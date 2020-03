Test: Mercede AMG GLE 53

Skal du ha en bil som kan gjøre alt? Da er GLE 53 bilen for deg.

Det gode

Masse krefter

Masse fremkommelighet

Masse plass

Masse komfort

7 seter

Fantastisk interør

Morsom å kjøre

Velfungerende infotainment

Det dårlige

En så stor bil blir aldri sportslig

Ganske tørst

Selv om AMG-stylingen gjør ting røffere, er designet fortsatt noe annonymt

Det grusomme

Prisen

Fakta Mercedes AMG GLE 53 4Matic ↓ Motor: R6 turbobensin

Volum: 3,0/2999ccm

Effekt: 435 HK v/6100 RPM

Dreiemoment: 520 Nm v/1800-5800 RPM

Girkasse: 9-trinns automat

Drift: Alle / 4Matic

Størrelse: 4924/2022/1772 mm

Egenvekt: 2230 kg

Bagasjeplass: 630/2055 liter

Hengerfeste: 3500 kg

0-100: 5,3 sekunder

Forbruk (WLDP): 1,04 l/mil

CO2: 240 g/km Pris:

Bilmodell: 1.337.900 kroner

Testbil: 1.743.000 kroner Ekstrautstyr inkluderer Parkeringsvarmer med fjernkontroll, sidegardiner bak, HUD, tilhengerfeste, stigbrett, Kjøreassistentpakke Plus, AMG nattpakke, varmekomfortpakke, akustisk komfortpakke, Energizing-pakke Plus, 22" felger, AMG rattbetjeningspakker, 7-seterpakke mm

Mercedes AMG GLE 53 Foto: Magnus Blaker

Nylig testet vi Mercedes mest etterlengtede og massive nylansering på lang tid, da vi testet den nye GLE i dieselutgave. Det var ganske enkelt en storartet opplevelse. Men motoren var feil.

For det første var det en diesel, noe som har vært fy-fy i noe tid i Norge. Dessuten så er det en så stor bil at den godt kunne tenke seg enda mer krefter.

Mercedes AMG GLE 53 Foto: Magnus Blaker

Treffer på alle punkter

Og er det noe Mercedes kan, så er det å lage mange varianter av biler. Denne gangen har vi vært ute i GLE 53-utgave, og skal vi oppsummere kan vi vel si det så enkelt:

En overflod av krefter? Check!

Udiskutabel fremkommelighet? Check!

Markedets beste interiør? Check!

Trekke tung tilhenger? Check!

Plass til 7? Check!

Komfort i særklasse? Check!

En 3. seterad er ekstrautstyr og kan løftes opp fra bagasjerommet. Foto: Magnus Blaker

Ganske enkelt en fantastisk SUV - ja, hvis du ser bort ifra at den bruker over en liter drivstoff per mil. Men la oss se litt forbi dette.

Alt for alle

Ved første øyekast er det i grunn veldig enkelt å tenke at Mercedes har laget en av verdens beste allroundere med denne bilen. Utgangspunktet er den nye, store, fantastiske SUV-en GLE. Og så har de latt AMGs divisjon få lov til å fikle litt med bilen før den kom på markedet.

Mercedes AMG GLE 53 Foto: Magnus Blaker

Og når vi sier fikle «litt», så er det fordi sportsbilentusiastene ikke har fått fritt spillerom. De har ikke fått lov til å lage dette til en meningsløs, brutal sportsbil-SUV. De har bare fått lov til å gi en stor SUV masse, masse krefter.

Nærmere 435 hestekrefter fra en 3-liters rekkesekser.

Mercedes AMG GLE 53 Foto: Magnus Blaker

0-100 på rett over 5 sekunder i en bil som veier like mye som to vanlige sportsbiler - og som kan trekke 3,5 tonn på tilhengeren.

Det er i grunn så mange gode nyheter at en bare kan lure på når de slutter å komme.

Mercedes AMG GLE 53 Foto: Magnus Blaker

Har beholdt komforten, men masse futt

Den fullstendig nye GLE-en er en Mercedes på sitt aller beste når det kommer til komfort.

Du sitter høyt, er omgitt av et av markedets aller beste interiører og suser avgårde på et understell som tidvis kan virke som om det er laget av personer som evner å oppheve noen fysiske lover. I alle fall når det gjelder å dempe ujevnheter i veien.

Mercedes AMG GLE 53 Foto: Magnus Blaker

GLE 53 bygger på veldig mye av det samme fundamentet, men under panseret har de plassert et motor som AMG-divisjonen er mer enn villig til også å bruke i sin egen verstingbil AMG GT.

Mercedes AMG GLE 53 Foto: Magnus Blaker

Resultatet er nesten noe i nærheten av en muskelbileffekt: Masse, masse krefter fra en ellers ganske standard bil. Det er adaptivt understell, men ikke et som er tunet for å ødelegge verken ryggen eller rundetider på Rudskogen. Det er tunet for hverdagsbruk.

GLE har en av de største HUD-ene på markedet, og du kan i stor grad tilpasse den selv. Foto: Magnus Blaker

Med deg på kjøpet får du et ikke helt vanlig eksosanlegg, som gir de rundt deg en klar beskjed om at dette ikke er et helt vanlig dyr. Det hjelper selvsagt også på følelsen når du selv sitter bak rattet.

Mercedes klarer selvsagt ikke å fullstendig skjule at dette er en bil som veier over 2,2 tonn før du får fylt den med litt utstyr og mennesker, og ikke minst at bakkeklaringen er ganske så høy. Men hvis du klarer å treffe svingene i rett fart, og timer gassen i utgangen, blir bilen likevel ganske engasjerende å kjøre.

Mercedes AMG GLE 53 Foto: Magnus Blaker

Som en langdistancecruiser og forbikjøringsmaskin er den ganske enkelt fabelaktig. Støynivået er herlig så lenge man ikke aktiverer sportsmodusen. At dette er en tysk bil, som er laget for et land der de har fri fart fortsatt, er ganske tydelig.

Mercedes AMG GLE 53 Foto: Magnus Blaker

Og så er det samtidig slik at hvis du skulle komme ut for... ja, la oss si en skogsbilvei, vanskelige forhold på hytta eller det nærmeste off-road man har lov til å, så takler bilen dette også.

Så var det prisen da

I utgangspunktet er det vanskelig å tenke seg en bil som kan være mer alt-for-alle enn GLE 53.

Det er godt med plass i baksetene, setene kan skyves frem og tilbake, noe som er greit hvis noen i 3. seterad trenger litt mer plass. Foto: Magnus Blaker

Utfordringen er selvsagt at en stor, tung SUV med masse krefter og masse luksus ikke er tilgjengelig i budsjettet til det store flertallet av bilkjøpere. Startprisen på bilen er over 1,3 millioner kroner, og det er før du har begynt å plukke fra en ekstrautstyrsliste som er lang og kostbar. Vår testbil har en pris på et hårsstrå under 1,75 millioner kroner.

Med den prisen så skulle det i grunn bare mangle at den leverer. Og det gjør den da til de grader.

Det betyr at bilen er alt for alle. Bortsett fra dem med normal økonomi.