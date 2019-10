Test: Mercedes AMG GT 53 4-dørs

Det er sjelden man får se hvordan skreddersydd perfeksjon fungerer.

Det gode

Skarpe kjøreegenskaper til en vesentlig lavere pris

Klarer å temme kreftene på en av maredets mest absurde familiebiler

Et nydelig interiør

Et diskret design, som likevel fremstår småhissig

Interiør helt i toppklasse, hvor du sitter badet i stemningslys

Godt med bagasjeplass

Plass til tre i baksetene

Fantastiske sportsseter

Firehjulsdrift sørger for fremkommelighet året rundt

Det dårlige

Når hornene gror ut av panna, savner du de ekstra kreftene fra topputgaven

Du går glipp av den overdådige komforten fra CLS

Det grusomme

Prisen med ekstrautstyr er vrien å svelge

Mercedes er et selskap som for tiden gjør mer enn noe annen bilprodusent for å skreddersy sine biler for individuelle behov.

AMG GT 4-dørs er en stor, lang og tung bil. Men også så mye mer.

Da vi tidligere i år testet den helt utsøkte modellen CLS AMG 53, brukte vi mye tid på å fortelle hvorfor en bil som på papiret ser fullstendig overflødig ut, likevel fremstår som er den klart beste modellen av flere Mercedes-modeller som tilsynelatende prøver å dekke det samme behovet.

Men da vi fikk tilbudet om å se nærmere på bilens spirituelle, designmessige og reelle tvillingbror AMG GT 53 4-dørs, er vi overbevist om at det ikke egentlig handler hvilken modell som er best. Men hvilken modell som er best for deg.

AMG GT 53 4-dørs.

Mercedes CLS 53 har betydelige likheter, men er likevel mer nedtonet og elegant.

Modellkaos

Først litt bakgrunn: CLS er for alle praktiske formål en 4-dørs coupéutgave av den mer kjente familiebilen E-klasse. Dette er en bil for dem som er litt mer opptatt av design enn plass over hodet til baksetepassasjerene.

Bilen kommer i flere «vanlige» Mercedes-motoriseringer, men også i en AMG-utgave der Mercedes interne tuningfirma har fått lov til å sette sitt solide preg på bilen.

Viktigst er en 3-liters rekkesekser, som sammen med et mildhybridsystem, yter hyggelige 435 hestekrefter.

Rekkesekseren, som får hjelp fra et mildhybridsystem.

Men AMG-divisjonen har også gjort CLS fullstendig til sin egen bil. Da heter den ikke lenger CLS, men AMG GT 4-dørs. Her har de ikke bare skiftet motor og pyntet på interiøret, men de har fått full frihet til designendringer, bytte ut understell og transformere interiøret.

I topputgaven AMG GT 63s er dette en helt forj***lig rask, rå og brutal familiebil, som mer eller mindre ble laget for å slå Panamera rundt nordsløyfa på Nürburgring.

Hvis du ikke kan bestemme deg for om du skal ha en brutal sportsbil eller familiebil, er dette valget.

Men men rå og brutal er ikke bare positivt. I tillegg til å være dyr, er det en bil som fort kan bli litt mye. En bil som ikke helt roer seg helt. En bil som skrur volumet til 11.

AMG har derfor valgt å lage tre andre varianter av den samme bilen, henholdsvis med navn 63, 53 og 43. Prisforskjellen er til dels enorm.

Tanken er at du skal kunne få de skarpe kjøreegenskapene som AMGs modifikasjon av bilen tilbyr, samtidig som du får en motorsiering som er mindre brutal og støyete. Ganske enkelt en bil som er mer tilpasset virkelighetens veier, enn kampen om tideler på bane.

Basisen er det samme, men de små tingene som kan bety mye får du full frihet til å velge bilens karakter. Legg så til at du under bestillingen av bilen kan gjøre små og store endringer som dytter bilen noen hakk i den ene eller andre retningen. Vil du betale ekstra for et av markedets beste lydanlegg? Skal du ha det ekstra avanserte Ride Control-systemet? Hvor mye luksus trenger de i baksetet?

AMG GT 53

AMG GT 63s har tatt livet av midtsetet.

Vi ser for oss at man sitter i et bilderedigeringsprogram og trinnløst kan velge eksponering, skarphet, fargebalanse, kontraster, høylys- og skyggeprioritering. Det ene er ikke nødvendigvis bedre enn det andre, men det gir et annet resultat med det samme bildet som utgangspunkt.

Fantastisk bil - men annerledes

Vi fikk anledning til å hoppe rett fra CLS 53 til GT 53, og selv om bilene ser forbausende like ut, er opplevelsen av bilene vidt forskjellig. Det handler ikke om at motoren er lik. At designet er nesten likt. Det handler om alt det andre.

AMG GT 53

CLS 53

CLS-en er en overdådig komfortmaskin med en overflod av krefter. Men i GT-en sitter du i noe som føles sportslig. Det føles annerledes. Du sitter dypere og mer omsluttet. Du har et lignende, men likevel helt annerledes interiør som brettes rundt deg med en radikalt annerledes midkonsoll.

Rene AMG-modeller har fått en lang rekke bittesmå LCD-skjermer i midtkonsollen. Girvelgeren er også plassert her - i motsetning til Mercedes-modeller som har den ved rattet.

Rattfølelsen er langt mer presis. Følelsen med underlaget er påfallende. Det er mindre lyddemping, men også da mer lyd fra eksossystemet.

Kraftleveringen og lyden er ikke i nærheten av hva man finner på toppmodellen 63s, men på vanlige veier oppleves det som tilstrekkelig så lenge du ikke har voksende horn i panna. Bilen er langt mer villig til å ha det gøy inn mot svinger enn CLS. Den er fortsatt stor, og du må håndtere mye masse, men med rett understell lar slikt seg håndtere.

Der CLS 53 kombinerer kreftene fra AMG, og komforten fra Mercedes, er GT 53 en bil som tar en villbassbil og temmer beistet til noe som er komfortabelt nok i hverdagen, men som likevel lar deg føle på kriblingen.

En betydelig prisforskjell

En kan alltid undre seg over hva man skal med kompromiss-biler som dette. Det ene elementet er helt åpenbart at bilene faktisk oppleves helt forskjellig.

Men det er også et stort spørsmål om pris: Startprisen på en 63s er drøyt 2,3 millioner kroner, mye takket være ganske heftig med avgifter på bilens 4-liters V8-motor. Ved å gå ned til en potent 3-liters er prisen justert ned til 1,6 millioner kroner.

Ja, vi snakker om en prisforskjell på ca 600.000 kroner.

Og etter nyttår øker prisforskjellen igjen med nesten 100.000 kroner, fordi AMGs 53-modeller er av de som kommer best ut når bilavgiftene legges om.

Da kan man nesten kalle light-versjonen for et varp!

Nå skal det nevnes at vår testbil er utstyrt med stort sett rubbel og bit av den rikholdige ekstrautstyrslisten, og ender opp med en pris faretruende nær 2 millioner - eller 1,9 millioner etter nyttår. Men den samme ekstrautstyrslisten må du også plukke fra på toppmodellen.

Vår testbil mangler ikke ekstrautstyr - og det synes innvendig.

Men skal du tenke på pris, må en ikke glemme CLS 53 har en startpris som er ytterligere 300.000 kroner lavere. Og selv med en overdådig ekstrautstyrspakke var vår testbil priset lavere enn startprisen for AMG-utgaven.

Hvor mye er du villig til å betale for å erstatte noe komfort med pur kjøreglede?

Det mest fantastiske med det hele er at du kan velge. Du kan velge det du har lyst på, ikke bare hva som noen har bestemt å tilby.