Test: Mercedes GLC 300e ladbar hybrid

Bestselgeren forsvant over natten. Nå er den endelig tilbake.

Da Mercedes erstattet den litt kantete SUV-en GLK med den topp moderne GLC, ble den en umiddelbar hit i Norge. Bilen var ganske enkelt bedre enn konkurrentene.

At den i tillegg kom i en ladbar hybridutgave som knapt betale avgifter, gjorde at nordmenn gikk mann-av-huse for å skaffe seg bilen. Det ble Mercedes' storselger i Norge.

Mercedes GLC 300e plug-in

Møtte veggen

Men så skjedde det som måtte skje: Både EU og norske myndigheter tok inn over seg at den gamle måten å måle utslipp og elektrisk rekkevidde ikke hadde noe som helst med den virkelige verden å gjøre.

Den nye målemetoden WLTP ble innført, med til dels store konsekvenser. De tyske bilprodusentene droppet helt å produsere en rekke storselgere. GLC350e var et av ofrene.

Plutselig sto Mercedes i Norge uten sin bestselger.

Mercedes GLC 300e plug-in

Hentet frem fra de døde

Tyskerne gikk tilbake til tegnebordet, og lurte på hvordan de kunne redde bilen. Svaret var ganske enkelt: Utviklingen på batterikjemi var gått såpass langt at de kunne gi batteripakken langt mer strøm. 8,7 kWh ble til 13,5 kWh.

Bagasjerommet har ikke blitt mindre siden batteriet fysisk er like stort som før, men det er noe mindre plass enn i andre GLC-utgaver.

Dermed hadde man plutselig en bil som på papiret kunne kjøre 43 kilometer på ren eldrift, fremfor drøye to mil som den gjøre tidligere.

De pakket så inn bilen i den nye facelift-utgaven av bilen, som først og fremst defineres av en helt ny front og litt mer fancy instrumenter på innsiden.

Les mer om facelift-nyhetene: Test av Mercedes GLC 220d facelift

Selve motorkombinasjonen er det samme som før: En 2-liters bensinmotor som yter 211 hestekrefter og 350 Nm, samt en elmotor på 122 hestekrefter og heftige 440 Nm dreiemoment.

Mercedes GLE 300e plug-in

Ifølge Mercedes skal denne pakken nå kunne yte vanvittige 700 Nm totalt. Det er godt at kreftene sendes ut til alle fire hjul!

Og vipps, har fugl fønix reist seg fra asken.

Mercedes GLC 300e plug-in

Av årsaker vi ikke helt forstår, har Mercedes bestemt seg for at den forbedrede utgaven av av bilen skal få lavere modellnummer. Nå heter bilen GLC 300e.

Går selvsagt lenger

Vi tok en rekkeviddetest tidlig på våren med temperaturer på 3-5 grader uten forvarming. Batteriet var fulladet, men ikke nyoppladet batteri. Resultatet var at bilen gikk bilen på i 39 kilometer før elmotoren fikk behov for å slå inn. Det er fire kilometer kortere enn oppgitt rekkevidde.

Mercedes GLC 300e plug-in

Gitt forutsetningene er dette ganske nøyaktig hva man kunne forvente, når en god del av energien må brukes til oppvarming.

Det er greit å understreke at dette ikke er måten å presse mest rekkevidde ut av bilen på, men sannsynligvis den måten de fleste faktisk vil bruke bilen på. Med mer ideelle forhold på sommeren har vi grunn til å tro at bilen vil kunne overgå den oppgitte WLTP-rekkevidden.

I motsetning til elbilen EQC, belemres ikke GLC med dårlig bakkeklaring - og den kan heves og senkes.

Vintertest: Mercedes EQC 400

Komfortabel kraftplugg

Mercedes er et merke som er kjent for å prioritere komfort over det meste annet. Selv om den nye GLC 300e virkelig er en kraftplugg med totalt 320 hestekrefter og 700 Nm dreiemoment, har ikke tyskerne gjort noen forsøk på å gjøre dette til en sportsbil. Bilen har luftfjæring som standard, og kreftene leveres på en ikke-brutal måte.

Mercedes GLC 300e plug-in

I likhet med sin forgjenger er dette først og fremst en veldig komfortabel hverdagsbil, med en veldig sømløs drivlinje - som virkelig har pulver til overs hvis du først skulle ha behov for å gjennomføre en forbikjøring.

Styringen er presis, men ikke spesielt følsom - og når du snakker om en bil som veier 2 tonn uten sjåfør, er premissene lagt.

Mercedes GLC 300e plug-in

Det er en god ting at Mercedes ikke har forsøkt å gjøre denne bilen til noe den ikke er. Komfortabelt, trygt - og likevel det luksuriøse overskuddet.

Mercedes GLC 300e plug-in

Siden dette ikke er noen ny bil, er innsiden forrige generasjons interiør. Ofte kan man si at det er en uting, men helt siden Mercedes avduket dette designet, har vi gjennomgående omtalt det som markedsledende. I facelift-utgave har den nå heldigitale instrumenter som standard, og en litt større infotainmentskjerm - og man tenker fortsatt at dette er et av markedets beste interiør.

Mercedes GLC 300e plug-in

Setene er selvsagt knallgode, noe de må være i en Mercedes, og støynivået er lavt. Dermed kan man nyte det gode Burmester-lydanlegget.

I baksetene er det også forholdsvis godt med plass. Mercedes har større SUV-er enn dette, men både voksne og barn kan greit finne seg til rette.

Mercedes GLC 300e plug-in

Tilbake der den skulle vært hele tiden

Den nye GLC 300e er ganske enkelt den bilen som som 350e burde ha vært fra starten av. Den økte rekkevidden gjør ganske enkelt at miljøalibiet ikke lenger bare er et alibi, men noe som faktisk kan fungere helelektrisk i hverdagen.

Bilen har derimot fått et par utfordringer siden sist. Det ene er at BMW har kommet med en ladbar hybrid av X3, og den tåler sammenligningen med Mercedes veldig godt.

BMW X3 xDrive30e har blitt en betydelig konkurrent. Foto: Magnus Blaker

Begge disse bilene har derimot en annen utfordring: Prismessig begynner de å bli ganske dyre. Da plukket opp denne bilen før korona-krisen var dette en bil med en startpris på 594.000 kroner, men siden den gang har prisen blitt oppjustert til 650.000 kroner. I tillegg trenger naturlig nok en bil som dette ekstrautstyr. 100-150.000 er en god tommelfingerregel på tysk premium - og vår testbil har utstyr for nesten 240.000 kroner.

Da finnes det elektriske konkurrenter som Audi e-Tron, Jaguar i-Pace, Mercedes EQC og den kommende BMW iX3 som fremstår minst like interessante.

Les også: Test: Hvor mye mer strøm bruker elbilen på motorvei?

Det gode

Fantastisk komfort

Et betydelig kraftoverskudd

Flott design

Flott interiør

Rekkevidden er nå OK

God bakkeklaring

Bagasjerommet har ikke blitt mindre

Lavt støynivå

Det dårlige

Prisen har gått vesentlig opp etter korona-krisen

Bilen blir kostbar med det ekstrautstyret du ønsker

