trinnløse girkasse kan som alle slike varianter virke noe masete under kraftig gasspådrag, men bilen er samtidig veldig lettkjørt - og oppfører seg eksemplarisk på motorvei når du først har kommet opp i fart.

Du har girhendler på rattet, men det er mest for syns skyld - eventuelt å aktivere ekstra motorbrems.

Om vi har en klage, er det at bilen har forbausende mye hjulstøy - spesielt på litt ru asfalt. Dette gjør at opplevelsen av Mark Levinson-anlegget blir dårligere enn det fortjener, og det kan bli litt slitsomt på langkjøring.

Vi vet at Lexus-selgerne har alternative dekk stående klare til kunder som påpeker slikt, men til en fremtidig facelift kan de nok koste på seg litt mer demping i hjulbuene.

Solid - men bommer på tidsånden

Det er en stund siden vi har kjørt en Lexus med en så god følelse som den nye UX. Hvis vi ser bort ifra den overdådige luksusbilen LS, føles denne crossoveren som nettopp hva Lexus bør være: En produsent av solide biler som bare føles bedre enn hva Toyota kan levere - som treffer blink i sine avveininger.

Om barna har flyttet ut, og du ikke trenger å ta med deg halve huset når du skal ut på tur, er det lett å tenke at dette er en ganske optimal bil.

Bilens største utfordring - som den deler med ganske mange modeller for tiden - er at den ikke helt treffer på tidsånden på elektrifisiering. Halvparten av nybilsalget i Norge nå er elbiler, og absolutt alt tyder på at det tallet vil øke betydelig i tiden fremover. Det handler i all hovedsak om penger - eller mer konkret: Fraværet av kjøpsavgifter, og en visshet om at man vil komme bedre ut i fremtidig avgiftsbelastning.

Det er derfor ingen vei utenfor: Testbilen koster like over 600.000 kroner, noe er bortimot 200.000 kroner mer enn storselgeren Toyota C-HR med hybridmotor.

Så spørsmålet nesten alle bilkjøpere stiller seg for tiden: «Ville det ikke vært like greit å kjøpe en Tesla Model 3 til over 100.000 kroner lavere pris»?

Nå er forskjellene på disse to biene enorme, også utover elektrifiseringen. Spør du en Lexus-selger vil nok svaret uansett være som følger: «Tesla topper klagestatistikken hos Forbrukerrådet, Lexus topper Autoindex. Hvor vil du være kunde?»

Spørsmålet er vel i grunn bare når Toyota velger å ta inn C-HR som elbil til Norge - og når Lexus kaster seg på det lasset.