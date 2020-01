Test: Mercedes C-klasse C300de plug-in hybrid

Kan diesel fortsatt være genialt? Hvis det gjøres på denne måten, absolutt!

Det gode

Kombinasjonen av dieselmotor og stort batteri er flott

Reelt lavt forbruk på langkjøring

Elektrisk rekkevidde som er god nok til hverdagskjøringen til svært mange

Godt med krefter

God komfort

Kan trekke 1700 kg

Bygger på alt det gode med C-klassen

Svært hyggelige avgifter gjør startprisen før ekstrautstyr hyggelig

Det dårlige

Selv om du kan kjøre elektrisk i hverdagen, har elbiler helt andre fordeler

Kan ikke kombineres med firehjulsdrift

Det grusomme

Batteriet stjeler mye plass i bagasjerommet

Fakta Mercedes C300de stasjonsvogn ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret turbodiesel

Volum: 2,0/1950 ccm

Effekt: 194 HK v/3600-4400 RPM

Dreiemoment: 400 Nm v/1600-2800 RPM

Elmotor: 122 HK, 440 Nm Kombinert maksimal effekt: 306 hk og 700 Nm Batteri: 13,5 kWh li-ion

Elektrisk rekkevidde (WLTP): 46-53 km avhengig av utstyr

Girkasse: 9-trinns automat

Drift: Bak

Størrelse: 4933/1852/1475 mm

Egenvekt: 2102 kg

Bagasjeplass: 460 Hengerfeste: 1700 kg

Toppfart: 250 km/t

0-100: 5,7 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,13-0,16 l/mil

CO2: 34-42 g/km Pris:

Modelltype: 499.900 kroner

Testbil: 657.180 kroner Ekstrautstyr inkluderer open-pore treverk, AMG ratt, keyless Go, AMG-pakker, parkeringspakke med 360-kamera, speilpakke, nattpakke, kjøreassistentpakke, analog klogge, panoramatak, multikonturseter med massasjefunksjon, 2 x 10,25" skjermer, airmatic luftfjæring, multibeam led, Burmester sound, trådløs lading av mobil mm.

Mercedes C300de stasjonsvogn

Det har vært opplest og vedtatt at hybridteknologien handler om elmotor + bensinmotor.

Årsaken er ganske enkel: Helt fra da Toyota gjorde hybrid til allemannseie, har hensikten med hybridteknologien vært at elmotoren og bensinmotoren skal utfylle hverandre.

Elmotorer er aller best fra null omdreininger, mens bensinmotoren trives best når man får litt fart på sakene. Sammen er de dynamitt.

Elmotoren i en Prius er en integrert del av motorblokken der dfe to motorene skal samarbeide. Da gir bensinmotor mening. Foto: Magnus Blaker

Dieselmotorer er på sin side strålende på lavt turtall. Dermed kan ikke en elmotor utfylle dieselmotoren på samme måte. Diesel-hybrid har tradisjonelt nesten bare vært mer vekt.

Hensikten har endret seg - da endrer man også oppskriften

Men med ladbare hybrider er ikke lenger hensikten med hybridteknologien den samme:

Fremfor å jobbe for å kutte utslippet litt hele tiden, er hensikten å la bilen være en elbil mesteparten av tiden - men samtidig kunne gi tilgang til forbrenningsmotoren på langkjøring eller når det går veldig fort.

Måten hybridsystemet på en Prius fungerer på, gjør at bensinmotor er det selvsagte valget. Det blir derimot ikke like selvfølgelig med et mye større batteri. Foto: Magnus Blaker

Bensinmotoren er en herlig allrounder, men når det gjelder å kjøre langt - og ikke minst frakte tunge biler - er dieselmotoren overlegen.

Ladbare hybrider er per definisjon tyngre, og bensinmotoren brukes primært til langkjøring. Dermed bør det ikke komme som noen stor overraskelse at langkjøringsforbruket på mange ladbare hybrider er høyt.

Mercedes' første forsøk på ladbar hybrid et skrekkeksempel: Forbruket på langkjøring var skyhøyt over det forbruket de reklamerte med. I tillegg var bilen så tung at det lille batteriet ikke var tilstrekkelig i hverdagen.

Motoren i den gamle C350e, med bensinmotor.

Mercedes C300de stasjonsvogn bruker dieselmotor og elmotor.

De gikk derfor tilbake til tegnebrettet, og valgte å kombinere den politisk utskjelte dieselmotoren - med et nesten dobbelt så stort batteri og en elmotor.

Å tenke nytt når formålet endrer seg, er ingen dum idé. Særlig ikke når bilen er utstyrt med dieselmotoren som ifølge uavhengige tester faktisk ikke har NOx-utslipp.

Bagasje-smell

Vi har tidligere testet løsningen i den store E-klassen, der den med ett unntak er nær perfekt. Det unntaket er at Mercedes har puttet batteripakken i bagasjerommet, noe som spiser mye plass.

C-klasse er en fysisk mindre bil, og det er ingen annen måte å si dette på: En enda større andel av bagasjerommet blir spist opp av en stor boks.

Mercedes C300de stasjonsvogn

Under er et bilde av bagasjerommet på forgjengeren C350e med halvparten så stort batteri:

Bagasjerommet på C350e.

Men en vanlig C-klasse stasjonsvogn har et bagasjerom på 460 liter, må du ta til takke med 315 liter i den ladbare hybriden. Det er vesentlig mindre enn på en A-klasse.

Det er trist at dette er løsningen som Mercedes har valgt, for resten av bilen er nemlig en solid innertier!

C300de stasjonsvogn Mercedes C300de

God elektrisk rekkevidde

Under panseret finner vi en motorpakke som på papiret yter 306 hestekrefter og 700 Nm dreiemoment. Sistnevnte er tilgjengelig fra 1400 RPM! Det er ikke småtteri.

Kreftene kommer fra 1,95 liters 4-sylindret dieselmotor med turbo, som på papiret yter 194 hestekrefter og 400 Nm. Den får drahjelp fra en elmotor på 90 kW (122 hester) og 440 Nm.

0-100 unnagjøres på under 6 sekunder, så dette er ingen sinke. Kreftene kan bare sendes ut på bakhjulene, gjennom en eminent automatisk girkasse.

Mercedes C300de stasjonsvogn

Strømmen kommer fra en 13,5 kWh batteripakke, som på papiret skal være nok til å være «opp til» 53 km rekkevidde etter WLTP-standarden.

Årsaken til at vi understreker «opp til» er at denne rekkevidden varierer betydelig etter hvilket utstyr bilen har, og så vidt vi kan forstå er vår testmodel den minst effektive med en rekkevidde på 46 km.

Rekkevidden stoppet på vår testtur på 37 kilometer på ren elektrisk fremdrift - men da hadde vi kjørt i mye motbakke.

På vinterføre i rundt 0 grader var vi litt uheldig med topografien, og opplevde tomt batteri rett etter 37 kilometer rett før en bakketopp. 9 kilometer senere hadde vi tilbakelagt 43 kilometer på ren batteridrift.

Det må kunne anses som det reelle resultatet.

Den reelle rekkevidden rundt 0 grader ser ut til å være i overkant av 40 kilometer - om du ikke går i for mye motbakke.

Batteriet kan forøvrig lades i opp til 7,4 kW, og skal ifølge Mercedes kunne lades fra 10-100 prosent på 1,5 timer.

PS! Det er ikke bare den elektriske rekkevidde som er brukbar. På stående fot kan vi ikke huske å ha sett en annen bil oppgi en total rekkevidde på over 1200 kilometer før.

Forbruket holder seg nede på langkjøring

Etter en testtur på 268 kilometer, kunne bilen rapportere at vi hadde brukt 0,48 liter per mil i snitt. Dette var ikke en tur der vi gikk inn for å holde forbruket nede, men der vi gjennomførte normal testkjøring.

0,48 liter per mil på langkjøring/testkjøring må kunne sies å være veldig bra - og ville trolig vært vesentlig lavere om målet var å holde forbruket så lavt som mulig.

Bilens langtidsminne kunne melde et snittforbruk på 0,47 liter per mil.

Det er ikke til å stikke under en stol at på den gamle bensinmodellen var det rapporter om opp mot det dobbelte på langkjøring - i alle fall med litt lastet vekt.

Det er dermed ingen tvil i verden om at Mercedes valg om å gå fra bensin til diesel har vært svært vellykket.

Mercedes C300de stasjonsvogn

At diesel har noen fordeler på hybridfronten understrekes også av at bilen kan trekke tilhenger på opp til 1800 kg.

Alt annet er som på en vanlig C-klasse

Utover en annerledes drivlinje og et bagasjerom som er noe handikappet, er ellers alt som vi kjenner fra alle andre C-klasse facelift-utgaver. Det betyr at du tilbys et av de aller flotteste interiørene i markedet, lavt støynivå, gode seter, godt med bakseteplass og generelt en svært attraktiv familiebil.

C300de stasjonsvogn Mercedes C300de

Bilens kjøreegenskaper er også nær identiske. Det er selvsagt en god del vekt som skal dras med inn i svingene, så den mest aktive kjøringen kan man med fordel styre unna, men til gjengjeld har man Mercedes-komfort i overflod.

Dermed fremstår C300de som en helt fenomenal familiebil for deg med et hint av rekkeviddeangst. Du får nemlig langt på vei det beste både elbiler og dieselbiler har å by på.

Dette forutsetter at du kan leve med at du ofrer til dels mye bagasjeplass og flat innlasting.