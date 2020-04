Test: Mercedes AMG A-klasse A45s

Mercedes AMG A45s er en fantastisk villstyring uten hemninger. Men den er ikke for nybegynnere. Les testen.

Det gode

En helt fantastisk motor

Nevnte vi at motoren er fantastisk?

Rask og fin girkasse

Flott interiør

Firehjulsdriftsystemet gir spennende og viltre kjøreegenskaper

Herlig akselerasjon

Fin lyd

En overraskende praktisk bil

Selv om A-klasse er en designmessig nøytral sak, har AMG klart å piffe den opp

Prisen er ikke såååå høy

Det dårlige

Noen vil nok mene at den er litt stiv

Styrefølelsen er litt diffus

Støyen merkes

Miljø er langt på vei et fremmedord

Det grusomme

Det er fristende å si ingenting, selv om dette er en bil verden absolutt ikke trenger

Fakta Mercedes AMG A45s 4Matic+ ↓ Motor: R4 turbobensin

Volum: 2,0/1991 ccm

Effekt: 422 HK v/5250 RPM

Dreiemoment: 500 Nm v/5000-5250 RPM

Girkasse: 7-trinns dobbelclutch (7G-DCT)

Drift: 4Matic+

Størrelse: 4445/1796/1440 mm

Egenvekt: 1560 kg

Bagasjeplass: 370/1210 liter

Hengerfeste: 1800 kg

0-100: 3,9 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,87 l/mil

CO2: 156g/km Pris:

Bilmodell: 769.900 kroner (ink frakt)

Testbil: 1.002.000 kroner Ekstrautstyr inkluderer Kjøreassistentpakke, HUD, AMG Aerodynamikkpakke, nattpakke, AMG Setekomfortpakke 3, klimatiserte seter, AMG Ride Control, Premium Plus-pakke mm.

Mercedes AMG A45s Foto: Magnus Blaker

Den nye A-klassen er en fenomenal bil. Kanskje litt for fenomenal. Etter at den nye generasjonen kom har vi testet den i flere utgaver, og hver gang har vi sittet igjen med den samme følelsen:

Understellet er så godt laget, at det må ha en skikkelig motor for å få vist seg fra sin beste side.

Se video av bilen øverst i saken.

Mercedes AMG A45s Foto: Magnus Blaker

Dette er forrige generasjon A45. Likhetene er store visuelt, men opplevelsen er hevet noen hakk.

Det har føltes underlig å uttrykke lett skuffelse over for lite krefter i den 306-hestekrefters krutttønna A35. Det er nemlig mye krefter i en Golf-konkurrent.

Var det virkelig ingenting som skulle få frem det beste vi følte lå i denne bilen?

Innertier

Å jodda!

Nå har Mercedes sluppet verstingutgaven av bilen, og i A45 S-utgave, er A-klassen endelig blitt den skikkelig kjøremaskinen vi har trodd den kunne være.

Mercedes AMG A45s Foto: Magnus Blaker

Under panseret sitter det en blodtrimmet 2-liters, 4-sylindret bensinmotor som yter smått utrolige 422 hestekrefter. Det er 62 flere enn da forrige generasjons A45 ble avduket, og 41 mer enn facelift-utgaven.

422 hestekrefter fra en 2-liters motor... Det er utrolig! Da Lamborghini slapp sin Diablo var det med under 500 hestekrefter fra en V12-motor!

Mercedes AMG A45s Foto: Magnus Blaker

Jada, det er selvsagt en verdensrekord fra en 2-liter. Forøvrig ikke den samme 2-literen som benyttes i andre A-klassevarianter.

Ifølge de offisielle spesifikasjonene skal motoren få deg fra 0-100 på under fire sekunder. Vi har ikke målte den, men den er bråkvikk!

Lyden fra eksosanlegget gjør at at både sjåfører og passasjerer umulig kan unngå å smile, fnise og le. Dette er en bil som bare oser glede.

Mercedes AMG A45s Foto: Magnus Blaker

Et annerledes dyr enn forgjengeren

Undertegnede var svært glad i forgjengeren, ganske enkelt fordi bilen var så sprø, så animert, så fantastisk morsom å kjøre.

Og det er med glede i fingertuppene jeg kan meddele at den nye modellen gir deg enda mer animert moro:

Bilen er utstyrt med Mercedes beste firehjulsdrifsystem, noe som betyr at det kommer et pluss-tegn etter 4Matic-betegnelsen.

Det betyr at den kan sende alle kreftene til bakhjulene ved behov. Det er slikt man kan like fra en bil som i slappere utgaver er forhjulsdrevet.

Mercedes AMG A45s Foto: Magnus Blaker

Det gir bilen lekne kjøreegenskaper som forgjengeren bare kunne drømme om. Forgjengeren opplevde vi som limt til bakken. Den nye kan gi deg en overraskelse ut av en rundkjøring. I komfort-modus!

Det er kanskje ikke den raskeste løsningen rundt en bane, men hvem bryr seg?

Mercedes AMG A45s Foto: Magnus Blaker

Bilen har nok av sikkerhetssystemer å by på, men å si at dette er en bil for nybegynnere ville være å lyve. Til gjengjeld er den fantastisk morsom for den som har refleksene i orden.

Noen vil kanskje innvende at følelsen med underlaget er litt diffus gjennom rattet. Noen vil mene at rattet er litt for stort. Jeg er jammen meg ikke sikker på om jeg er enig. Det er umulig å ikke smile som en idiot bak rattet.

Mercedes AMG A45s Foto: (Magnus Blaker)

Den mest åpenbare konkurrenten er den fenomenale BMW M2 Competition, men forskjellene er egentlig enorme. Å avgjøre hvilken som er best er en umulig oppgave. A45s er en firehjulsdrevet tegneseropplevelse.

M2 er en bakhjulsdrevet presisjonsmester. Noen ganger har man lyst på grillet sjøkreps, andre ganger frister det med en skikkelig curry madras.

Egentlig en liten familiebil

Alt dette med kjøreglede er vel og fint, men det er samtidig greit å huske på at dette er en bil som har dører både foran og bak. Plass til fem. Barnseter er ikke en umulighet.

Mercedes AMG A45s Foto: Magnus Blaker

Interiøret er ganske enkelt klassens beste, selv om vi kanskje ikke ville valgt kombinasjonen av brunt og svart slik pressebilen er utstyrt med. Lydanlegget fra Burmester gjør sitt beste for å skinne, selv om bilens støynivå gjør det litt vanskeligere enn normalt.

Åpner du opp bagasjerommet finner du at det er plass tilsvarende en hvilken som helst annen bil i dette segmentet.

Hva mer kan du egentlig forvente av en bil som dette?