Test: Mercedes CLA 250 Shooting Brake 4Matic

Denne rumpa utgjør hele forskjellen.

Det gode

Fokus på design, uten at det går utover det praktiske

Mer plass

Et fantastisk interiør

Gode seter

Motor med fin gange og godt med futt

Drift på alle fire

Mercedes-komfortabel

Ganske morsom hvis du presser på litt

Det dårlige

Noe høyt forbruk

Ikke fullverdig stasjonsvogn-praktikalitet

Ikke ladbar

Blir fort kostbar med ønsket ekstrautstyr

Det grusomme

Ingenting

Fakta Mercedes CLA 250 Shooting Brake 4Matic ↓ Motor: R4 turbobensin

Volum: 2,0/1991 ccm

Effekt: 224 HK v/5500 RPM

Dreiemoment: 350 Nm v/1800-4000 RPM

Girkasse: 7G-Tronic

Drift: Alle / 4Matic

Størrelse: 4531/1796/1562 mm

Egenvekt: 1499 kg

Bagasjeplass: 505/1370 liter

Hengerfeste: 1800 kg

0-100: 6,4 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,66-68 l/mil

CO2 (WLTP): 162-179 g/km Pris:

Bilmodell: 582.900kroner

Testbil: 747.115 Ekstraustyr inkluderer AMG lettmetallsfelger, 360 parkaringskamera, speilpakke, nattpakke, kjøreassistentpakke, smartphonepakke, Panoramasoltak, digitale instrumenter, tilhengerfeste, 10,25" skjer, Amgient Light med 64 farger, digial nøkkel for mobil, trådløs lading, bagasjeromspakke, memorypakke på begge forseter mm.

OK, hold tunga rett i munnen:

Først laget Mercedes en helt vanlig A-klasse , som er en direkte konkurrent til Golf.

, som er en direkte konkurrent til Golf. Så strakk de bilen med litt ekstra overheng i hver ende, og gitt den navnet A-klasse sedan .

. Så tok de sedan-utgaven og formet tak og panser litt tydeligere som en coupé. Plutselig hadde den navnet navnet CLA

Til slutt har de tatt denne coupéutgaven og hevet taklinjen slik at den nærmer seg en stasjonsvogn - og gitt den navnet CLA Shooting Brake

Mercedes CLA Shooting Brake Foto: Magnus Blaker

Forrige generasjon CLA Shooting Brake Foto: Magnus Blaker

Nå har du fått et lynkurs i Mercedes' nærmest hinsides jakt etter å fylle enhver eksisterende - og ikke-eksisterende - nisje i bilmarkedet med varianter av det som egentlig er den samme plattformen.

Det eneste mer ekstreme eksempelet er hva de har fått til med E-klasse/CLS/AMG GT.

Mercedes CLA Shooting Brake Foto: Magnus Blaker

Shooting Brake i minste utgave

Men hva er en Shooting Brake, spør du? Det er et begrep som har lang tradisjon, men som veldig sjelden er i bruk. På stående fot kommer vi bare på Mercedes og Porsche som aktivt bruker navnet på noen få av bilene sine nå om dagen.

Det betyr i praksis «en stasjonsvogn med coupéform» eller «en coupé som er strukket mot stasjonsvogn».

Fra enkelte vinkler kan Shooting Brake se ut som en ekte coupé. Foto: Magnus Blaker

Eller sagt på en annen måte: Det er et fancy begrep på «stasjonsvogn», som i store deler av verden ikke har den samme positive klangen som i Norge.

Og vi skal være så ærlige å si at vi mener den fremstår som et mye bedre kjøp enn sin navnebror.

Mercedes CLA Shooting Brake Foto: Magnus Blaker

Penere og mer plass

Smaken er som baken, men i Shooting Brake-utgave, mener vi bilen er den definitivt har det mest harmoniske designet. CLA gir oss visse assosiasjoner til en banan, mens det å heve taklinjen fullstendig fjerner alle slike tanker - og du kan nesten tilgis for å tenke både Panamera og CLS. Det er på alle måter positivt.

Forrige generasjon CLA Shooting Brake var ikke direkte ubehagelig for øynene den heller, men vi føler Mercedes her har truffet godt.

Mercedes CLA Shooting Brake Foto: Magnus Blaker

At man har gått fra coupé har den veldig positive effekten at bagasjerommet er økt med 45 liter. Enda viktigere er det trolig at selve innlastingen er langt enklere fordi selve bagasjeluken er vesentlig større. Innlastingen er også enklere enn i forrige generasjon CLA Shooting Brake.

Noen fullverdig stasjonsvogn er det dog ikke, for du laster fortsatt varene ned i bagasjerommet, ikke inn.

Flott interiør

Bilens interiør er identisk med det den nye generasjonen A-klasse og CLA har å by på, hvilket er et voldsomt løft fra forrige generasjon og en helt ny standard for kompaktklassen.

Mercedes CLA Shooting Brake Foto: Magnus Blaker

Å bruke ordet klasseledende føles på ingen måte å overdrive.

Det betyr at interiøret domineres av skjermene i bredformat, som fungerer som henholdsvis veldig tilpasningsdyktig instrumentpanel og infotainmentskjerm. Midtkonsollen er delikat og funksjonell, selv om vi nok fortsatt foretrekker BMWs løsning. Ellers er interiøret delikat, og i vår testbil utstyrt av en kombinasjon av skinn, semsket skinn, røde sømmer og plast.

Mercedes CLA Shooting Brake Foto: Magnus Blaker

Sportssetene er forøvrig flotte å sitte i, og tilbyr både god sidestøte og lårstøtte.

Endelig rett motor

Ifølge Mercedes kommer bilen til å selge best i CLA 180-variant, som har en 1,33 liters bensinmotor som yter 136 hestekrefter og et forholdsvis hyggelig forbrukt på 0,59 liter per mil. Med utstyret du reelt sett trenger, skal du da få en bil til under en halv million.

Hvis du bare tenker på stil, og ikke bryr deg om kjøreglede, er det sikkert et fornuftig valg. Vi vil derimot på det sterkeste anbefale å velge en annen modell - nærmere bestemt 250 4Matic som vi her har testet.

Rett motorisering, og den nye A-klasseplattformen stortrives med de 224 hestekreftene og 350 Nm dreiemoment som hentes ut fra en silkemyk 2-liters motor.

Alle andre motoralternativer vi har kjørt i kombinasjon med den nye A-klassen, har gitt oss en følelse av at det er litt for lite krutt tilgjengelig. At plattformen bilen er bygget på tåler mye mer motor. At den ganske enkelt holdes tilbake. Da vi testet A220 4Matic anbefalte vi å heller bruke 30.000 kroner mindre på ekstrautstyr for å ta steget opp til A250.

Og etter å ha kjørt CLA 250 nå, står vi fullt og helt bak den anbefalingen: De ekstra kreftene gjør bilen mer harmonisk. Det er ikke det at den blir til noen fartsmonster - til det må man nok gå for AMG-utgavene - men det er en følelse av korrekt mengde krefter. Og ikke minst at de lavere motoriseringene spesielt 220-utgaven gir deg en følelse av å bli kunstig begrenset - noe som til dels også er korrekt.

CLA Shooting Brake er komfortabel og forutsigbar, men når du setter den i sportsmodus og presser på så blir det også litt moro.

Det betyr veldig lite når du bare tøffer rundt på småkjøring, men med en gang du skal gi gass ut fra en rundkjøring, gjennomføre en forbikjøring eller legger an en litt aktiv kjørestil, så utgjør det hele forskjellen. Det føles mer uanstrengt.

At det er drift på alle fire, noe du ikke kan få i kombinasjon med den minste motoren, hjelper selvsagt på - særlig på vinterføre.

Mercedes CLA Shooting Brake Foto: Magnus Blaker

Så vil noen innvende at du må ut med 130.000 kroner ekstra for drift på alle fire og en større motor. Men da vil vi påpeke at den prisdifferansen går betydelig ned fra nyttår grunnet nye avgifter som gjør topputgaven 42.996 kroner billigere - og at de rundt 100.000 kronene det da utgjør er verdt det.