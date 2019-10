Test: Mercedes-AMG GT C Roadster facelift

Vi har en klar beskjed til dem som har råd til denne bilen.

Det er den siste sommerdagen i 2019. Værmeldingen viser at temperaturen skal kunne treffe 25 grader. Dagen etter det meldt 11 og regn.

Eller sagt på en annen måte: Det er den perfekte, og årets siste, anledning til å teste ut Mercedes' oppgraderte supersportsbil AMG GT. I toppløs C-utgave. Roadster om du vil.

Helt sant er det ikke, for Mercedes har forstått dette med toppløse biler de siste årene. Med varm luft blåsende i nakken, god vinddemping, varme i sete, varme i ratt - og justerbare luftdyser andre steder, kan du fint kjøre toppløst i tosifrede minusgrader.

8 sylindre i V-form. 557-hestekrefter. Lydbrumling som bare AMG kan tilby.

0-100 på 3,7 sekunder - men egentlig en ytelse som først begynner å imponere etter at den høyeste lovlige fartsgrensen på norske veier er passert.

- Kommer du hjem til middag?

- Vi får se...

Brutal kosebil

Først en liten historielekse: AMG GT er etterfølgeren til verstingbilen SLS, som var den første bilen som Mercedes interne tuning-gjeng AMG fikk lov til å utvikle på egenhånd.

Det begynte som en kraftigere, mer voksen coupéutgave. Så jekket de det opp noen hakk med C-utgaven og kuttet av taket.

En nesten ren baneutgave er også laget, i GT R, men hva skal man egentlig med en banebil på veien annet enn å få vondt i ørene og ryggen?

I facelift-utgave har Mercedes gjort forbausende lite med mekanikken. Interiøret har derimot fått et solid løft. Nær sagt alt er byttet ut. Dashbord, skjermer, midtkonsoll og ratt.

Det finnes sikkert flottere steder å sitte, men det er vanskelig å komme på akkurat hvor det skulle være når man flyr avgårde med vind i håret, solen i ansiktet og lydanlegget på full pupp.

Brautende og brutal

Om det er R-stripene testbilen er foliert med, eller om det bare er hukommelsen vår det er noe galt med vet vi ikke, men vi hadde en annen opplevelse av GT C denne gangen.

Da vi kjørte den originale GT C Roadster opplevde vi det som en litt brutal curiser. Men primært en kosebil.

Facelift-utgaven virker enda mer bråkete. Mer på hugget. En bil som skuffer deg fra 0-20, men som så blåser sokkene av deg noe så ettertrykkelig når turtall er etablert.

Bilen har ikke lekenheten som en BMW Z4, Porsche Cayman, Audi R8 - eller presisjonsjævelen M4 CS. Det er mer brutalt. Mer som en muskelbil. Det oppleves litt mer som å ri en okse - en lydig okse. Vektbalansen er nemlig ganske interessant da den store motoren foran er plassert bak frontakslingen, og bilen dermed formelt sett er en midtmotors sportsbil!

Skal du kjøre aktivt, må du virkelig konsentrere deg - men når alt klaffer, blir du belønnet. Det er lykke på hjul.

Du kjenner malingen på veien gjennom både ratt og sete, og har så mye krefter å mate ut av svingene at du skal være glad for både brede dekk og god antispinn. Bilens retning styres både gjennom armer og høyrefot.

Så dukker 50 eller 70-skiltet opp. En plotter inn comfortmodusen, lar pulsen synke - og du kan nyte den toppløse tilværelsen som på ingen måte er avhengig av masse krefter. Opp med musikken. Kanskje innom butikken for en is.

Plutselig oppdager vi igjen at joda, dette er en bil som gjør seg minst like godt når du bare surrer avgårde godt under fartsgrensen og nyter omgivelsene. Over fjell - ved siden av vann. Milene kan bare suse forbi.

På den måten lever den opp til sin GT-betegnelse - selv om vi aldri i verden ville tatt den med på en tre-dagers tur på motorveier. Til det er støydempingen ikke tilfredsstillende med taket på plass. Det blir slitsomt.

Det er hva man i båtverdenen kaller en daycruiser.

Og alt sammen pakkes inn i den fantastiske lyden. Så brutal var lyden at opptaksutstyret vårt ble helt overveldet da vi skulle gjøre opptak, og da vi kom hjem igjen viste det seg at det bare ble skurring. Vi legger derfor med Mercedes' egne opptak.

Se video i toppen av saken.

Det er mye den er, mye den ikke er

Kanskje er ikke dette en nyttig bil. Den har ikke firehjulsdrift. Den har definitivt ikke masse bagasjeplass. Visst pokker er den dyr. Den er bråkete. Og kjører du den slik den fortjener å kjøres, så kan vi love at du vil bruke mer enn 1,29 liter per mil - slik den er typegodkjent for.

Men du kan ikke måle en bil som dette ut fra hvordan andre biler måles. Dette er ikke noe nyttekjøretøy. Det er ikke en familiebil. Det er ikke en hyttebil. Det er neppe en en vinterbil.

Snur en dårlig dag til en god dag

Derimot er det en bil bil som får deg til å føle noe. Det er lykke på fire hjul. Det er et overflødighetshorn. Det er en endorfinprodusent. Det er en bil som kan snu en dårlig dag til en god dag.

Det er i grunn en form for magi å få til noe slikt.

Det er en bil for de spesielle anledninger. De dagene himmelen er skyfri.

Ja, og dessuten er den en avgiftsvinner! Neste år blir bilen 106.082 kroner mindre avgiftsbelagt.

Da er det bare 550.877 avgiftskroner å betale. Og selv om Siv Jensen hadde satt en strek over hele denne summen, vil det være en bil som passerer 1,5 millioner kroner.

Ja, det er kanskje først og fremst en bil for de få. Og veldig heldige.