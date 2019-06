Test: Mercedes AMG CLS 53

Vi trodde den falt mellom to stoler. Det var fullstendig feil.

Det gode

En overveldende luksusopplevelse

Masse, masse krefter

Svært høy komfort

Gode kjøreegenskaper, tross høy vekt

Masse bagasjeplass

Masse bakseteplass

Et av de beste firehjulsdriftsystemene på markedet

Flott lyd

Det dårlige

Litt mye karbonfiberpynt

Designet på nye generasjon CLS er litt mindre særeget enn forgjengeren

Det grusomme

Prisen

Fakta Mercedes AMG CLS 53 ↓ Motor: 3-liters R6 turbo bensin, 48V + 22hk elmotor

Volum: 3,0/2999 ccm

Effekt: 435HK v/ 6100 RPM

Dreiemoment: 520 Nm v/1800 RPM

Girkasse: 9-trinns automat (9G-Tronic)

Drift: Alle / 4Matic+

Størrelse: 4988/1890/1435 mm

Egenvekt: 1951 kg

Bagasjeplass: 520 liter

Hengerfeste: 1900 kg

0-100: 4,5 sekunder

Toppfart: 250 km/t (elektronisk begrenset)

Forbruk (WLTP): 0,89 l/mil

CO2: 206 g/km Pris:

Bilmodell: 1.292.000 kroner (OFV-pris)

Testbil: Ukjent, ca 1.500.000 kroner

Det ser for tiden ut til at Mercedes forsøker å lage en bil for enhver nisje, og sammen med sin AMG-divisjon er det ikke langt unna at de faktisk klarer dette. Modellutvalget er muligens bransjens bredeste, og hver modell lages i mange varianter skreddersydd for spesielle behov at det er nesten absurd.

Men det som kanskje er mest imponerende er at disse forskjellige modellene har helt forskjellig lynne. Helt forskjellige kjøreegenskaper. Helt forskjellig appell.

Virkelighetens Transformer

Ikke på noen annen bil er dette tydeligere enn E-klassen, som er alt fra en ganske bedaglige familiebil (f.eks E220d), via en helt fantastisk super hyttebil (All-Terrain) - til noe av det sprekeste og raskeste på veien (E63s).

E400d, i All-Terrain-utgave, bygger i grove trekk på samme utgangspunkt som CLS.

Men E-klassen er ikke bare E-klassen. Den store coupébilen CLS er nemlig også langt på vei basert på den samme plattformen, har nær likt interiør og lik teknologi. Men her begynner det å bli komplisert. Veldig komplisert:

Vi har tidligere testet bilen i CLS 450-utgave, som er en overveldende komfortabel og luksuriøs langdistansecruiser. «Demonstrativt komfortabel» var et uttrykk vi brukte om bilen. Det er hva man forventer av en slik bil.

Men samtidig har Mercedes gitt CLS til sin AMG-divisjon, som de som alltid gjør for å lage sportsligere utgaver. Men med CLS har AMG fått mer handlingsrom enn vanlig.

AMG GT 63s er AMG-divisjonens egen sportsbil, basert på CLS.

De har ikke laget en «CLS 63s»-varient, slik de har gjort med E-klasse, men har i stedet laget en helt egen AMG-modell som har fått navnet AMG GT 4-dørs. De har modifisert både interiør og understell betydelig, og det har blitt et sportslig beist.

Og siden de har lansert en helt egen bil, har de valgt å levere den i flere motoralternativer:

AMG GT 43: 367 hester

AMG GT 53: 435 hester

AMG GT 63: 585 hester

AMG GT 53s: 639 hester

CLS er stor - og den oppleves stor.

Et ikke-eksisterende tomrom å fylle?

Dermed skulle man ikke tro at det var plass til en «vanlig» AMG-versjon av Mercedes' vanlige CLS-utgave. Men der tar du feil. Det er alltid plass til flere nisjevarianter i Mercedes' verden.

Bilen har fått navnet CLS 53, og den benytter den samme 3-liters motoren som sitter i AMG GT 53. Det betyr at Mercedes-modellen er kraftigere enn «innstegsmodellen» til AMGs egen CLS-baserte bil.

Forvirret? Da er du ikke alene.

Det beste fra to verdener

Så hva er egentlig CLS 53 AMG for noe, og har den livets rett?

Det er det forbausende lett å svare på: Mercedes har klart å kombinere det aller meste av den overveldende komforten fra den vanlige CLS-utgaven, og kombinere det med kreftene du kan få fra AMG GT.

I det som AMG kaller 53 er det til og med en dose hybridisering, eller det de kaller «mild hybrid», der du har en bitteliten elmotor som forsøker å regenerere litt bremseenergi og som gir deg opp til 22 hestekrefter ekstra når du hamrer gassen i bunn. Eller cruiser i slake nedoverbakker med avskrudd motor. I praksis merker du som sjåfør svært lite til dette.

Det er forbausende hvordan Mercedes har klart å lage en bil som bare flyter over grusveier, i hastigheter som var mer enn det dobbelte av hva vi fant akseptabelt med enen BMW M5 Competition.

Alt - for alle

Vår testbil er en 435-hestekrefters luksuscoupé som sender kreftene ut på alle fire hjul, med det som må være markedets beste seter med massasjeseter, Burmester-lydanlegg, overraskende mye bagasjeplass, mye plass i baksetene - og et interiør som med unntak av noe overdreven bruk av karbonfiber-pynt, ikke står tilbake for noe. At du kan velge hvilken farge du vil bade i på kvelden, er bare en liten detalj.

Bilen er ganske enkelt en overveldende luksusopplevelse, med et voldsomt kraftoverskudd som passer bilen perfekt. Samtidig er bilen så stor at vi på ingen måte savner stivheten fra AMG GT.

I denne anledning skal vi gjøre en lang historie kort: Spørsmålet er ikke om det er plass til CLS 53 i modellutvalget. Spørsmålet er hvorfor en skal velge noen av de andre variantene. For dette er det perfekte kompromiss som fungerer for enhver anledning.

Argumentet mot? Det må være at den koster nær 300.000 kroner mer enn CLS 450. Noen vil nok hevde at det er verdt å ha i mente. Men da skal man også huske at det er snakk om en bil med et helt annet temperament.