Test: Mercedes GLE 350de plug-in hybrid

Dette er egentlig en elbil, men den har også en stor dieselmotor.

Det gode

En ladbar hybrid med reelt lang rekkevidde

Masse bakseteplass og justerbare seter

Masse bagasjeplass - ikke en stor batteriklump som stjeler plass som på mange andre ladbare

Høy komfort

Godt med krefter

Lavt støynivå

Fantastisk interiør

Kan trekke tung tilhenger

Hurtiglading

En off-roader

Diesel gir OK forbruk på langkjøring

Det dårlige

Får ikke elbil-goder

Altfor tung til å kunne fremstå sportslig

Med utstyret du ønsker er det reelt en millionbil

Hurtiglading er fint i teorien, men i praksis altfor dyrt

Kan ikke leveres som 7-seter

Det grusomme

Ingenting

Fakta Mercedes GLE 350de plug-in ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret turbodiesel

Volum: 2,0/1950 ccm

Effekt: 194 HK v/3600-4400 RPM

Dreiemoment: 400 Nm v/1600-2800 RPM

Elmotor: 136 HK, 440 Nm Kombinert maksimal effekt: 320 hk og 700 Nm Batteri: 31,2 kWh li-ion

Elektrisk rekkevidde (WLTP): 82-99 km avhengig av utstyr

Girkasse: 9-trinns automat

Drift: Bak

Størrelse: 4933/1852/1475 mm

Egenvekt: 2580 kg

Bagasjeplass: 630/1915 liter Hengerfeste: 3500 kg

Toppfart: 250 km/t

0-100: 6,8 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,07-0,11 l/mil

CO2: 18-21 g/km Pris:

Modelltype: 830.900 kroner

Testbil: 1.085.954 kroner Ekstrautstyr inkluderer AMG-pakke, Premium Plus-pakke, Airmatic, 6-veis elektriske justerbare bakseter, stigbrett, nattpakke, treverk med åpne porer, HUD, kjøreassistentpakke mm.

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

Ladbare hybrider har aldri vært helt tilfredsstillende. De første modellene hadde altfor kort elektrisk rekkevidde til å gi mening. Dessuten var det mange som også hadde et ganske høyt forbruk på langkjøring.

Nylig har det kommet en ny generasjon ladbare hybrider som har fått langt bedre elektrisk rekkevidde, og til dels bedre forbruk på langkjøring. Baksiden har vært at batteriene i mange tilfeller har vært så store at det har gått kraftig utover bagasjeplassen.

Test: Mercedes C-klasse C300de plug-in hybrid

Vår klare favoritt blant de nye hybridene er BMWs smått majestetiske X5 xDrive45e. Den kombinerer en 6-sylindret bensinmotor med en elmotor på 113 hestekrefter som får strøm fra et 24 kWh batteri. Ulempen er at batteriet spister en del av bagasjeplassen.

Test: BMW X5 xDrive45e iPerformance (G05)

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

En annerledes, direkte konkurrent

Men nå har Mercedes kommet med sin direkte konkurrent, og den gjør ting litt annerledes. Vi snakker selvsagt om GLE i sin andre generasjon.

Les også: Test: Mercedes GLE 300d 2. generasjon

Under panseret har den en 1,95-liters dieselmotor, som har som jobb å tilby dreiemoment og lavt forbruk når du skal ta med deg den 2,6 tonn tunge bilen på langkjøring. Det lar seg gjøre å kjøre bilen på under 0,6 liter per mil etter at batteriet er tomt.

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

Dieselmotorer er som kjent et mer miljøvennlig valg enn bensinmotorer når tungt skal flyttes og lang skal kjøres, men ikke like flott i tettbygd strøk.

Miljøsvin?

Elbil mesteparten av tiden

Poenget er at bilen mesteparten av tiden skal kunne drives fremover av elmotoren på 136 hestekrefter og 440 Nm som henter strøm fra et litium-batteri på hele 31,2 kWh.

Det er 30 prosent større enn BMWs valg, og større enn hva Nissan brukte på forrige generasjon Leaf.

Siden GLE i ladbar utgave veier omtrent det dobbelte av en Leaf, kan man ikke håpe på samme rekkevidde, men etter WLTP-standarden melder Mercedes at bilen har 82-99 km ren elektrisk rekkevidde. Rekkevidden avhenger av utstyr.

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

I motsetning til en elbil, kan du faktisk utnytte hele bilens elektriske rekkevidde, siden du ikke må regne inn en sikkerhetsmargin før neste lading. Dessuten blir ikke bilen kald de siste milene du kjører. På vinteren kan det være ganske ubehagelig på enkelte elbiler som gjør dette for å spare strøm når batteriet begynner å nærme seg tomt.

Støtter hurtiglading - men det er ikke noe poeng

Og når vi først er inne på lading: Dette er den eneste ladbare hybriden vi på stående fot kommer på at har støtte for hurtiglading - teoretisk opp til 60 kW. Vanlige hurtigladere støtter ikke mer enn 50 kW, men du vil kunne få litt raskere lading om du kobler deg på en dyrere lynlader.

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

Med ladeprisene på hurtiglading er det uansett sannsynlig at det er den dyreste måten å forflytte seg på. Om vi antar en gjennomsnittlig ladeeffekt på 45 kW, vil du i løpet av en halvtimer fylle på 22,5 kWh. Hos Charge&Drive koster det normalt 93 kroner.

For 93 kroner, får du omtrent 6,6 liter drivstoff hvis prisen er 14 kroner per liter. Med et langkjøringsforbruk på 0,6 liter per mil, vil det gi deg 110 kilometer rekkevidde - noe som er lenger enn den oppgitte rekkevidden.

Regnestykket blir et helt annet om du lader hjemme.

Hvis politikerne trenger en unnskyldningfor å sette opp drivstoffavgiftene, trenger de ikke lete lenger enn dette.

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

Hvor langt kommer du på fullt batteri?

I to omganger har vi reist ut på tur i den hensikt å tømme batteriet. Rekkevidden er som sagt oppgitt til 82-99 km avhengig av utstyr, og vi antar at vår testbil er i nedre del av skalaen.

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

I begge tilfellene startet vi med fulladet, men ikke nyladet batteri og temperatur på rundt 3-4 plussgrader.

Ved starten av begge turene oppga bilen en antatt rekkevidde på rett over 80 kilometer. På første tur oppnådde vi 78 kilometer, og den andre turen 79 kilometer. Begge gangene var sluttpunktet rundt 150 meter høyere enn der turen startet.

Temperatur ute, fart, terreng, kjørestil og andre faktorer vil selvsagt gjøre at tallet vil variere.

Det er god plass i baksetene, selv for voksne - og de kan justeres elektrisk. Foto: Magnus Blaker

Som en helt vanlig GLE

Hvis vi ser bort ifra at dette er en bil med masse elektrisk rekkevidde, er bilen for alle praktiske formål som en helt vanlig GLE - en bil vi tidligere har omtalt i svært positive ordelag både i diesel- og AMG-utgave.

Les også Test: Mercede AMG GLE 53

Det betyr at det er en stor bil, med høy bakkeklaring og mye plass.

Og i motsetning til stort sett alle andre ladbare hybrider for tiden, så har det ikke gått merkbart ut over bagasjeplassen. Det eneste du egentlig ofrer ved å velge GLE i ladbar utgave, er at du ikke kan få den levert som 7-seter.

Bagasjerommet på Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

Dette er bagasjerommet på forgjengeren GLE500e. Forskjellen i bagasjeplass er som natt og dag.





Luftfjæring sørger både for høy komfort og justerbar bakkeklaring.

I forsetene sitter du innbakt i et av de aller beste interiørene på markedet, i baksetene er det godt med plass selv for voksne - og vår testbil har til og med elektriske bakseter. Dette gjør at du både kan finne bedre sittestilling, og ikke minst tilpasse hvor mye bagasjeplass du vil ha.

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

Bilen er en herlig komfortmaskin, som bare ruller avgårde med tilstrekkelig kraftoverskudd og lavt støynivå. Luftfjæringen gjør at vårens tælehiv håndteres godt.

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

Det kan være greit å påpeke at drivlinjen på ingen måte gir bilen noen sportslige kjøreegenskaper. Det er heller ikke forventet, men det kan være greit å påpeke at den ikke er like sprek som forrige generasjon GLE 500e.

Mercedes GLE 350de plug-in Foto: Magnus Blaker

Dette er faktisk billig GLE-en

Så var det prisen da.

Og den er ikke så ille som man skulle tro. Ifølge prislistene til Mercedes er den ladbare varianten med ganske god margin den billigste versjonen av GLE du kan kjøpe, faktisk koster det deg nær 90.000 kroner å rive ut elmotoren og batteriet fordi avgiftsforskjellen er så stor.

Startprisen er 831.000 kroner, noe som er litt billigere enn BMWs alternativ. Ifølge Mercedes regner de med at de fleste kunder vil velge utstyr som gjør at bilen havner et sted mellom 900.000 og én million. Den som bestilte vår testbil holdt ikke tilbake på ekstrautstyret, og totalprisen på vår bil er 1.085.953 kroner. Deler av ekstrautstyrslisten er det godt mulig å droppe.

Alt i alt fremstår GLE 350de på mange måter som den perfekte ladbare hybriden.