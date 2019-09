Test: Mercedes EQC 400

Vi var skeptiske til Mercedes' elbil, men én ting ble helt avgjørende når konklusjonen skulle trekkes.

Det gode

Markedets kanskje beste interiør

Sprek

Svært komfortabel

Godt med bakseteplass

Forholdsvis hyggelig priset

Tilstrekkelig rekkevidde

Lavt støynivå

Rikelig med ekstrautstyr tilgjengelig om du har pengene

Det dårlige

Bare 7,2 kW ombordlader

Ingen frunk

Innvendig plass spises opp av ubrukt drivakseltunnel

Noe høyt forbruk

Svært lav bakkeklaring

Det grusomme

Burde bare vært kalt GLCe, fremfor å bære bud om en helt spesiell elbilsatsing

Fakta Mercedes EQC 400 ↓ Motorer: To elmotorer på 204 hestekrefter, med totalt 408 hestekrefter (300 kW)

Dreiemoment: 760 Nm Rekkevidde WLTP: 402 km Batteri: 80 kWh li-ion

Girkasse: 1 gir

Drift: Alle

Størrelse: 4761/1884/2096 mm

Egenvekt: 2495 kg

Bagasjeplass: 500/1460 liter

Hengerfeste: 1800 kg

Toppfart: 180 km/t

0-100: 4,8 sekunder

CO2: 0 g/km Pris:

Modelltype: 616.900 kroner (ink frakt)

Testbil: 725.900 kroner (1886 Edition) Ekstraustyr inkluderer: Edition 1886, Energizing-pakke, 20" felger, 10,25" instrumentpanel, HUD, 360-kamera, Burmester Sound System mm.

Mercedes' elbil EQC var nærmest en bombe da den ble lansert. Mens Audi pumpet ut lanseringsbiler av den strålende e-Tron 55 til rundt 800.000 kroner, kunne Mercedes skryte av at deres EQC hadde en startpris på rett over 600.000 kroner.

Og ekstrautstyret var forbausende trivelig priset - til å være tysk premium.

Audi følte seg nok litt tatt på senga, og jobbet ganske hardt med å fortelle hvor mye mer du fikk med på kjøpet når du gikk for Audis variant. I etterkant har de lansert en ny versjon med mindre batteri, og på den måte skapt prispress i markedet.

Dermed gikk SUV-elbilmarkedet i Norge fra bare et par «nesten-SUV-er» bestående av Jaguar i-Pace og Tesla Model X, til å handle om lavest mulig pris på biler folk faktisk ønsket seg.

Ikke akkurat hva man forventer når tyske premiumprodusenter endelig kaster seg inn i elbilmarkedet med full tyngde.

Allerede der kan man gi EQC mye ære for hva den har betydd på markedet.

Veldig spent etter litt labert førsteinntrykk

Under den internasjonale lanseringen - som foregikk i Oslo - tidligere i år, ble det derimot klart at Mercedes faktisk hadde tatt noen snarveier for å holde kostnadene nede.

Mens Audi e-Tron i det store og hele er bygget som en elbil fra bunn, er EQC egentlig en elektrisk utgave av GLC - som nettopp er lansert i facelift.

Kombinasjonen av høyt forbruk på den korte turen vi hadde til å få et førsteinntrykk, en liten ombordlader, og flere helt tydelige kompromisser gjort for å holde kostnadene på elbilsatsingen nede, gjorde at vi ble sittende igjen med et litt tvetydig inntrykk.

Hva gjør denne klumpen på gulvet når det ikke er noen drivaksling som går bakover?

Var dette venstrehåndsarbeid fra Stuttgart, fra en produsent som motvillig dras baklengs inn i elbilfremtiden?

Etter en hel uke bak rattet, kan vi heldigvis konkludere med noe litt annet.

Utvendig synes vi bilen er ganske pen, mens innsiden er utsøkt. EQC er ganske enkelt et fabelaktig sted å sitte.

En helt fabelaktig familiebil

Det er ikke noen grunn til å late som noe annet: EQC er en elektrisk utgave av GLC - en bil som har vært en virkelig storselger i Norge. Den ble en storselger både fordi det var en ladbar hybrid til en hyggelig pris, og ikke minst fordi GLC ganske enkelt er en strålende bil.

EQC er altså basert på facelift-utgaven av GLC, som er hakket mer raffinert.

Egentlig er det ikke behov for å si så veldig mye mer, for hele tanken med å lage en elektrisk utgave av en allerede Norges-favoritt er omtrent så perfekt som det kan bli.

Noen endringer er det rett nok gjort, både på innsiden og utsiden, men det er primært kosmetikk. Mindre behov for kjøling gjør at designerne kan tenke annerledes - og gi EQ-satsingen et renere image.

Utvendig synes vi bilen er ganske pen, mens innsiden er utsøkt. EQC er ganske enkelt et fabelaktig sted å sitte.

I mørket bader du i lys - som du selv kan stille inn.

Ikke bare er det et godt sted å være, men du opplever at bilen aktivt ønsker deg godt. Etter en litt for lang testtur, dukket det plutselig opp en knapp på infotainmentskjermen. Navnet var tvetydig, men vi trykket - og plutselig var vi igang med ryggmassasje.

Snodig grafikk, men dette betyr masse behag.

Perfekt timing - snakk om å smiske!

Plassen i baksetene er mer enn gode nok for de små, og også god nok for voksne. Forhøyningen i midtsetet på gulvet, som følge av en ikke-brukt drivsakseltunnel laget for fossilutgaven er det store minuset.

Det er slik du slipper i en Tesla fordi den er bygget som elbil fra bunn - men er ikke et større problem enn at det finnes på stort sett alle andre biler med drift på bakhjulene.

Bagasjerommet er mindre enn man skulle tro før bakluken åpnes: Gulvet er overraskende høyt. Heldigvis har Mercedes gjort plass til kabler og annet mikkmakk under gulvet.

Det er dessverre helt nødvendig, for bilen har absolutt ingen lagringsplass i bilens «frunk», noe som er en direkte konsekvens av at bilen ikke er bygget som en elbil fra bunnen av.

Fabelaktige Mercedes-egenskaper

Når du setter deg bak rattet og starter kjøringen, er det fra første sekund klart at dette er en Mercedes. Tyskerne har gjort alt i sin makt for at EQC skal passe inn i Mercedes-brandet.

Du skal ikke tenke mer enn høyst nødvendig på at det er to elmotorer på til sammen 400 hestekrefter som sørger for fremdriften av bilen, fremfor en silkemyk 3-liter.

Interiøret fungerer nøyaktig likt som på enhver annen Mercedes i dette segmentet.

Mercedes er fra før kjent for sin sømløse og behagelige kjøreegenskaper, samt lave støynivå, og dette imaget passer som hånd i hanske med kraftleveringen og støyen fra elmotorer.

De to eneste hintene du egentlig får om at dette er en elbil, er at girhendlene på rattet brukes til å justere hvor mye regenerering av bremseenergi du skal ha når du slipper gasspedalen.

Med full regenerering blir det i praksis énpedalskjøring ala BMW i3 eller Nissans e-Pedal. I andre enden av skalaen triller bilen uten motstand. Det er smak og behag, og du kan selv velge i fire nivåer - der standardinnstillingen er som en helt vanlig bil.

Når det kommer til forbruk viser vår testing at det reelle, forventede forbruket på blandet vei på sensommeren ligger på 2,2-2,3 kWh per mil.

Det andre hintet er ganske enkelt at kraftleveringen fra elmotorer er umiddelbar, og EQC tilbyr et ganske monumentalt skyv mellom 0 og 90 km/t.

Etter 100 km/t er det som på mange andre elbiler langt mindre krefter å hente, men når sant skal sies er det sjelden man har behov for massiv akselerasjon etter at det blir tresifret.

Mercedes hevder dog at bilen kan gå i 180, så om du ønsker å gamble med førerkortet, er det mulig.

Vår testbil er en såkalt 1886 Edition, et nikk tilbake i Mercedes-historien til verdens første bil. Det er egentlig bare et utstyrsnivå med masse ekstra snacks.

Bilens understell er svært godt på dårlige norske veier, der den tidvis flyter over ujevnheter. Samtidig opplever vi bilen litt mer villig enn vi kan huske fra lanseringen hvis den utfordres i svinger.

EQC er ikke en bil som forsøker å få image som sports-SUV, men med 400 hester er det greit at den tidvis kan late som.

Når det kommer til forbruk viser vår testing at det reelle, forventede forbruket på blandet vei på sensommeren ligger på 2,2-2,3 kWh per mil. Dette er i omtrent samme liga som Audi e-Tron. Det er derimot vesentlig høyere enn hva Tesla Model X normalt legger seg på.

Forbruket over 3 timers kjøringer litt over 22,1 kWh per 100 km - eller det Tesla ville kalt 221 Wh/km.

Du må regne med at bilen bruker betydelig mer strøm i starten av kjøringen.

Mercedes oppgir en rekkevidde like over 400 kilometer. Dette er nok mulig om du starter på en langtur med nyoppladede varme batterier og god tid, men med blandet kjøring i hverdagen og litt sikkerhetsmarginer, kan du uansett forvente 30-35 mil avhengig av årstid.

Det er nemlig hevet over enhver tvil at EQC er en Mercedes god som noen.

EQC skal forøvrig kunne lynlade opp til 110 kW. Vi testet lynlading på en av ladestasjonene som Fortum både markedsfører som 180 og 150 kW (merkelig at de ikke kan bestemme seg).

Resultatet ble at vi aldri passerte hastigheter over 80 kW - og snitthastighet vesentlig under dette. Vi startet på ca 30 prosent, og etter 55 minutter var batteriet fullt.

Om det er Mercedes eller Fortums skyld, vet vi ikke - men lynlading på utenfor Teslas ladenettverk er foreløpig en ganske selsom og dyr affære.

Ikke la deg forvirre av forventningen

Etter å ha kjørt bilen en uke er vi mer overbevist enn vi var etter førsteinntrykket. Det er nemlig hevet over enhver tvil at EQC er en Mercedes god som noen. Det er en helt strålende bil å kjøre, det er et godt sted å være - og det er en bil som gjør jobben.

Så hvorfor har vi vært forvirret?

Jo, Mercedes har med sin navngivning skapt forventninger til hva EQC er, som i grunn er ganske unødvendige. EQC er nemlig er ikke noe fundamentalt elbil-nytt. Hvis du tror det, så blir man skuffet over tingene de ikke har fått til.

Da fokuserer man på drivakseltunnelen og mangel på frunk - eller det faktum at bakkeklaringen ganske enkelt er elendig fordi et stort batteri har tatt mye plass.

Bakkeklaringen er ikke noe å skryte av.

Det de egentlig har gjort er å ta en helt strålende bil, og gitt den elektrisk drivlinje. På samme måte som E-klasse har alt fra 1,95-liters dieselmotor, til en 4-liters AMG-monster. Hvis man bare tar inn over seg at dette, er alt tilgitt.

Særlig hvis man husker på at elbil-fra-bunn-av Model X, har en startpris som er rundt 250.000 kroner høyere enn EQC. Selv med en solid ekstrautstyrspakke kommer du fortsatt vesentlig bedre ut økonomisk.

